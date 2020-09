IL DISASTRO NELL’OSCURITA’ DI GAZA

Ma lei non aveva latte a casa sua e la maggior parte dei supermercati erano chiusi a causa del blocco. Alla fine sono riuscito a comprare del latte e sono tornato a casa. Quando sono tornato, la nostra casa era in fiamme.

Immagina che i bambini di tutto il mondo crescano giocando con i giocattoli e mangiando cibo delizioso

I miei figli sono cresciuti con blackout elettrici. Yusif pensava che le interruzioni di corrente si verificassero in ogni paese. I bambini non si rendevano conto di essere nati in una situazione in cui erano privati ​​dei diritti fondamentali