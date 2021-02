Il conflitto dimenticato: la repressione etiope nella regione del Tigray

tratto da: https://www.missioniafricane.it/lassordante-silenzio-sul-conflitto-nella-regione-del-tigray/

Questo che stiamo per raccontare è un dramma talmente dimenticato che molte persone non sapranno nemmeno cosa sia o dove si trovi il Tigray. Quando si parla di Africa – in Italia e nei mass-media “generalisti” – si tende spesso a descrivere il continente come fosse un’unica entità, o a trascurare determinati fatti. È proprio questo secondo caso che riguarda il Tigray, regione dell’Etiopia, confinante a nord con l’Eritrea.