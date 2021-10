I soldati israeliani uccidono tre palestinesi in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto in italiano da Bocche Scucite

La città di Jenin e i suoi dintorni sono diventati una fonte di preoccupazione per Israele quando i militanti palestinesi si sono scontrati con le sue forze per la seconda volta in una settimana.

Alcune donne palestinesi piangono al funerale di Alaa Zayoud, 22 anni, membro dell’ala militare della Jihad islamica, ucciso in scontri nel suo villaggio di Silat al-Harithiyah, a est di Jenin il 30 settembre 2021 (AFP)

Tre palestinesi sono stati uccisi giovedì dal fuoco israeliano a Gerusalemme Est occupata, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, secondo le autorità israeliane.

Israa Khozaimieh, una donna palestinese di 30 anni del villaggio di Qabatiya nel nord della Cisgiordania, è stata colpita dalla polizia militare israeliana alla Porta delle Catene del complesso di al-Aqsa.

La polizia israeliana ha detto che Khozaimieh aveva tentato di pugnalare gli ufficiali di stanza fuori dal complesso quando è stata fermata per un controllo. Tuttavia, non sono state segnalate vittime tra la polizia israeliana.

Nelle prime ore di giovedì, le forze israeliane hanno scambiato colpi di arma da fuoco con un membro armato della Jihad islamica, Alaa Naser Shafiq Zayoud, nella città di Burqin, a nord della Cisgiordania.

Zayoud, un 22enne del vicino villaggio di Silat al-Harithiya, ha aperto il fuoco contro le forze israeliane mentre si stavano ritirando da Burqin, dopo un raid notturno e una perquisizione della casa del prigioniero palestinese Mohammed Zareini nel villaggio.

Due palestinesi sono stati feriti durante il raid notturno israeliano, e sono stati portati all’ospedale specializzato Ibn Sina nella città di Jenin. L’esercito israeliano non ha riportato feriti tra i suoi ranghi.

Un terzo palestinese, Mohammed Abdulkarim Ammar, 41 anni, è stato ucciso dal fuoco israeliano nella Striscia di Gaza assediata mentre catturava uccelli nella zona orientale del campo profughi di Bureij, che è vicino alla recinzione di confine con Israele.

La costruzione della resistenza

Domenica, le forze israeliane hanno ucciso cinque palestinesi in due zone diverse della Cisgiordania durante uno scambio di fuoco a Burqin e Beit Anan, un villaggio di Gerusalemme.

Il gruppo della Jihad islamica ha annunciato che uno dei suoi membri, Osama Yaser Soboh, è stato ucciso domenica a Burqin, mentre Hamas ha detto che tre membri del suo braccio armato sono stati “martirizzati” a Beit Anan. Due soldati israeliani sono stati feriti durante gli scontri armati.

Sari Orabi, un analista politico palestinese, ha detto a Middle East Eye che una “condizione di resistenza” si sta creando nella città di Jenin e nei suoi villaggi.

“Sembra che l’esercito israeliano non sia in grado di porre fine alla resistenza una volta per tutte o con un’operazione rapida”.

“Assistiamo quotidianamente a scontri armati tra palestinesi armati e l’esercito israeliano. La resistenza è diffusa, e non finirà con assassinii o arresti”, ha detto Orabi a MEE.

Ha aggiunto che Jenin e i suoi dintorni stanno diventando “una fonte di preoccupazione per Israele” poiché la sua fiamma potrebbe estendersi alla città di Jenin e ad altre città e villaggi palestinesi in Cisgiordania.

“Israele, come entità prevalentemente di sicurezza, sta lavorando duramente per assediare questa condizione di resistenza per finirla”, ha aggiunto.

Durante il mese di settembre, Israele ha arrestato 54 palestinesi di Jenin, tra cui due donne. Israele ha anche condotto una campagna di arresti di massa e ha bloccato l’entrata e l’uscita dei palestinesi da Jenin dopo la riuscita evasione di sei prigionieri palestinesi di Gilboa il 6 settembre.

Tutti i sei prigionieri, che sono stati poi ri-arrestati da Israele dopo essersi dati alla fuga e stanno affrontando un processo, provengono dai dintorni di Jenin. Quasi 16 dei loro parenti sono stati arrestati, secondo la Palestinian Prisoners Society.

Israele sta ancora trattenendo i corpi di quattro palestinesi che ha ucciso domenica, tra cui Yousef Soboh, un 16enne che è stato colpito più volte e speronato da un veicolo militare israeliano.