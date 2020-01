IL CALIFFO DI WASHINGTON – di Ugo Tramballi

Se l’Iran si vendicherà, come risposta della risposta gli Stati Uniti hanno già individuato 52 obiettivi da distruggere, scrive Donald Trump su Twitter: molti di questi, aggiunge, “importanti per la cultura iraniana”. Come in una faida tribale. Peggio: come i talebani che hanno distrutto i due Buddha millenari di Bamiyan e l’Isis a Palmyra. Non è necessario aver superato l’esame di diritto internazionale per capire che la minaccia del presidente degli Stati Uniti si configura come crimine di guerra.