Il caffè dove i bambini palestinesi si prendono cura l’uno dell’altro

Articolo pubblicato originariamente su e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Con il sostegno di DCI-Palestina, gli adolescenti del campo profughi di Dheisheh stanno creando uno spazio per i loro coetanei per legare e imparare in mezzo alla violenza dell’occupazione.

Di Fatima Abdul*

L’ingresso del caffè Laylak, nel campo profughi di Dheisheh. (Fatima AbdulKarim)

A pochi passi dagli stretti vicoli del campo profughi di Dheisheh, a Betlemme, e affacciato sulla strada Gerusalemme-Hebron, si trova un piccolo e non convenzionale caffè sul tetto chiamato Laylak. Vecchi sedili di plastica e metallo sono stati trasformati in altalene di fortuna, mentre pallet di legno sono stati accostati per formare un tavolo da picnic accanto a un grande trampolino.

Il modesto allestimento del bar è il progetto improvvisato di un gruppo di 14 ragazzi palestinesi di Dheisheh, tutti di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che volevano un luogo che potesse essere un centro ricreativo volto a incoraggiare i loro coetanei ad allontanarsi dalle preoccupanti abitudini che sono aumentate tra i bambini del campo profughi, come il fumo, i comportamenti aggressivi o i videogiochi violenti. Al bar, i bambini trovano uno spazio per incanalare le ansie della loro vita quotidiana in attività positive e interazioni sociali.

“Quando esco dal campo e vado sulla strada principale, non ci penso due volte”, ha detto Sedra, 14 anni, uno dei partecipanti al progetto. “I miei piedi mi portano a destra, verso Laylak, perché è qui che mi sento più utile alla mia comunità”.

Laylak è uno dei numerosi club sociali della Cisgiordania occupata dedicati ai giovani “difensori dei diritti dell’infanzia” che compongono il Consiglio dei bambini palestinesi, un’iniziativa a livello nazionale istituita da Defense for Children – Palestine (DCI-P), che gestisce anche laboratori specializzati sui diritti umani nei caffè.

Bambini e supervisori riparano un’altalena al caffè Laylak, nel campo profughi di Dheisheh. (Fatima AbdulKarim)

La DCI-P è una delle sette ONG palestinesi per i diritti umani i cui uffici sono stati chiusi dalle forze israeliane ad agosto, dopo che il Ministro della Difesa Benny Gantz le ha designate come “organizzazioni terroristiche”, una decisione presa senza alcuna prova concreta a sostegno delle affermazioni. La DCI-P fa parte della più ampia organizzazione Defense for Children International, con sede a Ginevra, che opera in Palestina dal 1991 per monitorare le violazioni dei diritti commesse dalle autorità israeliane e palestinesi.

Mohammad, un altro quattordicenne residente a Dheisheh, riconduce la propria frustrazione e le proprie ansie alla realtà di vivere sotto il regime militare israeliano, tra cui le ripetute incursioni e gli arresti nel campo e il generale disprezzo per la vita dei residenti. Allo stesso tempo, Mohammad riconosce che la comunità si sente sommersa e impotente.

“L’occupazione è responsabile di molti problemi che i bambini si trovano ad affrontare oggi, ma anche della negligenza della comunità locale”, ha detto.

La vita di Mohammad è stata influenzata da incontri diretti con l’esercito israeliano. Suo fratello maggiore è stato imprigionato all’età di 17 anni per sette anni e in tre occasioni, negli ultimi anni, i soldati israeliani hanno usato Mohammad come scudo umano durante le incursioni nel campo per evitare di essere presi a sassate dai residenti del campo. Queste esperienze sono state il punto di partenza per il suo desiderio di capire cosa fanno i militari israeliani ai bambini che arrestano e cosa si potrebbe fare per fermarli.

Un bambino palestinese passa con la sua bicicletta davanti a un murale che simboleggia la condizione dei rifugiati, nel campo profughi di Dheisheh, nella città cisgiordana di Betlemme, il 10 maggio 2007. (Anne Paq/Activestills)

“Il mio obiettivo personale ora è documentare i casi di arresto di bambini e il loro utilizzo come scudi umani da parte delle forze israeliane nel campo, che condividerò con gli avvocati della DCI-P per aiutarli”, ha aggiunto. “Ho sentito da molti miei coetanei [che sono stati arrestati dai soldati israeliani] come sono stati costretti a confessare cose che non hanno mai commesso”.

Ayham, 13 anni, è l’ultimo arrivato nella squadra di Laylak quest’estate. Lo fa per divertimento, ammette, ma vuole anche aiutare i ragazzi della sua età a usare il loro tempo in modo più saggio rispetto a passare lunghe ore davanti allo schermo del computer.

“Non ho mai saputo che siamo in grado di difendere i nostri diritti in seguito alle continue incursioni dell’esercito israeliano e agli arresti diffusi nel campo”, ha detto Ayham. “Ma ho imparato che possiamo aiutare gli avvocati e le persone che fanno luce sulla nostra situazione”.

Nel frattempo, il team di Laylak si riunisce nel caffè, mentre un gruppo di volontari locali mira a “creare un ambiente sociale amichevole” per i bambini del campo per affrontare i loro problemi urgenti. Dipingono le pareti del bar, disegnando immagini di figure palestinesi come la giornalista Shireen Abu Akleh e il vignettista Naji al-Ali, illustrazioni di modelli a cui aspirano ad assomigliare.

Donne palestinesi camminano nei vicoli del campo profughi di Dheisheh, nella città cisgiordana di Betlemme, 30 agosto 2018. (Miriam Alster/Flas90)

Sedra spiega che la pressione imposta alla società palestinese in generale porta a un senso collettivo di incertezza e disperazione. “Non abbiamo spazi che ci permettano di giocare e condividere quello che passiamo, o di imparare nuove abilità”, ha detto, prima di raccontare una storia dopo l’altra su quanto sia stato importante per lei consolidare le sue amicizie cercando di aiutare le sue coetanee a superare le varie sfide sociali.

“Una delle mie amiche ha attraversato un periodo difficile, perché era vittima di bullismo a scuola e sentiva di non essere ascoltata dalla sua famiglia”, racconta Sedra. “Così l’ho ascoltata e ho segnalato il suo caso al consulente scolastico, aiutandola a ritrovare la fiducia in se stessa. Non avrei saputo come fare se non fosse stato per un filmato che ho visto durante uno dei workshop della DCI-P sul bullismo e la costruzione della fiducia tra i bambini”.

La mano destra dell’occupazione

Una caratteristica fondamentale del lavoro della DCI-P è stata quella di migliorare l’ambiente legale e psicosociale dei bambini palestinesi in tutti i territori occupati, nella speranza di alleviare l’impatto della violenza quotidiana e strutturale. Oltre ai workshop e alla documentazione, l’organizzazione è stata in prima linea nel richiedere un cambiamento dell’architettura legale che si occupa dei bambini.

“All’inizio della creazione dell’Autorità Palestinese (AP), parlare di tribunali specializzati per la giustizia minorile era uno scherzo, ma ora è una realtà ampiamente sostenuta”, ha dichiarato il direttore esecutivo della DCI-P, Khaled Quzmar. “Sono orgoglioso di dire che ora abbiamo una legge che si chiama ‘Legge sulla protezione dei giovani’, ed è una delle migliori nella regione araba”.

Un avvocato della DCI-P che rappresenta i bambini all’interno del sistema dell’Autorità palestinese, e che ha richiesto l’anonimato per timore delle autorità israeliane, ha dichiarato a +972 che la visione fondamentale delle unità di giustizia minorile si è trasformata dal considerare i bambini “come delinquenti da punire a vittime da aiutare”. Il DCI-P ha guidato un lungo processo – anche con la polizia, la magistratura e il Ministero degli Affari Sociali – per cambiare la legge palestinese sui bambini, dando priorità ai loro interessi e impedendo ai minori autori di reati di tornare alla violenza o alle violazioni della legge.

Murales che commemorano i martiri nel campo profughi di Dheisheh, Betlemme, Cisgiordania, 29 aprile 2018. (Activestills)

Quzmar ritiene che ci sia ancora molto da fare con l’Autorità palestinese in questo campo. Il problema più grande, tuttavia, risiede nel sistema israeliano, “dove non c’è giustizia per i bambini, ma solo manovre per cercare di minimizzare l’esposizione del bambino all’ingiustizia”.

Dall’inizio del 2022, secondo il DCI-P, sono stati uccisi 40 bambini palestinesi, di cui 22 uccisi dalle forze israeliane e dai coloni in Cisgiordania, con un netto aumento rispetto agli ultimi anni. Attualmente ci sono circa 180 bambini nelle carceri israeliane e altre centinaia sono detenuti per periodi di tempo variabili. I tribunali militari israeliani, che presiedono a casi di minori e adulti, hanno sempre registrato un tasso di condanne tra il 95 e il 99%.

“Il sistema dei tribunali militari è la mano destra degli strumenti di dominio dell’occupazione israeliana”, ha continuato Quzmar. “Da un lato, è fatto per punire ogni palestinese e, dall’altro, per legittimare i crimini contro di loro”.

Per questo motivo, l’advocacy internazionale è diventata una componente essenziale del lavoro della DCI-P, ha spiegato Quzmar, con la speranza che la pressione dall’esterno possa contribuire a far emergere le responsabilità. E sul campo, “attraverso il Consiglio dei bambini palestinesi, cerchiamo di mostrare ai bambini la speranza per il loro futuro, di sostenerli nei momenti più difficili dell’adolescenza e di salvare le loro vite”, ha aggiunto.

Il Consiglio lavora per dare potere ai bambini non solo attraverso corsi di formazione, ma anche facilitando i loro incontri con i rappresentanti di Stati esteri e organizzazioni internazionali, tra cui ministri, diplomatici e responsabili di agenzie delle Nazioni Unite.

Nell’ambito degli sforzi del DCI-P, gli assistenti sociali si concentrano sull’assistenza ai bambini a rischio per quanto riguarda l’istruzione e il benessere personale, attraverso un programma di psico-dramma e diverse attività per tenerli impegnati.

“Cerchiamo di creare una rete sicura per i bambini vittime, poiché questi circoli diventano un efficace supporto sociale e psicologico che ha fatto emergere nuove opportunità per decine di bambini”, ha dichiarato uno specialista psicologico che collabora con l’organizzazione e che ha chiesto l’anonimato per timore di essere protetto dalle autorità israeliane. “Ma tutto questo rischia di svanire se la DCI-P sarà costretta a chiudere”.