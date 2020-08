IL CAMALEONTE E I COLORI DEL SAHEL – di Mauro Armanino

tratto da: https://comune-info.net/il-camaleonte-e-i-colori-del-sahel/

Sulle cartine geografiche delle autorità francesi il Niger è diventato rosso, solo il territorio della capitale conserva l’arancione, un colore che indica la possibilità dell’uscita da Niamey solo per cause di forza maggiore e a patto di avere una scorta armata. Il resto del paese, per i cittadini occidentali, obiettivi privilegiati per gli attacchi terroristi, è “fortemente sconsigliato”. I colori dei Paesi del Sahel cambiano e si adattano secondo quel che decidono le potenze coloniali per i propri cittadini. Proprio come fa il camaleonte in ragione di un meccanismo di comunicazione sociale, che potremmo anche definire “politico”. I colori scuri indicherebbero collera e agressività e quelli più chiari sarebbero invece in funzione della seduzione delle femmine. Si tratta dunque di un sistema di comunicazione che potremmo definire ‘politico’: il cambio di colore permette di creare le condizioni della socialità o di “sconsigliarle” intimorendo l’avversario. Per i comuni cittadini cittadini del Sahel, quelli poi quasi sempre destinati a fuggire o a sparire, è invece difficile capire perché con la presenza di migliaia di soldati e tecnici, di sistemi di controllo con droni e sofisticate strategie di intervento, accada che aumenti la presenza di banditi, terroristi, insorti e comuni contrabbandieri di armi, cocaina, migranti e mercenari. Quel che non cambia è la povertà, la dipendenza da uno sviluppo che non riguarda e non favorisce certo i comuni mortali e l’impeto predatorio dei governi locali e di quelli che li comandano a distanza. Il colore delle cartine, nel mare e nel deserto, non cambia invece per i 40 mila migranti e/o rifugiati che si stima siano morti dal 1990 a oggi, ma rivendichiamo almeno il diritto di dipingere di rosso l’Europa, le coste, i porti di approdo e soprattutto le politiche di sfruttamento globale che si continuano a perpetrare sulla povera gente