Il 2023 segna l’anno più letale per i bambini della Cisgiordania occupata

Almeno 38 bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata nel 2023, diventando così l’anno più letale dall’inizio dei registri, ha dichiarato Save the Children.

Questo orribile record è stato raggiunto questo mese dopo la morte di due ragazzi di 16 anni in due diverse occasioni 1.

In media, ciò equivale a più di un bambino palestinese ucciso a settimana. Quest’anno sono stati uccisi anche almeno sei bambini israeliani.

Si tratta del secondo anno consecutivo di record di vittime tra bambini in Cisgiordania, e ciò evidenzia il peggioramento della situazione della sicurezza dei bambini in tutti i Territori palestinesi occupati (oPt).

Un bambino palestinese intervistato da Save the Children lo scorso anno è stato uno dei bambini uccisi questo mese. Le sue parole ricordano le paure che i bambini palestinesi affrontano regolarmente e la sua morte sottolinea la realtà di questi rischi. Yousef* ha detto:

“Il mio sogno è di poter guardare qualsiasi cosa mentre vado a scuola, come gli uccelli e il verde. Voglio vedere le cose che ho sempre immaginato. Non voglio sentire l’odore dei lacrimogeni o vedere soldati ovunque. Non voglio avere paura di uscire. Non voglio che mia madre abbia paura che io mi faccia male o che vaghi per le strade a cercarmi, temendo che io sia stato ferito dai soldati israeliani”.

Nonostante sia solo settembre, quest’anno il bilancio dei bambini morti negli OPt ha già raggiunto almeno 44 persone, tra cui almeno sei bambini uccisi a Gaza. Questa cifra è di poco inferiore ai 45 bambini palestinesi uccisi in totale nel 2022. L’anno scorso sono stati uccisi anche due bambini israeliani 2.

Cinque dei bambini palestinesi uccisi quest’anno avevano meno di 12 anni e tre meno di otto. Il più piccolo aveva solo due anni.

A luglio, almeno quattro bambini palestinesi sono stati uccisi a Jenin durante la più grande operazione militare israeliana in Cisgiordania da oltre 20 anni a questa parte, che ha comportato un pesante uso della forza, compresi gli attacchi aerei.

Amina*, una ragazza di 15 anni che ha vissuto l’operazione militare di Jenin, ha detto:

“Ogni tanto mi siedo da sola nella stanza e inizio a piangere. Piango per tutto quello che ci è successo. Sogno ogni giorno quello che è successo. Non dormo fino all’alba, finché non mi assicuro che non tornino a prenderci”.

La madre di Amina ha detto:

“Le mie figlie non sono più le stesse, la mia bambina di sette anni ora si rifiuta di uscire di casa da sola. E quando le bambine sentono che i soldati stanno entrando nel campo, iniziano a piangere e vogliono andarsene”.

Jason Lee, direttore del Paese per Save the Children, ha dichiarato:

“Stiamo affrontando l’anno più letale in Cisgiordania, ancora una volta, e mancano ancora diversi mesi alla fine del 2023. Si tratta di una tendenza allarmante. Quest’anno è stato segnato da un uso senza precedenti della forza e da un numero record di morti di bambini da quando esistono i registri. Le menomazioni e le uccisioni di bambini devono finire”.

Save the Children chiede la fine immediata dell’uso eccessivo della forza contro i bambini da parte delle forze israeliane. Allo stesso tempo, chiediamo un’indagine immediata e indipendente sull’uccisione di tutti i bambini e che se ne renda conto. Finché persisterà una cultura dell’impunità, i cicli di violenza sono destinati a continuare.

Senza un’immediata attenuazione, i bambini continueranno a pagarne il prezzo con le loro vite. Il governo di Israele deve proteggere i bambini e limitare l’uso della forza in linea con i suoi obblighi di diritto internazionale.

Save the Children lavora con i bambini palestinesi fin dagli anni Cinquanta, con una presenza permanente nei Territori palestinesi occupati (oPt) dal 1973. Il nostro team lavora in tutto il territorio palestinese, con oltre 30 partner, per garantire che i bambini sopravvivano, abbiano la possibilità di imparare, siano protetti da ogni tipo di abuso e che tutti gli attori si impegnino a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC).

[Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), 36 bambini palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania nel 2022. Al 14 settembre, il database pubblico delle vittime dell’OCHA riporta 36 bambini uccisi in Cisgiordania nel 2023 (al 31 agosto). Tuttavia, fonti come il Ministero della Sanità palestinese e Defense for Children International hanno riferito di altri due bambini morti in Cisgiordania, rispettivamente il 5 e il 9 settembre. Le Nazioni Unite hanno confermato a Save the Children la verifica di entrambi i decessi e stanno aggiornando il loro database pubblico delle vittime negli OPT.

Ogni anno, il Segretario generale delle Nazioni Unite pubblica un rapporto sui bambini nei conflitti armati, che elenca le parti che commettono gravi violazioni contro i bambini e che non hanno messo in atto misure per migliorare la loro protezione. Nel rapporto 2023, le forze israeliane, come negli anni precedenti, non sono state elencate.

[2] Banca dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) dal 2008 al 2023: https://www.ochaopt.org/data/casualties

