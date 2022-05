Il conflitto israelo-palestinese torna al centro dell’agenda mediorientale

Articolo pubblicato originariamente da Al Monitor

Gli scontri nei luoghi santi di Gerusalemme, i recenti attacchi terroristici all’interno di Israele, l’uccisione della giornalista palestinese-americana di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, una terribile economia palestinese e un Hamas più assertivo hanno riportato la questione palestinese al centro delle molte questioni della regione.

13 maggio 2022

Solo sei settimane fa, il 27 marzo, la questione palestinese sembrava relegata in secondo piano quando il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha ospitato i suoi omologhi degli Accordi di Abramo da Stati Uniti, Marocco, Bahrain ed Emirati Arabi Uniti, insieme al ministro degli Esteri egiziano, come riportato qui da Ben Caspit .

Spettava al Segretario di Stato americano Antony Blinken e al ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry mantenere la questione palestinese in cima all’agenda del vertice. Altrove, il re Abdullah II di Giordania, custode dei Luoghi Santi musulmani a Gerusalemme, ha colto l’iniziativa diplomatica, anticipando la tempesta in arrivo a Gerusalemme, vista l’imminente concomitanza delle festività musulmane, ebraiche e cristiane ad aprile. Vedi qui la lettura dell’incontro del re con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 13 maggio.

Questa settimana, l’agenda è stata definita.

Israele non può vincere

“Sembra che Israele non possa vincere la battaglia dell’opinione pubblica condotta in tutto il Medio Oriente e oltre per l’ omicidio avvenuto l’11 maggio della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh nella città di Jenin in Cisgiordania”, scrive Ben Caspit .

La battaglia per le pubbliche relazioni è andata di male in peggio venerdì 13 maggio, quando le forze di sicurezza israeliane hanno aggredito i manifestanti usando granate assordanti e gas lacrimogeni al cimitero cattolico melchita nella città vecchia di Gerusalemme, come riporta Daoud Kuttab .

Il produttore di Al Jazeera Ali al-Samudi , che era con Abu Akleh per documentare il raid israeliano a Jenin l’11 maggio, ha dichiarato ad Ahmed Melham di Al-Monitor che “Ho detto a Shireen [che indossava una giacca protettiva e un casco] che stavano prendendo di mira noi e che dovevamo tornare indietro, e non appena mi sono girato per tornare, sono stato colpito alla schiena. Poi Shireen ha iniziato a urlare “Ali è ferito” mentre ho iniziato a correre verso la strada per raggiungere un’auto che mi portasse all’ospedale.”

Israele ha avviato un’indagine sulla morte di Abu Akleh, come riporta qui Lilach Shoval .

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha definito la morte di Abu Akleh una ” tragica perdita ” e ha chiesto “un’indagine immediata e approfondita e la piena responsabilità”.

Hamas si espande in Cisgiordania

L’uccisione di Abu Akleh segue un’escalation di violenze incentrate intorno alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme durante le festività musulmane ed ebraiche del mese scorso, così come gli attacchi terroristici all’interno di Israele, che hanno messo in allarme tutti in Israele, Cisgiordania e Gaza.

Il 5 maggio, tre persone sono rimaste uccise e molte altre sono rimaste ferite in un attacco a coltellate nella città israeliana di Elad, a seguito di un discorso del leader di Hamas Yahya Sinwar che chiedeva “chiunque abbia un fucile, lo prepari. E se non ha un fucile, prepari la tua mannaia, ascia o coltello .

Le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, braccio militare di Hamas, avevano già rivendicato la responsabilità di una sparatoria mortale il 29 aprile che aveva ucciso una guardia di sicurezza israeliana nell’insediamento di Ariel nel distretto di Salfit nella Cisgiordania settentrionale, come riporta qui Melhem .

“I ripetuti attacchi all’interno di Israele hanno provocato accese reazioni israeliane, richieste di ritorsioni contro Hamas nella Striscia di Gaza e un ritorno alla politica degli omicidi”, in particolare contro Sinwar, aggiunge Melhem. “Il legislatore israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir ha chiesto di bombardare la casa di Sinwar”, accusandolo di aver incitato agli accoltellamenti di Elad.

Sempre il 5 maggio, una delegazione di alto livello di Hamas era a Mosca per incontri, in cerca di sostegno mentre i legami Israele-Russia erano a un punto morto, come riporta qui Rasha Abou Jalal , anche se è improbabile che questo incontro abbia portato a molto, come spiega Ben Caspit .

L’aumento degli attacchi terroristici si è verificato mentre Israele ha ampliato gli insediamenti in Cisgiordania, come riporta Rina Bassist qui , e con l’Autorità Palestinese che ha perso il sostegno, soprattutto dopo aver annullato le elezioni l’anno scorso, e un’economia inflazionata (vedi sotto).

Il servizio di sicurezza israeliano Shin Bet è stato rimproverato per non aver previsto questa ondata di violenze, inclusa l’uccisione di israeliani da parte di cittadini arabo-israeliani a marzo, presumibilmente ispirata dallo Stato islamico, come riporta qui Ben Caspit .

L’economia palestinese richiede una “riforma trasformazionale”

Due rapporti economici di questo mese descrivono condizioni economiche potenzialmente in crisi per i palestinesi, aggravate dalla pandemia di COVID-19, e ora dalle interruzioni della guerra Russia-Ucraina.