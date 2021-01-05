I POST DELLA SETTIMANA 29 DICEMBRE – 4 GENNAIO 2021

tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto
“Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza”
RAMZY BAROUD – STORIA NON RACCONTATA DEGLI AIUTI STATUNITENSI A ISRAELE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/854821011977421/
ADDAMEER – RAPPORTO ANNUALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DEI PRIGIONIERI PALESTINESI NELLE CARCERI ISRAELIANE NEL 2019: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/855103318615857/
ISRAELE E IL GENOCIDIO GUATEMALTECO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/855432845249571/
RICHARD SILVERSTEIN – CONFONDERE GIUDAISMO E SIONISMO, E’ UN MALE PER GLI EBREI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/855461678580021/
LA CAPITALE DELLA PALESTINA SOTTO L’OCCUPAZIONE ISRAELIANA. EVENTI E STATISTICHE DEL 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/855503935242462/
GIDEON LEVY – IL SINDACO DI TEL AVIV DOVREBBE EVITARE GLI APPELLI NAZIONALISTI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/856770225115833/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 24-30 DICEMBRE 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/856863205106535/
GIDEO LEVY – I SOLDATI ISRAELIANI HANNO SPARATO A UN PALESTINESE CON UN PROIETTILE DI GOMMA, TENTANDO POI DI TIRARLO FUORI DALL’AMBULANZA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/856988991760623/
NEL 2020 ISRAELE HA IMPRIGIONATO 4.634 PALESTINESI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/857011271758395/
RANTIS: CITTÀ PALESTINESE DOTATA DI RICCHEZZE SACCHEGGIATE DA ISRAELE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/857127071746815/
IL MODO IN CUI I PROGETTI STRADALI DI ISRAELE SI STANNO ASSICURANDO CHE L’APARTHEID È QUI PER RESTARE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/857133015079554/
2021, SOLO UN ALTRO ANNO DI ATROCITÀ SIONISTE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/857141725078683/
IL POTENZIALE PERDUTO DI JENIN: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/857704285022427/
GIDEON LEVY – L’INSABBIAMENTO MESSO IN ATTO DALL’ESERCITO ISRAELIANO NON È SOLO IMMORALE, È CRIMINALE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/858146064978249/
AMIRA HASS – GLI ADOLESCENTI PALESTINESI BASHAR E YOUSEF SI AGGIUNGONO A UNA TRISTE LISTA: L’ELENCO DEI FERITI DALLE FORZE ISRAELIANE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/858249434967912/
LE MIGLIORI VITTORIE DEL MOVIMENTO DI BOICOTTAGGIO DISINVESTIMENTO E SANZIONI, BDS, DEL 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/858316021627920/
TRA LA DJ SAMA’A E L’OCCIDENTALIZZAZIONE DELLA CAUSA PALESTINESE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/858693511590171/
OMOYELE SOWORE E ALTRI ATTIVISTI SONO STATI ILLEGALMENTE ARRESTATI E BRUTALIZZATI AD ABUJA, CAPITALE DELLA NIGERIA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/858715331587989/
LE FORZE DI OCCUPAZIONE ISRAELIANE FANNO IRRUZIONE IN UN OSPEDALE PALESTINESE IN CISGIORDANIA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/858744914918364/
https://www.facebook.com/morfeus.morfeus.395/posts/859006751558847?__cft__[0]=AZXY2qaohG4k8jXFL93-YtdDMIY499ZM7Z-eHrASb7haJ7mhpwX_YKGcyRUlF1OvBRZi5Tuwaa_iliH_9AQ56_oN47nfdwCR0dTMzXZ0TnsJtprubLk5bEbRRiwh_mJt7PY&__tn__=%2CO%2CP-R
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