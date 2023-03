Il famoso quartiere palestinese di Berlino

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

I palestinesi sono diventati profondamente radicati nella società tedesca, influenzando il cibo, la politica e lavorando per preservare la loro eredità.

Nel sud della capitale tedesca, un centro comunitario palestinese è sopravvissuto alla gentrificazione di quello che per 30 anni è stato un insieme fatiscente di negozi e pub lasciati in rovina.

I palestinesi in Germania hanno creato una grande comunità e i membri sono desiderosi di mantenere e preservare la loro eredità (Illustrazione/MEE)

Situato nel quartiere Neukoelln di Berlino, Al-Huleh è stato fondato nel 1995 come prima società palestinese della città e da allora è stato il primo punto di riferimento per migliaia di palestinesi e altri immigrati arabi appena arrivati a Berlino.

Tra i fondatori di Al-Huleh, alcuni dei quali sono ormai morti, c’erano i primi immigrati palestinesi in Germania, arrivati come studenti e tirocinanti di medicina all’inizio degli anni Sessanta. Solo dopo lo scoppio della guerra civile libanese, nel 1975, i palestinesi cominciarono ad arrivare in gran numero. Fino ad allora, la popolazione palestinese era di poche migliaia di persone.

La maggior parte dei palestinesi in Germania risale agli anni ’70, quando la Germania era divisa tra l’ovest capitalista e l’est comunista, e la maggior parte di essi si trova oggi in aree situate nell’ex Germania Ovest.

Se Berlino ha la popolazione palestinese più numerosa, altri centri includono Monaco, Amburgo e Francoforte, tutte città della Germania occidentale.

Con uno schema simile, quasi tutti gli altri migranti provenienti dalla Turchia, dal Nord Africa e dal Medio Oriente si sono reinsediati e sono rimasti nella parte occidentale della Germania. Gli immigrati nell’ex Germania dell’Est provenivano in genere da Stati socialisti come il Vietnam, l’Angola e il Mozambico.

Oggi, sebbene il centro comunitario abbia le sue radici in Palestina, ha aperto le sue porte a tutti e vede riunirsi arabi provenienti da tutta la regione.

Le origini della comunità

“Questa organizzazione è stata fondata per aiutare a muovere i primi passi in Germania, per incontrare le persone e mostrare loro come funzionano le cose qui”, racconta a Middle East Eye Abu Nader, uno dei fondatori di Al-Huleh.

“Prima organizzavamo molti eventi, con dabke, cibo e balli. Ora aiutiamo soprattutto i membri a districarsi nella burocrazia tedesca o a risolvere questioni legali. A volte diamo anche consigli sulle relazioni”.

Oggi la Missione diplomatica palestinese a Berlino stima che ci siano oltre 100.000 persone di origine palestinese residenti in Germania, di cui oltre 25.000 nella sola Berlino. Ma poiché la Germania non riconosce la Palestina come nazionalità ufficiale, la maggior parte non è rappresentata nelle statistiche governative.

Del milione circa di migranti provenienti da Paesi come Siria e Iraq che si sono reinsediati in Germania tra il 2015 e il 2017, migliaia erano palestinesi apolidi. Anche loro non vengono conteggiati.

Oggi non è raro sentir dire: “Vengo dall’Iraq, ma in realtà sono palestinese” durante le presentazioni del primo giorno di lezione di tedesco in una delle scuole di lingua di Berlino.

Falafel, shisha e litri di olio d’oliva

Il centro comunitario Al-Huleh si trova a 20 minuti a piedi da Sonnenallee, il cuore pulsante di Neukoelln e della comunità araba di Berlino.

Questa iconica strada a quattro corsie è lunga circa cinque chilometri, ma il suo tratto più noto comprende una decina di isolati all’estremità settentrionale, dove i raver svedesi con i postumi della sbornia fanno la fila per i falafel sotto le bandiere palestinesi appese agli appartamenti del primo piano. Qualche porta più in là, gli adolescenti del posto si passano una pipa da shisha fuori da un caffè all’aperto.

È la zona più colorata di Berlino, dove la lingua tedesca passa in secondo piano rispetto all’arabo. Tra le decine di attività commerciali di proprietà e gestione araba presenti nelle strade e nei dintorni, molte sono state fondate da palestinesi.

Nel negozio di alimentari Al-Sham, gestito da palestinesi, le stampe A4 in arabo invitano i clienti ad assicurarsi l’ordine della prossima spedizione di olio d’oliva di prima qualità dalla Palestina. La dimensione minima dell’ordine? Diciotto litri.

Alcune attività gestite da palestinesi sono facili da individuare, come i negozi che vendono sciarpe e ninnoli “I Heart Palestine” accanto a statue in miniatura di Che Guevara. Altre sono meno evidentemente palestinesi, come Azzam, uno dei ristoranti più popolari di Sonnenallee, dove i turisti francesi siedono accanto a famiglie siriane accalcate davanti a giganteschi piatti condivisi di shawarma e falafel.

Una forte presenza palestinese

La presenza dei palestinesi a Berlino si estende ben oltre le strade affollate di Neukoelln.

Sette chilometri a ovest, nel più tranquillo quartiere di Schoeneberg, la libreria araba Khan Aljanub è gestita da Fadi Abdelnour, un palestinese di Ramallah che da decenni è parte attiva della scena culturale berlinese, anche come curatore dell’annuale Festival del Cinema Arabo fino a pochi anni fa.

Poi c’è AL Berlin, un caffè, bar e talvolta nightclub a Kreuzberg, anch’esso co-fondato da un palestinese, Muhammad Jabali, illustratore e DJ di Jaffa. All’AL Berlin, gli studenti palestinesi di cinema servono bicchieri di Arak ai tunisini, mentre i DJ di tutto il mondo fanno girare di tutto, dall’house all’hip-hop marocchino e all’electro africana, per una folla che diventa sempre più rumorosa man mano che la notte va avanti.

Anche i palestinesi fanno parte della vita culturale tedesca mainstream, al di là dei mondi relativamente di nicchia della musica underground e del cinema indipendente. Massiv, uno dei più noti rapper tedeschi, è figlio di palestinesi fuggiti dalla guerra civile libanese.

Malcolm Ohanwe, un importante giornalista visto come uno dei volti di una nuova Germania più diversificata, è nato a Monaco da madre palestinese e padre nigeriano.

Tabuizzazione dell’identità palestinese

Ma anche con questo ricco impatto culturale, i palestinesi in Germania sono spesso ridotti dai media tedeschi a un’unica entità politica: oppositori ostili di Israele, uno Stato che i tedeschi che si sentono storicamente colpevoli dell’Olocausto sono costretti a sostenere apertamente.

Come molti scrittori palestinesi hanno discusso, la loro sola presenza è un confronto con molti tedeschi, una cosa che una volta si chiamava “tabuizzazione” dell’identità palestinese.

Tuttavia, anche molti politici tedeschi dichiarano con orgoglio le loro radici palestinesi, diventando sempre più visibili nel clima politico del Paese.

A Berlino, Sawsan Chebli, figlia di richiedenti asilo palestinesi, è stata un’importante ex legislatrice del Partito socialdemocratico fino al 2021.

In Nord Reno-Westfalia, il quarto più grande dei 16 Stati tedeschi, Jules El-Khatib è il portavoce di punta del partito di sinistra (Die Linke) ed è figlio di un tassista palestinese.

Ad Al-Huleh, l’accogliente centro comunitario palestinese di Neukoelln, la vicepresidente Samira Tanana è leader parlamentare della fazione dei Verdi del quartiere, una posizione che usa per difendere gli immigrati come i suoi genitori palestinesi, fuggiti a Berlino dalla guerra civile libanese negli anni Settanta.

Alla fine di una lunga giornata al centro, Tamira, che è cresciuta a Schoeneberg e ci vive ancora, racconta a MEE: “Ho sempre saputo di essere palestinese. Sapevo di essere palestinese del Libano. Ma la mia identità palestinese è importante per me quanto la mia parte tedesca. Mi sento anche tedesco”.

Un’ondata crescente di attivismo

Laureata in pedagogia sociale, Tamira ha trascorso la maggior parte della sua vita adulta a difendere i migranti e le altre minoranze.

È la prima generazione della sua famiglia, fuggita dalla Palestina nel 1948, a essere nata in Germania. È cresciuta parlando sia tedesco che arabo. Ora si sforza di trasmettere i suoni e i sapori arabi e palestinesi della sua giovinezza alla prossima generazione di palestinesi-tedeschi, compresa sua figlia.

“Voglio trasmetterle il nostro folklore”, dice Tamira. “Ma non si tratta solo di musica, canti e balli, ma anche di abiti e ricami tradizionali”.

Nell’ambito della vita culturale dei palestinesi di Neukoelln, era in corso la prima edizione di una serie di eventi della durata di un mese.

Il Saot Festival, organizzato da un trio di palestinesi con sede a Berlino, è stato presentato come un “festival interdisciplinare per la solidarietà con la Palestina e le lotte intersezionali”, e fa parte di una crescente ondata di attivismo e discorso palestinese a Berlino.

Il programma comprendeva un mix di proiezioni, tavole rotonde, letture e concerti di registi, artisti e teorici palestinesi. C’è stato anche un laboratorio di cucina, in cui i partecipanti hanno imparato a perfezionare i piatti classici di diverse regioni della Palestina.

“Volevamo creare uno spazio che riunisse i palestinesi”, racconta a MEE Nour Safadi, una delle organizzatrici dell’evento.

“In Germania i palestinesi sono completamente emarginati dalla vita culturale, dalla politica e dagli spazi pubblici, quindi avevamo bisogno di una piattaforma per i palestinesi per presentare la loro arte”.

Safadi, 27 anni, è un palestinese nato e cresciuto in Siria, giunto in Germania da solo e apolide nel 2016. Ora è un cittadino tedesco che sta pianificando una visita ad Haifa, la città da cui suo nonno fuggì durante la Nakba del 1948. Sarà la sua prima visita in Palestina, resa possibile dal suo nuovo passaporto tedesco.

Come in altri Stati arabi, come il Libano e l’Iraq, ai rifugiati palestinesi della Siria e ai loro discendenti viene raramente concessa la cittadinanza siriana.

Questo li lascia apolidi per decenni, anche dopo diverse generazioni. Prima di trasferirsi in Germania, Safadi ha vissuto tutta la sua vita in Siria, ma il suo status di residenza era quello di rifugiato palestinese.

Questo, dice, potrebbe spiegare perché lui e i suoi collaboratori palestinesi sono così determinati a rappresentare la loro identità in Germania, la loro nuova casa.

“Fin da quando eravamo bambini, ci è sempre stato detto che dovevamo resistere”, dice Safadi. “In Germania abbiamo raggiunto un punto in cui dobbiamo parlare. Non possiamo stare in silenzio”.