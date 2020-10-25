I POST DELLA SETTIMANA 19-24 OTTOBRE 2020

tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto
sabato 24 ottobre 2020 17:25
Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza.
GIDEON LEVY – COME SOPRAVVIVERE ALL’INFERNO: ISRAELE HA DEMOLITO IL RIPARO DI UNA FAMIGLIA PALESTINESE CHE NON HA ALTRO POSTO DOVE ANDARE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/802403610552495/
IL PROCESSO DI PACE DI ISRAELE È SEMPRE STATO UNA STRADA VERSO IL NULLA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/803169570475899/
THIERRY MEYSSAN: LA CADUTA DEL MODELLO OCCIDENTALE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/803951437064379/
UN GIUDIZIO STORICO: LO STUDIO DI OXFORD SFIDA LE AFFERMAZIONI DI ISRAELE SUI RIFUGIATI PALESTINESI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/804147557044767/
AMIRA HASS : HALLEL RABIN RIFIUTA IL SERVIZIO MILITARE E SCEGLIE LA PRIGIONE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/804767833649406/
YOUTUBE CENSURA UN VIDEO AMERICANO SULLA PALESTINA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/805241613602028/
TRACCE INVISIBILI: LA STORIA CANCELLATA DI JAFFA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/805595466899976/
AMIRA HASS – PREPOTENZA DIPLOMATICA: ISRAELE NON RINNOVERÀ I VISTI AGLI OPERATORI DELLE NAZIONI UNITE IN CISGIORDANIA E GAZA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/805614870231369/
RAMZY BAROUD: L’APPROCCIO IPOCRITA DELL’UNIONE EUROPEA ALL’OCCUPAZIONE ISRAELIANA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/805701823556007/
PRENDERSI CURA DELLA TERRA PER PRENDERSI CURA DELLA VITA: LA RESISTENZA DELLE DONNE CONTADINE IN PALESTINA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/806427940150062/
CON UNO SGUARDO AL VICINO IRAN, LE ARMI ISRAELIANE ALIMENTANO LA VIOLENZA DELL’ ARZEBAIGIAN: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/806437086815814/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 15-21 OTTOBRE 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/806452986814224/
RAMZY BAROUD: IL MONDO STA CAMBIANDO: LA CINA LANCIA UNA CAMPAGNA PER LO STATUS DI SUPERPOTENZA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/806610156798507/
AMIRA HASS: I VOLONTARI PALESTINESI AIUTANO I RACCOGLITORI DI OLIVE IN MODI CHE L’AUTORITÀ PALESTINESE NON PUÒ ADEMPIERE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/806841553442034/
GLI EMIRATI ARABI UNITI INVESTONO NEL POTENZIAMENTO DEI POSTI DI BLOCCO ISRAELIANI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/807272643398925/
AGATHA ORRICO: L’IGNOBILE INGANNO DELL’IMBIANCAMENTO DELL’ARMATA FRANCESE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/807313116728211/
GIDEON LEVY: I COLONI ISRAELIANI HANNO LAPIDATO UN ANZIANO AGRICOLTORE PALESTINESE COLPENDOLO ALLA TESTA. LA SUA ETÀ NON LI HA SCORAGGIATI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/807465253379664/
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