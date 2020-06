Il ginocchio sul collo, da tempo un punto fermo dell’occupazione israeliana in Palestina

31 maggio 2020

Baltimora e altri dipartimenti di polizia dovrebbero trovare partner che si allenino su tecniche di riduzione della scala, su come gestire i cittadini con problemi mentali o malati, sui diritti costituzionali dei cittadini in merito alle riprese video e su come rispondere in modo appropriato a coloro che utilizzano una protesta non violenta come mezzo per esprimere le loro opinioni. Israele non può essere un partner del genere.