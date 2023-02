Il governo britannico spiava i rifugiati palestinesi

Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Charlie Winter, Samar Batrawi, Harry Holcroft e Sarah Ashraf hanno lavorato a uno sforzo del governo britannico per monitorare i campi profughi palestinesi per “critiche alla politica estera occidentale e israeliana”. (Twitter/LinkedIn)

Una serie di documenti trapelati, ottenuti da The Electronic Intifada, rivela l’esistenza di un progetto segreto dell’intelligence britannica rivolto ai rifugiati palestinesi.

Con il pretesto di “scopi accademici”, un consorzio di oscuri appaltatori dell’intelligence ha accettato di nascondere i propri legami con il Ministero degli Esteri britannico, con l’apparente scopo di sorvegliare e manipolare i palestinesi.

Il gruppo, mascherato da ricercatori, progettava di intervistare i residenti dei campi profughi palestinesi in Giordania, Libano e Cisgiordania occupata, nell’ambito di un’iniziativa del governo britannico che doveva essere gestita dal consolato del Regno Unito nella Gerusalemme Est occupata.

Il progetto mirava a monitorare “le critiche alla politica estera occidentale e israeliana”.

In una valutazione dei rischi trapelata, gli appaltatori hanno sottolineato “l’importanza di garantire la riservatezza sulle fonti di finanziamento e sugli obiettivi del programma”.

Lo hanno fatto per ridurre il rischio che i palestinesi nei campi profughi “diventassero sospettosi” o che i leader dei campi “ostacolassero e impedissero” il progetto, si legge nella valutazione dei rischi.

Allo stesso tempo, gli appaltatori hanno sottolineato la necessità di ottenere la fiducia dei loro obiettivi attraverso “un impegno regolare e inclusivo con le organizzazioni partner locali, le autorità formali e informali, i giovani e gli altri stakeholder”, al fine di “creare o rafforzare l’adesione e la titolarità del progetto”.

Ma dato che ai rifugiati palestinesi non sarebbero stati comunicati i veri scopi e obiettivi del progetto che avrebbero dovuto sostenere, sembra che l’inganno fosse una copertura per la raccolta di informazioni da parte dell’intelligence britannica.

Il consorzio era guidato dall’impresa privata di intelligence Adam Smith International, o ASI. Era coinvolto anche l’Institute for Strategic Dialogue, un think tank sull'”estremismo”.

Secondo i documenti, l’ISD progettava di “sfruttare le sue relazioni e il suo accesso nella regione per intraprendere interviste con ‘ex combattenti’ che si sono uniti a gruppi estremisti violenti locali e internazionali”.

L’ISD è finanziato dai governi britannico, statunitense ed europeo, oltre che dall’Unione Europea.

Tra i suoi “partner” ci sono due importanti gruppi di lobby israeliane che fanno propaganda anti-palestinese, l’Anti-Defamation League e il B’nai B’rith International, anche se non risulta che questi gruppi siano stati coinvolti in questo progetto.

L’ISD non ha risposto a una richiesta di commento.

L’ASI ha rifiutato di commentare i documenti, affermando che “le domande relative a qualsiasi progetto particolare dovrebbero essere indirizzate al” Ministero degli Esteri britannico.

Ma uno dei ricercatori dell’ASI citati nelle fughe di notizie ha confermato che il progetto è andato avanti.

“Sostenere “inavvertitamente” gruppi “terroristici

L’obiettivo dichiarato del progetto era quello di “contrastare” l'”estremismo violento” di gruppi come l’ISIS e Al-Qaeda.

Un documento trapelato del Foreign Office che definisce i requisiti del progetto afferma che i risultati sarebbero stati utilizzati per migliorare gli obiettivi dei successivi “interventi di contrasto all’estremismo violento” (o CVE) nella regione, identificando “quali tipi di intervento hanno maggiori probabilità di successo”.

Tuttavia, i documenti dimostrano che l’obiettivo principale era aiutare gli enti governativi britannici a sviluppare una migliore comprensione della “misura in cui le questioni palestinesi e le narrazioni sulle questioni palestinesi” erano un “motore di radicalizzazione”.

Il documento sui requisiti specifica che faceva parte del “Fondo per i conflitti, la stabilità e la sicurezza” del governo britannico, che quell’anno valeva 10,5 milioni di dollari.

Secondo il documento, al progetto è stato assegnato un budget provvisorio di 120.000 dollari.

Il progetto è durato da ottobre 2018 a marzo 2019.

La pretesa dell’ASI di “contrastare” Al-Qaeda è minata dal suo sostegno agli affiliati del gruppo in Siria.

I finanziamenti del governo britannico a un progetto dell’ASI in Siria sono stati interrotti subito dopo che un programma televisivo della BBC del 2017 ha rivelato le prove che gli appaltatori finanziavano e aiutavano Al-Qaeda.

Sensibile alla possibilità di ulteriore cattiva pubblicità, l’autore dell’analisi dei rischi trapelata per il progetto in Palestina elenca il “sostegno involontario a gruppi terroristici o proscritti” come uno dei rischi “moderati” del programma.

“Servizi di ricerca su misura per i governi

Il consorzio guidato dall’ASI ha proposto uno studio che utilizza interviste di persona nei campi, combinate con una tecnologia di “social listening” per monitorare i social media e altre discussioni online.

“Verrà condotta un’analisi su quali narrazioni sono dominanti”, spiega la proposta. L’obiettivo è verificare se “le questioni identitarie, le critiche alla politica estera occidentale e israeliana o l’ideologia ricevono il maggior impegno”.

Si vanta di “un team di ricerca di giovani ricercatori altamente specializzati che sono all’avanguardia nel crescente campo dell’analisi di Daesh [ISIS] e Al-Qaeda”.

Ha promesso che “il team di ricerca [farà] una valutazione dei luoghi in cui il rischio di radicalizzazione intorno alla questione palestinese è maggiore”.

Il progetto prometteva che “il team di ricerca [effettuerà] una valutazione dei luoghi in cui il rischio di radicalizzazione intorno alla questione palestinese è più grave”.

Secondo una raccolta di curriculum trapelati, assemblati per supportare il processo di candidatura, il team del progetto includeva Samar Batrawi – un ricercatore palestinese olandese, membro del think tank palestinese Al-Shabaka ed ex visiting fellow presso l’Università di Birzeit nella Cisgiordania occupata.

Batrawi è descritto in uno dei documenti come l’esperto di identità palestinese e di Al-Qaeda dell’ASI.

Il team doveva essere guidato da Charlie Winter, un ricercatore di “estremismo”.

Winter ha “una vasta esperienza nel fornire servizi di ricerca su misura a governi, militari e organizzazioni del settore privato”, si legge nel suo curriculum.

In passato è stato anche ricercatore senior per Quilliam, un think tank britannico ormai defunto, ampiamente considerato islamofobico dalla comunità musulmana e fondato dai servizi segreti britannici.

Nel curriculum di Batrawi si legge che ha “intrapreso un’ampia ricerca primaria, comprese interviste con estremisti del QA [Al-Qaeda]” e ha condotto interviste “in arabo con i principali responsabili politici dell’Autorità palestinese, le sue forze di sicurezza e i gruppi armati non statali in Cisgiordania e a Gaza”.

Il curriculum di Sarah Ashraf, un terzo membro del team, vanta 10 anni di esperienza con “materiale sensibile per quanto riguarda l’insurrezione, la contro-insurrezione, l’estremismo, il jihadismo transnazionale e i fondamenti ideologici di varie forme di radicalismo”.

I documenti affermano che Batrawi, Winter e Ashraf erano “responsabili della conduzione della ricerca e della stesura del documento finale”.

Vantano anche l’accesso a “due archivi di propaganda salafita-jihadista gestiti da Charlie Winter e Samar Batrawi”.

Harry Holcroft, un quarto membro del team, è indicato come “esperto di interventi CVE” del gruppo.

Holcroft è descritto come “dotato di reti ben sviluppate nei settori del governo, dello sviluppo, della sicurezza e della società civile” e ha conseguito una laurea di primo livello in arabo e persiano.

Ha anche gestito “progetti di ricerca chiusi sull’intersezione tra estremismo e questioni palestinesi per l’HMG [Her Majesty’s Government]”.

I profili cancellati di Holcroft presenti sul sito web dell’Institute for Strategic Dialogue affermano che ha trascorso anni “vivendo e lavorando in tutta la regione in Siria, Egitto, Qatar e Oman” e “ha gestito ricerche primarie in diverse aree geografiche, tra cui oltre 60 ex combattenti terroristi stranieri”.

Holcroft ha lavorato anche per l’ambasciata britannica al Cairo e per Bell Pottinger, una nota società di lobbying britannica che è stata chiusa dopo che il suo ruolo nell’alimentare le tensioni razziali e nel diffondere false informazioni ha causato uno scandalo nazionale in Sudafrica.

Winter e Ashraf non hanno risposto alle richieste di commento. Holcroft non ha potuto essere raggiunto per un commento.

Una ricercatrice palestinese prende le distanze

Nelle risposte inviate via e-mail a The Electronic Intifada, Batrawi ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto Adam Smith International.

Ma ha detto di non essersi recata in Palestina e di non aver intervistato i palestinesi, di essere stata “coinvolta principalmente all’inizio (la fase di ricerca di base)” e di aver “preso le distanze da allora”. Ha anche negato qualsiasi coinvolgimento nel rapporto finale.

Batrawi ha detto del suo coinvolgimento: “Credevo che – in quanto palestinese – la mia prospettiva su questi temi potesse cambiare questi discorsi/politiche dall’interno. Ora non ci credo più”.

Ha detto che i suoi compiti principali erano quelli di redigere un documento di base, fornire un feedback su un questionario che sarebbe stato condotto in Palestina da ISD e mettere in contatto ISD con persone del posto che potessero organizzare dei focus group.

Ma su quest’ultimo punto, Batrawi ha detto che “non sono stata in grado di farlo”.

Ha anche negato di aver interagito con il Consolato britannico durante l’operazione e ha detto di non essere a conoscenza del fatto che gli intervistati palestinesi non fossero stati informati del ruolo del governo britannico.

Ma Batrawi sarà senza dubbio consapevole del fatto che la sua identità palestinese e le sue conoscenze e ricerche sui palestinesi sono state enfatizzate come punti di forza nella proposta di Adam Smith International per il contratto con il governo britannico.

Un budget contenuto nei documenti trapelati stanziava 12.000 dollari per pagare Batrawi per il suo ruolo. Winter avrebbe ricevuto circa 30.000 dollari, Ashraf 8.000 dollari e Holcroft 10.000 dollari.

Batrawi ha dichiarato di essere stata pagata poco più di 8.000 dollari per 14 giorni di lavoro.

“Stretta collaborazione” con il consolato britannico

Nella loro proposta trapelata, gli appaltatori si impegnano a lavorare in “stretta collaborazione” con il consolato britannico a Gerusalemme.

Il consolato è un’importante base operativa per l’MI6, l’agenzia di spionaggio britannica all’estero.

I programmi CVE della Gran Bretagna fanno parte della controversa strategia “Prevent”, che i governi che si sono succeduti hanno dichiarato di aiutare a contrastare gli attacchi terroristici.

Ma i gruppi religiosi hanno ripetutamente condannato la strategia Prevent come islamofobica, in quanto rende l’intera comunità musulmana britannica sospetta sulla base della religione e dell’etnia.

I documenti pubblici relativi al programma multimilionario del Foreign Office “Processo di pace in Medio Oriente”, da cui è stato finanziato il progetto segreto rivelato nei documenti trapelati, affermano che l’iniziativa è motivata dall'”alto rischio di instabilità” nella Cisgiordania occupata e a Gaza.

Il “potenziale sconfinamento della violenza in Israele” e, in particolare, “gli attacchi terroristici contro gli israeliani” sono specificamente citati come eventualità che Londra intende fermare preventivamente attraverso una serie di operazioni clandestine.

Questi documenti spiegano anche che il programma mira a fermare il “continuo declino della fiducia pubblica e del sostegno a una soluzione negoziata” tra i palestinesi.

Il programma è avvolto nella giustificazione che la Gran Bretagna vuole “proteggere la fattibilità politica e fisica di una soluzione a due Stati”, ma mira a farlo manipolando i palestinesi piuttosto che ponendo fine al sostegno britannico all’occupazione e al furto di terra palestinese da parte di Israele.

Lungi dal prevenire la “radicalizzazione” risolvendo le legittime rimostranze palestinesi contro la Gran Bretagna e Israele, il Foreign Office sembra voler neutralizzare la legittima rabbia per la brutale ingiustizia attraverso iniziative di propaganda occulta.

Queste narrazioni propagandistiche delegittimano la ragionevole condanna della barbarie coloniale di Israele, mentre dipingono falsamente la resistenza palestinese come un contributo alla violenza e all’instabilità della regione.

Finanziamento di Al-Qaida

Adam Smith International si descrive come una “società di consulenza globale” e ha raccolto centinaia di milioni di dollari grazie a contratti con il Foreign Office.

Come si è detto, Adam Smith International è stata precedentemente coinvolta in uno scandalo. Nel 2017, un’inchiesta del programma Panorama della BBC ha rivelato che l’ASI ha consegnato fondi del governo britannico a gruppi estremisti in Siria, tra cui membri di Nour al-Din al-Zinki (un gruppo controllato dalla CIA e legato ad Al-Qaeda che nel 2016 ha tristemente decapitato un bambino che si presumeva fosse un combattente palestinese allineato con il governo siriano).

Il denaro è stato fornito come parte di un progetto, gestito dalla Gran Bretagna e da altri cinque governi occidentali, per finanziare la cosiddetta Polizia siriana libera.

I documenti dell’ASI ottenuti da Panorama dimostrano che l’appaltatore era a conoscenza del fatto che il 20% di tutti gli stipendi della polizia veniva consegnato “per pagare il supporto militare e di sicurezza che Zinki fornisce alle cinque stazioni della FSP situate [nelle] aree sotto il suo controllo”.

L’ASI all’epoca negò queste scoperte. Tuttavia, in una dichiarazione a Panorama, ha ammesso di aver finanziato gli estremisti, sostenendo che si è trattato di un errore che è stato successivamente corretto.

Panorama ha anche scoperto prove che Jabhat al-Nusra – il ramo siriano di al-Qaeda – ha scelto alcuni membri della “Polizia siriana libera”. Il programma ha inoltre scoperto che la forza ha fornito supporto a “tribunali” gestiti da al-Qaeda in alcune aree, compreso un caso in cui una donna è stata lapidata alla presenza di membri dell’FSP per aver violato i codici teocratici di al-Nusra.

Un estratto del documento mostra l’ASI che pubblicizza il suo programma “Syria Access to Justice and Community Security”.

Estratto dalla cache di documenti dell’ASI trapelata

La forza sostenuta da Adam Smith International ha persino chiuso la strada per consentire l’esecuzione.

Dopo la messa in onda dell’episodio di Panorama – “I jihadisti che paghi” – nel 2017, il governo britannico ha sospeso i finanziamenti al progetto dell’ASI e ha avviato un’indagine.

L’anno successivo ha messo fine silenziosamente al progetto e la Polizia siriana libera si è sciolta del tutto nel 2019.

Tuttavia, nonostante lo scandalo, la documentazione trapelata mostra che l’ASI ha continuato a pubblicizzare il progetto sulla Siria come prova della sua idoneità ad accettare altri progetti del governo britannico.

La proposta per il progetto sulla Palestina elenca il progetto dell’ASI “Accesso alla giustizia e sicurezza comunitaria” in Siria come uno dei suoi successi.

“L’AJACS ha lavorato in Siria per identificare e sostenere i leader delle comunità”, si legge nella proposta, secondo cui il progetto ha fornito “sostegno alle istituzioni dell’opposizione moderata”.

“Radicalizzazione

I documenti di candidatura non offrono alcuna definizione di “estremismo” o “radicalizzazione” – il che significa che questi termini possono essere facilmente usati come arma contro quasi tutti.

In passato, il programma Prevent è stato oggetto di numerose critiche. Nel 2015, un opuscolo di Prevent elencava come potenziali segnali d’allarme di “radicalizzazione” negli studenti “il mostrare una sfiducia nei rapporti dei media tradizionali… il credere in teorie cospirative [e] l’apparire arrabbiati per le politiche del governo, specialmente per la politica estera”.

Come The Electronic Intifada ha documentato per molti anni, le campagne per i diritti dei palestinesi sono considerate un segno di potenziale “radicalizzazione” e di propensione all'”estremismo violento” sotto Prevent.

Il consorzio ha promesso di “sfruttare le sue relazioni e il suo accesso nella regione” per condurre interviste con ex membri di “gruppi estremisti violenti locali e internazionali”, raccogliendo ulteriori informazioni sulla questione.

Ingannare gli intervistati palestinesi e i Comitati Popolari che governano i campi profughi sulla vera natura dell’iniziativa in cui erano impegnati era apparentemente una preoccupazione di primaria importanza.

“Agenda straniera nascosta”

Il consorzio prevedeva che “le comunità locali [diventassero] sospettose del progetto e lo vedessero come un’agenda straniera nascosta” e che i Comitati Popolari lavorassero per “ostacolare e intralciare” il programma, erano entrambi rischi principali.

La valutazione dei rischi afferma che questi pericoli potrebbero essere superati utilizzando “ricercatori locali e fidati” come sostituti e inquadrando pubblicamente il progetto come di natura puramente “accademica”.

Non ci sono prove che indichino che l’approccio “CVE” del governo britannico sia lontanamente efficace nel contrastare la violenza di stampo al-Qaidista, o che detenere o essere esposti a punti di vista “radicali” porti necessariamente alla violenza in ogni caso.

Mentre piccole cellule di Al-Qaeda e dell’ISIS sono fiorite per breve tempo nella Striscia di Gaza, il governo di Hamas è sempre riuscito a smantellarle rapidamente.

Non c’è alcuna indicazione di una simpatia diffusa per queste entità estremiste tra i palestinesi, né all’interno né all’esterno dei territori occupati.

Come tutti gli altri gruppi armati palestinesi, Hamas è essenzialmente un movimento di liberazione nazionale. La sua ideologia è estranea all’estremismo violento dei gruppi jihadisti transnazionali come Al-Qaeda e ISIS.

Occorre quindi porsi delle domande: Il vero scopo di questo progetto del governo britannico era piuttosto quello di spiare i palestinesi e manipolare l’opinione pubblica su Israele, come parte dei suoi cosiddetti “interventi”?

E visti i precedenti dell’ASI a sostegno di Al-Qaeda in Siria, se il governo britannico era così preoccupato per l’ISIS e Al-Qaeda, perché ha invitato l’ASI a partecipare a questo contratto di “ricerca”?