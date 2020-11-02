tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto
lunedì 2 novembre 2020 11:35
I POST DELLA SETTIMANA 27-10 / 1-11 2020
“Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza”
AMIRA HASS: PER ISRAELE, SIGILLARE CON IL CEMENTO UNA STANZA NELLA CASA DI UNA FAMIGLIA PALESTINESE È UNA “URGENTE ESIGENZA DI SICUREZZA” – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/809135953212594/
DALLA PALESTINA AL MONDO, IL CINEMA MILITANTE DELL’OLP – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/809201086539414/
ALISON WEIR: SI, ESISTE UN CONGRESSO SIONISTA MONDIALE, ED È PIÙ ATTIVO CHE MAI – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/810164539776402/
I PALESTINESI DEVONO CERCARE DI ARRUOLARE GLI ISRAELIANI DELUSI NELLA LORO CAUSA – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/810662433059946/
AMIRA HASS: LA SENTENZA DELL’ALTA CORTE ISRAELIANA SUL PRIGIONIERO PALESTINESE IN SCIOPERO DELLA FAME NON È UNA SORPRESA – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/810732529719603/
IL CANTANTE ASSAF L’ULTIMA VITTIMA DELLA GUERRA ALLA CULTURA PALESTINESE – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/810797673046422/
1953-2020: IL MASSACRO DI QIBYA 67 ANNI DOPO – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/811080606351462/
GIDEON LEVY – PREPARATEVI A RIMANERE NAUSEATI DAL NUOVO DOCUMENTARIO: “VENGA IL TUO REGNO” – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/811488086310714/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 22-28 OTTOBRE 2020 – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/811784352947754/
ECCO PERCHÉ IL MOVIMENTO DI PROTESTA DI MASSA IN ISRAELE NON PORTERÀ MAI A UN CAMBIAMENTO – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/812203369572519/
L’ONNIPOTENTE ORDINE MILITARE, 48 CIVILI, UN BAMBINO MAI NATO È DIECI CENTESIMI – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/812216639571192/
IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO VOLA IN ISRAELE E RAFFORZA L’UNIONE TRA ROMA E TEL AVIV – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/812309936228529/
AMIRA HASS: L’EREDITÀ DI NEGOZIATI INFINITI – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/812398472886342/
“HANNO TENTATO DI FARMI MORIRE ASSIDERATO”: TORTURA E RESISTENZA NELLE PRIGIONI ISRAELIANE – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/812670699525786/
LA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE SPIEGATA DA SHEF RUBIO: “NON CHIAMATELO CONFLITTO, È UNA OCCUPAZIONE ILLEGALE” – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/812674872858702/
RAPPORTO AL MEZAN: LA TORTURA E L’ABUSO DEI BAMBINI IN FUGA DALLA CATASTROFE UMANITARIA DI GAZA – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/813102946149228/
L’ANTISEMITISMO, IL PARTITO LABURISTA E IL CAMBIO DI DIRIGENZA – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/813239092802280/
SE DOBBIAMO PARLARE DI RABIN, PARLIAMO DEL DIRITTO AL RITORNO – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/813450832781106/
LE LACRIME DI AL-DAWAYIMA – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/813886246070898/
GIDEON LEVY: AI PIEDI DI UN INSEDIAMENTO ISRAELIANO, I PALESTINESI SONO ABITUATI AI FINE SETTIMANA DI TERRORE – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/813906269402229/
DOPO IL GOVERNO DI DESTRA, STATI UNITI E ISRAELE NON POSSONO IMMAGINARE UN FUTURO OLTRE IL CENTRO – https://www.facebook.com/100023485904130/posts/814036919389164/
https://www.facebook.com/morfeus.morfeus.395/posts/814672262658963?__cft__[0]=AZUX8CrNfEHa8N2nX0qBc5MqdoTpeiMo5I0rZ60Cqv2ocuJ6myKzI3bt4-d8tAipctGsnVpTCOGFUH1E2REoCE3VkQURHdCXMQTsBElj_dYLnEl4Lxmt2U1myu2cLsA-6Qc&__tn__=%2CO%2CP-R
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