IL COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE, IN STILE ISRAELIANO. UNA NUOVA DOCUSERIE TELEVISIVA ESPONE L’IMPORTANZA DI “IRON DOME”

Di Kathryn Shihadah – 5 novembre 2020

Programmi televisivi come “Iron Dome” servono a perpetuare miti e offuscare verità. Nel frattempo, Israele crea nuove forme di oppressione, testandole sui palestinesi ed esportandole in paesi che hanno la possibilità e la volontà di opprimere la popolazione.

Kathryn Shihadah scrive per MintPress News e If Americans Knew. Documenta regolarmente l’ingiustizia e la demonizzazione che i palestinesi affrontano per mano di Israele con la complicità degli Stati Uniti, in particolare la comunità cristiana. Kathryn vive in Medio Oriente da dieci anni e ha viaggiato molto.

Scrive su PalestineHome.org.