I POST DELLA SETTIMANA 5-11 GENNAIO 2021

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tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto

12 gennaio 2021  00:00

“Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza”

AMIRA HASS – I COLONI CONTROLLANO I DRONI. L’ESERCITO ISRAELIANO PREME IL GRILLETTO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/859300694862786/
RAMZY BAROUD – IL 2021 OFFRE ALLA PALESTINA LA POSSIBILITÀ DI REAGIRE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/859387041520818/
RICHARD SILVERSTEIN – AVRUM BURG DICE “NO” ALLA SUPREMAZIA GIUDAICA ISRAELIANA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/859523958173793/
AMBIGUITÀ E AUTOINGANNO: ISRAELE, GLI STATI UNITI E LE ISPEZIONI AL SITO NUCLEARE DI DIMONA, 1964-1965: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/859612771498245/
AMIRA HASS – QUANDO LA CONDIVISIONE DEI DATI SULL’OCCUPAZIONE VIENE CONSIDERATA COME UNA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/860182084774647/
JONATHAN COOK – IL COSTO DELLA VITTORIA LEGALE DI ASSANGE: LA REPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA E LA CLASSIFICAZIONE DEL DISSENSO COME MALATTIA MENTALE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/860237741435748/
LA GUERRA DEMOGRAFICA DI ISRAELE PER GERUSALEMME EPURA I PALESTINESI CHE LOTTANO PER SOPRAVVIVERE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/860588971400625/
IL GIUDICE BRITANNICO GIUSTIFICA LO SPIONAGGIO DELLA CIA SU ASSANGE CITANDO IL FALSO RAPPORTO DELLA CNN: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/860736281385894/
“LA NAKBA CONTINUA”. GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI ISRAELIANE SI RIFIUTANO DI ARRUOLARSI NELL’ESERCITO ISRAELIANO DENUNCIANDO LA CONTINUITÀ DELLA PULIZIA ETNICA SIONISTA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/860854904707365/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 31/12-6/1 2020/21: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/861295587996630/
RICHARD SILVERSTEIN – AL RALLY MAGA BANDIERA ISRAELIANA E NEO-NAZISTI COESISTONO, GOFFAMENTE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/861448451314677/
GIDEON LEVY – I COLONI ISRAELIANI PRENDONO A BASTONATE UN CONTADINO PALESTINESE DI 78 ANNI. POI TORNANO PER ATTACCARE LA SUA FAMIGLIA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/862054934587362/
IL VILLAGGIO IN CUI I PALESTINESI SONO RESI COMPLETAMENTE IMPOTENTI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/862061264586729/
PETER DOSHI – I VACCINI PFIZER E MODERNA “EFFICACI AL 95%”: SERVONO MAGGIORI DETTAGLI E DATI GREZZI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/862459981213524/
L'immagine può contenere: una o più persone e spazio all'aperto, il seguente testo "SILENZIO È COMPLICE DELL'OCCUPAZIONE. RACCONTARE È LA PRIMA FORMA DI RESISTENZA."
https://www.facebook.com/morfeus.morfeus.395/posts/863377627788426?__cft__[0]=AZUg8Rv6qEs1V1n7beO79d5f-QKmCr1_zvxJNRq4hnRmUfiLl5BfMxggAImoBDP9P5bJ-HtmON3_pYO-n0eBpb8aGxI9-Burqa1ssm-ZHy7rp-BUCn1wfZLWHNmDd5UseFg&__tn__=%2CO%2CP-R

 

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