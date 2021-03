I RABBINI CONDANNANO L’ARRESTO DI BAMBINI PALESTINESI NELLE COLLINE DEL SUD DI HEBRON

Questo particolare incidente è stato ripreso in video, ma la detenzione di bambini palestinesi è un evento normale. Mentre i bambini israeliani che vengono arrestati possono avere i genitori con sé durante l’interrogatorio e sono accusati in base al diritto civile, i bambini palestinesi sono accusati in base alla legge militare e non hanno il diritto di essere accompagnati dai genitori durante l’interrogatorio.