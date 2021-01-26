I POST DELLA SETTIMANA 19-25 GENNAIO 2021

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tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto

martedì 26 gennaio 2021  01:24

“Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza”

PER IL RIARMO LA NATO SI FA BANCA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/867721370687385/

LO STRANO CASO DI MOHAMMAD EL-HALABI MOSTRA LA “GIUSTIZIA” ISRAELIANA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/868523920607130/
CON LA SCONFITTA DI TRUMP, L’AMERICA È ANTI-SUPREMATISTA IN PATRIA MA PRO-SUPREMATISTA PER ISRAELE:
GIDEON LEVY – IL DOVERE DI PORRE FINE ALL’APARTHEID ISRAELIANO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/868888140570708/
AMIRA HASS – UNA VIOLENTA RAPPRESAGLIA ISRAELIANA: DOZZINE DI PALESTINESI ARRESTATI IN UNA NOTTE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/868911730568349/
BETAR, UN’ORGANIZZAZIONE SIONISTA ATTIVA NELLA GERMANIA NAZISTA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/868945390564983/
RAMZY BAROUD – LA PAURA DELLA NARRATIVA PALESTINESE DIETRO IL DIVIETO ISRAELIANO DI “JENIN, JENIN”: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/868950213897834/
L’ESERCITO ISRAELIANO UCCIDE BAMBINA ANCORA NEL GREMBO DELLA MADRE CON I GAS LACRIMOGENI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/868971680562354/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 14-20 GENNAIO 2021: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/869578953834960/
I COLONI ISRAELIANI FERISCONO DUE BAMBINI PALESTINESI DURANTE GLI ULTIMI ATTACCHI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/870167443776111/
ASSOCIAZIONI DI COLONI ISRAELIANE CON LEGAMI NEGLI STATI UNITI STANNO SFRATTANDO I PALESTINESI IN MASSA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/870301893762666/
LE DIFFICOLTÀ PER DIVENTARE MEDICO A GAZA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/870676397058549/
ISRAELE. VIETARE LA PROIEZIONE DEL FILM DEL REGISTA BAKRI METTE IN LUCE IL COINVOLGIMENTO DELLA MAGISTRATURA ISRAELIANA NEL COPRIRE LE VIOLAZIONI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/870733697052819/
COME HA DETTO QUEL CARISMATICO PREDICATORE EBRAICO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/871316936994495/

IL PRESIDENTE È MORTO, LUNGA VITA AL PRESIDENTE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/871016720357850/

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