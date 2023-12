Il Belgio vuole negare l’ingresso ai coloni israeliani violenti della Cisgiordania occupata

Articolo pubblicato originariamente su Reuters

Il Belgio vuole negare l’ingresso ai coloni israeliani della Cisgiordania occupata coinvolti in violenze contro i palestinesi, ha dichiarato giovedì il vice primo ministro Petra De Sutter.



L’Unione Europea ha condannato l’aumento della violenza dei coloni dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre contro Israele e questa settimana gli Stati Uniti hanno iniziato a imporre il divieto di visto alle persone accusate di essere coinvolte.



“Ai coloni violenti sarà negato l’ingresso in Belgio e proporrò che il Belgio si faccia promotore di un divieto di viaggio in tutta l’UE”, ha dichiarato De Sutter su X.

I cittadini israeliani non hanno bisogno di un visto per entrare nella zona Schengen, di cui il Belgio fa parte, e possono rimanere fino a 90 giorni. Ma un portavoce del governo, Barend Leyts, ha detto che il Belgio chiederà al Consiglio europeo di aggiungere i coloni violenti al database informativo di Schengen per impedire loro l’ingresso.

Mercoledì sera, De Croo ha anche dichiarato che il Belgio collaborerà con gli Stati Uniti per imporre sanzioni contro le persone che danneggiano la pace in Cisgiordania.