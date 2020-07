IL DIO CHE NON TRADISCE QUASI MAI – di Mauro Armanino

Il tema della mobilità gli è molto caro da quando si è messo in testa di migrare da una parte all’altra del mondo, ma ha scelto di passare la maggior parte del suo tempo nell’Africa subsahariana e ha di sicuro le sue buone ragioni. Si trova come un clandestino nei campi di detenzione organizzati per profittare dell’esportazione delle politiche repressive dell’Occidente in una guerra contro i migranti condotta da mercenari. Si infiltra tra i contadini o tra le donne che raccontano le loro storie. Dio si nasconde nella sabbia, dove alcuni bambini giocano coi fucili ad imitare i grandi. Il Dio del Sahel è infatti un Dio di sabbia, onnipresente, costante, silenzioso, pervasivo, mobile, fedele, umile e tenace. Sfugge tra le dita quando lo si vuole stringere e usare a proprio piacimento. Come sabbia si vuole libero per attraversare il tempo e le stagioni. Ammantato di polvere, si diverte a costruire liberi e fragili speranze quotidiane, provvisorie come un’eternità. Il suo sogno è quello di perdersi un giorno nel mare, tra i naufraghi