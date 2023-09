Il Centro Al Mezan denuncia gli attacchi dei giornalisti da parte delle forze di occupazione nella parte orientale di Gaza e chiede un intervento internazionale per proteggere i civili

Articolo pubblicato originariamente su Al Mezan e tradotto dall’arabo dalla redazione di Bocche Scucite

Il fotografo Ashraf Abu Amra è rimasto ferito mentre riprendeva le manifestazioni vicino al muro di separazione, a est di Khan Yunis

Le forze di occupazione israeliane continuano a prendere di mira giornalisti e operatori dei media mentre svolgono il loro lavoro di copertura delle attività delle manifestazioni che si svolgono vicino al muro di separazione nella Striscia di Gaza orientale, nonostante i loro distintivi siano visibili e nonostante si mantengano a distanza di sicurezza. Quattro cittadini, tra cui tre giornalisti, erano presenti per seguire le manifestazioni che hanno avuto luogo a est della città di Jabalia, nel Governatorato di Gaza Nord.

Il lavoro di monitoraggio e documentazione portato avanti dal Centro Al Mezan per i Diritti Umani indica che le forze di occupazione israeliane di stanza presso il muro di separazione orientale nell’area di Abu Safiya, a est della città di Jabalia nel Governatorato di Gaza Nord, hanno aperto il fuoco con varie armi, alle 16:30 di domenica 17 settembre, verso un raduno di cittadini vicino al muro di separazione per protestare contro gli attacchi estremisti alla moschea di Al-Aqsa, e i gas lacrimogeni sono stati usati come arma, sparando direttamente contro i corpi dei cittadini, e in particolare dei giornalisti, che erano presenti per seguire la manifestazione, che ha provocato il ferimento del fotografo della compagnia Al-Manara, Fadi Mahmoud Ramadan Al-Danaf (36 anni), con una bomba a gas nel ginocchio ginocchio e del fotografo dell’Agenzia di stampa francese (AFP), Bilal Bassam Odeh Al-Sabagh (32 anni), con una bomboletta di gas lacrimogeno sulla coscia destra, e del fotografo dell’Agenzia Anadolu, Mustafa Muhammad Al-Badri Hassouna (42 anni), in faccia.

In questo contesto, il fotoreporter ferito, Fadi Al-Danaf, ha riferito che intorno alle 16:00 della sera dello stesso giorno, si era recato con la squadra di lavoro nell’area di Abu Safiya, a est della città di Jabalia, nel nord di Gaza per coprire le manifestazioni pacifiche di protesta contro le violazioni israeliane nella moschea di Al-Aqsa, e quando è arrivato sul posto indossava un’armatura antiproiettile e il distintivo della stampa era chiaramente visibile sul petto e sulla schiena. “Si trovava a più di 200 metri dal muro di separazione. Circa mezz’ora dopo, la sera dello stesso giorno, ha sentito qualcosa colpire il suo ginocchio destro ed è caduto. A terra si è scoperto che si trattava di una bomboletta di gas lacrimogeno e il personale dell’ambulanza lo ha immediatamente prelevato e trasportato in un ospedaledove ha ricevuto cure.

Il fotoreporter Bilal Al-Sabbagh ha riferito di essersi recato nella zona di Abu Safiya, a est della città di Jabalia nel governatorato del nord di Gaza, per coprire le manifestazioni, indossando una protezione antiproiettile con la scritta “Stampa” sopra rimanendo lontano dal muro di separazione. Intorno alle 16:40 della sera dello stesso giorno, durante le riprese delle manifestazioni, ha sentito qualcosa colpire con forza la sua gamba destra, per cui è caduto a terra. Era una bomboletta di gas lacrimogeno.

In un altro incidente separato, il fotoreporter freelance Ashraf Muhammad Nassar Abu Amra (37 anni) è stato colpito da un lacrimogeno direttamente sulla mano destra, quando si trovava a più di 300 metri dalla recinzione di separazione orientale nel Governatorato di Khan Yunis, a sud di nella Striscia di Gaza, mentre stava filmando le attività della manifestazione di venerdì scorso.

Il Centro Al Mezan per i Diritti Umani ribadisce la sua forte condanna per i ripetuti attacchi contro i giornalisti, nonché la sua condanna e denuncia del comportamento delle forze di occupazione e del loro uso deliberato di una forza eccessiva.

Di conseguenza, il Centro Al Mezan chiede alla comunità internazionale di agire urgentemente, per costringere le autorità di occupazione a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, per fermare le gravi e sistematiche violazioni commesse dalle forze di occupazione israeliane, per lavorare per proteggere i giornalisti palestinesi, e attivare meccanismi di responsabilità e di perseguimento penale per tutti coloro sospettati di coinvolgimento in gravi violazioni, come un modo per garantire il rispetto delle regole del diritto internazionale e ottenere giustizia in questa regione del mondo.

Invita inoltre il Relatore Speciale sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione a indagare sulle gravi violazioni contro i giornalisti e le giornaliste nei territori palestinesi occupati e a lavorare per fermarle e ritenere responsabili coloro che le hanno commesse.