I POST DELLA SETTIMANA 22-28 DICEMBRE 2020

tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto
28 dicembre 2020 21:01
“Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza”
AMIRA HASS – QUANDO LA REVOCA DELLA RESIDENZA DEI PALESTINESI SIGNIFICA ESPULSIONE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/850539822405540/
ISSA AMBRO, ATTIVISTA PER LA PACE PALESTINESE STA PER ESSERE INCARCERATO IN UNA PRIGIONE ISRAELIANA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/850813525711503/
AMIRA HASS – YOSSI DAGAN, IL COLONO ISRAELIANO CHE SA DA DOVE VENGONO I BARBARI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/850846719041517/
TRUMP ADOTTA NUOVE RADICALI SANZIONI CONTRO CINA, IRAN E VENEZUELA. BIDEN ANNUNCIA UN ULTERIORE INCREMENTO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/850963335696522/
RAMZY BAROUD – NETANYAHU È UN SINTOMO, NON LA CAUSA, DELLA CRISI POLITICA DI ISRAELE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/851304748995714/
SURAYA DADOO – ISRAELE AIUTA I REGIMI AFRICANI A IMPLEMENTARE LA SORVEGLIANZA DI MASSA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/851307955662060/
LA VERA STORIA DEL SIONISMO (1930-1939): https://www.facebook.com/100023485904130/posts/851971825595673/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 12-23 DICEMBRE 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/852097915583064/
GIDEON LEVY – L’IRRILEVANTE QUESTIONE ESISTENZIALE: NETANYAHU O SA’AR: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/852530432206479/
MIKO PELED – IL GENOCIDIO DI ISRAELE A GAZA NON SI FERMA, MA L’EUROPA NE STA FINALMENTE PRENDENDO ATTO?: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/852531345539721/
GIDEON LEVY – UN PALESTINESE HA OPPOSTO RESISTENZA QUANDO I POLIZIOTTI ISRAELIANI HANNO RASO AL SUOLO LA SUA CASA. PER QUESTO HA SUBITO UN PESTAGGIO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/852757905517065/
IL GIORNO DI NATALE ISRAELE COLPISCE L’OSPEDALE PER BAMBINI DI GAZA, TRA GLI ALTRI OBIETTIVI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/852827072176815/
LE SQUADRE DELLA MORTE AFGANE DELLA CIA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/852532268872962/
LA CAUSA CONTRO BLACKWATER PER IL MASSACRO DI CIVILI IRACHENI. TRUMP HA APPENA GRAZIATO QUEGLI ASSASSINI CONDANNATI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/853172012142321/
IL TEMPO DEI GIOVANI A GAZA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/853178425475013/
REPUBBLICA CENTRAFRICANA: LA FRANCIA STA PUNENDO FAUSTIN TOUADERA NELL’INDIFFERENZA E SOPRATTUTTO NELL’INCONSAPEVOLEZZA DEGLI AFRICANI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/853343508791838/
12 ANNI FA ISRAELE DICHIARAVA LA GUERRA TOTALE SU GAZA CON L’OPERAZIONE “PIOMBO FUSO”. 27/12/2008-18/1/2009: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/853973978728791/
GEORGIE: LA PRINCIPESSA DELL’ACQUA CHE DISSETA IL BURKINA FASO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/854231275369728/
ADDESTRAMENTO DI GUERRA ISRAELIANO: MASSACRI E INFANTICIDI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/854364598689729/
https://www.facebook.com/morfeus.morfeus.395/posts/854491582010364?__cft__[0]=AZXpD5V9G3Mt7yr67Sd9G6Ff4gexYYhlPsGjcVap-e5QQ04NvWw52ZrmeBMzZrlvhgbTHe3nCFipc5skuiQjTvv3LWTaXgPIHHN9zNG91_F5wiLN2x1lS1isKq7cTzhCW10&__tn__=%2CO%2CP-R
Quest'opera viene distribuita con Licenza Creative Commons. Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.