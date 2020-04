Il 25 aprile più vicino, 1974 Liberazione del Portogallo-Rivoluzione dei garofani: «Grândola vila morena»

tratto da: REMOCONTRO

Giovanni Punzo 18 Aprile 2020

Lisbona, 25 aprile 1974. A mezzanotte e dieci la radio portoghese trasmette una canzone che, pur essendo in libera vendita, non era trasmessa né eseguita in pubblico. Qualche censore insonne pensò che la mattina successiva avrebbe fatto il finimondo e sarebbero cadute parecchie teste, ma non andò così. «Grândola vila morena», composta dal musicista antifascista José Antonio, fu il segnale dato dal Movimento delle Forze Armate per quella notte.