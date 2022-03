Il doppio standard razzista dei media sulla Palestina

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto in italiano da Bocche Scucite

Di Asmaa Yassin

L’attenzione del mondo è ora vividamente concentrata sull’invasione russa dell’Ucraina, e io sto guardando il telegiornale di Gaza senza parole, ribollendo di rabbia.

Quando ho deciso di diventare giornalista al college è stato per amplificare la voce oppressa e le richieste di libertà del mio popolo. A quel tempo credevo che il giornalismo di tutto il mondo fosse unilaterale: la verità, e nient’altro che la verità, sempre.

Credevo anche che essere una giornalista palestinese, in particolare con sede a Gaza assediata, potesse essere un vantaggio in più, perché potevo condividere la storia dei palestinesi nei media globali.

Tuttavia, la realtà che ho scoperto è che la nostra identità di palestinesi – la nostra etnia, religione, colore della pelle e degli occhi – non sembra essere sufficiente a guadagnarsi il rispetto dei media internazionali per far sì che le nostre voci vengano accolte ed elevate.

La nostra realtà sotto un regime coloniale di occupazione è stata recentemente descritta come apartheid da una delle principali organizzazioni mondiali per i diritti umani, eppure la copertura di questo pronunciamento parla della nostra tragedia come popolo occupato: la nostra ricerca di liberazione non conta finché siamo dalla parte “orientale” del mondo.

Sembra che ciò che conta veramente siano le parti in conflitto: chi è coinvolto e con chi, piuttosto che per cosa e perché. L’attenzione del mondo è ora vividamente concentrata sull’invasione russa dell’Ucraina, e io sto guardando il telegiornale di Gaza senza parole, ribollendo di rabbia. I “due pesi e due misure” dei media mainstream sono chiari: il popolo bianco europeo ucraino viene celebrato anche se usa la stessa terminologia e le stesse tattiche per cui i palestinesi in lotta vengono attaccati.

Questo non significa svalutare la lotta del popolo ucraino per la libertà, ma gli enormi movimenti di solidarietà che si sono elevati in tutto il mondo con l’Ucraina hanno innescato una domanda cruciale nella mente di ogni cittadino medio palestinese: non è stato commesso lo stesso, e anche di più, contro di noi dall’occupazione israeliana per oltre 70 anni?

A quanto pare, non solo la lotta palestinese per la liberazione non è considerata degna del sostegno internazionale e dell’attenzione dei media, ma, come un certo numero di altre nazioni oppresse, soprattutto nei paesi arabi e orientali, è stata vilipesa e demonizzata sotto l’etichetta di “terrorismo” e “antisemitismo”.

I palestinesi sanno che la guerra non servirà a nulla per milioni di civili innocenti. Fuggire da casa nella speranza di sfuggire alla morte lascerà solo intere popolazioni in esilio e in diaspora. Ipoteticamente parlando, se la Palestina fosse un paese vicino all’Ucraina, avrebbe accolto il popolo ucraino per cercare rifugio e calore. Ma dallo Stato di Israele, i rifugiati palestinesi sono stati resi profughi in tutto il mondo e questo numero continua ad aumentare drammaticamente a causa delle procedure calcolate dell’occupazione israeliana per spostare etnicamente il popolo indigeno della Palestina in modo che un’altra popolazione di coloni stranieri possa governare. Ed è ora ironico che Israele, lo stesso Stato democratico che nega l’ingresso a milioni di rifugiati palestinesi in esilio, abbia aperto le braccia per accogliere i rifugiati ebrei ucraini in fuga dal loro Paese dopo l’invasione della Russia. Questo serve da microcosmo per le politiche discriminatorie su base razziale che lo Stato di occupazione israeliano ha usato contro di noi in base alla razza e all’identità per stabilire uno Stato esclusivamente ebraico all’interno delle parti frammentate della nostra patria. Eppure questo contesto è lasciato fuori dalla storia della Palestina, mentre è al centro della storia dell’Ucraina.

Allo stesso modo la violenza che subiamo, e il nostro diritto a resistere a questa violenza, sono anch’essi ignorati.

Per esempio, per più di una settimana l’occupazione israeliana ha ucciso, attaccato e arrestato un certo numero di palestinesi, la maggior parte dei quali sono minorenni, eppure questa notizia è stata a malapena menzionata anche in un angolo dello schermo del telegiornale. I media internazionali ignorano deliberatamente la nostra sofferenza e il nostro esilio, e creano un blackout mediatico internazionale.

Abbiamo subito quattro attacchi militari lanciati da Israele, che hanno ucciso e devastato un popolo intero nella Striscia di Gaza. Il trauma e la paura che ci portiamo dietro non sono solo ricordi astratti. Sono sentimenti che si muovono nelle nostre vene, riempiendo le nostre anime con il desiderio di vivere liberi e di vivere un giorno meno traumatizzati. Non dimentichiamo i massacri contro di noi, come il massacro di Shuja’iyya commesso dall’esercito israeliano la mattina di domenica 20 luglio 2014 che ha ucciso più di 74 persone. Tuttavia, sembra che il mondo dimentichi e riconosca solo il presunto diritto di Israele all'”autodifesa”.

Ma ciò che è peggio è che ogni volta che reagiamo agli assalti della devastazione israeliana, siamo designati come terroristi e antisemiti per aver messo in pericolo la sicurezza e la pace dello Stato. Ora, all’improvviso, e da tutt’altra parte del mondo, la resistenza armata è l’azione e la risposta giusta per il popolo ucraino di fronte alla brutalità russa.

Asmaa Yassin è una giornalista e scrittrice freelance palestinese che vive a Gaza City. È anche un’insegnante di lingua inglese presso alcune ONG locali nella Striscia di Gaza assediata.