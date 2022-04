I ragazzi Bakr e la cupola di ferro dell’impunità di Israele

Articolo pubblicato originariamente da Mondoweiss.net

Di Jonathan Ofir 26 Aprile 2022

Il massacro dei quattro ragazzi Bakr (di età compresa tra 10 e 11 anni) che stavano giocando a calcio sulla spiaggia di Gaza nel 2014 è uno degli eventi più tristemente noti dei 51 giorni di attacco israeliano all’enclave assediata di Gaza.

Due giorni fa un’altra bomba è caduta sulla loro memoria: la bomba dell’impunità, consegnata dalla Corte Suprema israeliana.

Domenica, una petizione di tre organizzazioni palestinesi per i diritti umani (Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Al Mezan Center for Human Rights e Palestine Center for Human Rights) per riaprire l’indagine sull’incidente è stata respinta dal tribunale . La petizione risale al 2020.

La corte ha accolto integralmente la logica del Procuratore Generale (AG), che ha accettato integralmente la logica dell’Avvocato Generale Militare (MAG), secondo cui si trattava solo di un errore “tragico”, ma non che richiedesse ulteriori responsabilità.

Nella sua sentenza , la Corte Suprema ha concluso che l’uccisione dei ragazzi “non si discostava dalla legittimità o dagli ordini dell’esercito” ed era condotta secondo i principi della “distinzione” e della “proporzionalità”. Purtroppo, l’atto di “distinzione” non è stato possibile compierlo con diligenza: “non era possibile intraprendere ulteriori atti al fine di esaminare i bersagli identificati come sospetti”. Perché sospetti? Perché quella zona della spiaggia era considerata una specie di area militare di Hamas.

La corte ha esercitato estrema comprensione e perdono per i militari:

Questa corte ha più volte sottolineato l’unicità dell’operazione di combattimento, caratterizzata da un’elevata intensità, che richiede alle forze militari di prendere decisioni rapide sul campo e di non correre rischi in condizioni di incertezza.

Con tali circostanze “uniche”, il tribunale non ha nemmeno ritenuto necessario affrontare i vizi dell’indagine che sono stati segnalati dai ricorrenti.

I firmatari hanno presentato prove che mostrano ampi difetti nell’indagine condotta dalle autorità investigative israeliane e molte contraddizioni nelle testimonianze e nelle indagini. La Corte, tuttavia, ha stabilito di non vedere alcun motivo per intervenire nella decisione dell’AG e non ha affrontato la sostanza di nessuno degli argomenti dei ricorrenti in merito ai difetti dell’indagine.

E qui c’è un conflitto di interessi sistematico:

La Corte ha inoltre respinto le argomentazioni di conflitto di interessi dei ricorrenti inerenti al duplice ruolo del MAG: il MAG fornisce consulenza legale all’esercito prima e durante le operazioni militari e, al termine dei combattimenti, decide anche se aprire un’indagine penale e come condurla.

“La più ampia impunità”

I firmatari hanno affermato che “in questa sentenza, la Corte Suprema concede sostanzialmente la piena licenza all’esercito israeliano di uccidere i civili nella più ampia impunità. Piuttosto che valutare le decisioni dei militari durante il combattimento, la Corte ha fornito dichiarazioni generali sull’ampio margine di discrezionalità del MAG e dell’AG”.

Questo egregio meccanismo di imbiancatura è l’argomentazione di Israele contro l’accusa internazionale da parte della Corte penale internazionale (CPI). Il mandato della CPI si basa sull’idea di agire quando lo Stato indagato non è in grado o non vuole indagare sulle proprie presunte gravi violazioni. Ma Israele afferma di avere un sistema giudiziario pienamente funzionante.

I ricorrenti:

La sentenza della Corte Suprema israeliana nel caso dei ragazzi Bakr è un’ulteriore prova che Israele non è in grado e non vuole indagare e perseguire soldati e comandanti per crimini di guerra contro civili palestinesi. Questo fatto mette in evidenza la pressante necessità di indagini indipendenti ed efficaci, per responsabilizzare tutti gli autori. Questo caso illustra chiaramente gli attacchi indiscriminati e letali dell’esercito israeliano ai civili palestinesi durante la guerra di Gaza del 2014, in cui sono stati uccisi oltre 550 bambini, e la mobilitazione del sistema legale israeliano per difendere l’aggressione israeliana, offrendo totale impunità e discrezione all’esercito israeliano. . Questo caso è un’ulteriore prova della necessità che gli attori internazionali, inclusa la Corte penale internazionale, ritengano responsabili i leader israeliani.

Sappiamo che Israele non è solo in questa impunità. Gli Stati Uniti agiscono più o meno allo stesso modo e hanno un atteggiamento simile nei confronti della CPI, sostenendo che può autogestirsi, quindi la CPI dovrebbe tenersi alla larga. Pertanto, si concede l’impunità per grandi crimini di guerra come la guerra in Iraq. Ma ora che la Russia ha invaso l’Ucraina, Putin viene rapidamente dichiarato criminale di guerra da Joe Biden (lui stesso aveva votato per l’invasione illegale dell’Iraq). Israele conta sugli Stati Uniti per la sua impunità. È un grande club di impunità, e finché c’è la Russia da condannare, questa storia non dovrebbe fare gran rumore, per così dire.

Raji Sourani, Direttore Generale del Centro Palestinese per i Diritti Umani, ha commentato:

Di recente, molti stati, compresi gli Stati Uniti e i paesi europei, hanno intrapreso un’azione immediata contro gli attacchi delle forze russe contro i civili ucraini, esprimendo la loro condanna e imponendo sanzioni. Tuttavia, quando le forze israeliane uccidono i palestinesi, quei paesi continuano a sostenere Israele. Abbiamo l’obbligo di garantire che i bambini Bakr e tutti i bambini, donne, anziani e civili, presi di mira e uccisi dalle forze israeliane non vengano dimenticati.

Personalmente non dimenticherò mai le foto di quei bambini nella sabbia con gli arti contorti. Le parole “distinzione” e “proporzionalità” lacerano quel ricordo con un grido insopportabile di indifferenza, cinismo e insensibilità. È lo stesso con le molte decine di famiglie cancellate. Proprio in quell’estate, 142 famiglie di Gaza persero tre o più membri. La giornalista israeliana Amira Hass scrive in “ Famiglie annientate ”:

La cancellazione di intere famiglie è stata una delle caratteristiche spaventose dell’assalto del 2014. Non si trattava di errori o scelte personali sbagliate da parte di un pilota o di un navigatore o di un comandante di brigata. Questa era la politica.

Anche quando si trattava di combattenti, “alcuni dei non civili uccisi – vale a dire membri combattenti delle organizzazioni armate – non sono stati uccisi in battaglia ma nelle stesse circostanze in cui sono stati uccisi anche i loro parenti: nei loro letti, nelle loro stesse case, durante il pasto dell’interruzione del digiuno, nei loro quartieri residenziali”, riferisce Hass. “L’azione sistematica e il silenzio mostrano entrambi che Israele trova ‘legittimo’ e ‘proporzionale’ uccidere intere famiglie: se uno dei loro membri è un combattente di Hamas, se un deposito di armi è tenuto nelle vicinanze o nella loro casa, o per qualsiasi altro motivo simile”.

E così, i ragazzi Bakr sono stati eliminati, perché stavano giocando a calcio sulla spiaggia di Gaza ed erano usciti da un container che si pensava fosse un centro di comando e controllo di Hamas, o un deposito di armi, o qualcosa del genere. E per quanto “tragico” sia, il morale esercito di Israele non può essere rimproverato per errori di valutazione legittimi e proporzionati. Questa è la logica e la realtà che prevarranno, finché Israele non sarà tenuto a rispondere. Più bambini palestinesi moriranno in proporzione alla morte mentre i piloti – i migliori e i più morali – torneranno alle loro famiglie legittime e dormiranno saldamente nella loro cupola di ferro della negazione, credendo che non ci sarà mai un prezzo da pagare, dal momento che il sangue palestinese è come a buon mercato, e anche la Corte Suprema lo dice.