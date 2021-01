Il Corno a pezzi

Crisi, conflitti aperti e instabilità caratterizzano il Corno d’Africa, una delle aree più a rischio del continente africano. Il bilancio del 2020 é talmente precario che le previsioni per il prossimo anno trascineranno con sé inevitabili incognite e nodi da sciogliere in fretta per riassestare un equilibrio regionale imprescindibile per la pace in Africa.