Il Consiglio di Stato dà ragione a Mimmo Lucano: “Riace modello encomiabile”

29 Settembre 2020

Mi domando solo

chi pagherà, umanamente, per tutti quei migranti che con il provvedimento dell’ex ministro Salvini hanno dovuto abbandonare Riace rischiando di finire nelle baraccopoli come è stato per Becky Moses che è morta a San Ferdinando? Chi pagherà per una scelta politica studiata attentamente per delegittimare e distruggere quello che Riace rappresentava?