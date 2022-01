Il male è insito nella legge di cittadinanza israeliana

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Di Zehava Galon

Il governo ha informato l’Alta Corte di Giustizia che il Ministro degli Interni Ayelet Shaked prevede di approvare una nuova legge sulla cittadinanza entro un mese e che manterrà le clausole razziste incluse nella legge originale. Il governo stava rispondendo a una denuncia presentata dall’Associazione per i diritti civili in Israele; Hamoked: Il Centro per la Difesa dell’Individuo; Medici per i Diritti Umani e diversi firmatari palestinesi.

Shaked ha continuato a rifiutare il ricongiungimento familiare per i palestinesi, e lo ha fatto senza alcuna autorità giuridica. Da quando la Knesset ha revocato la legge originale sulla cittadinanza e sull’ingresso in Israele, sono state presentate 1.680 richieste e, su istruzioni di Shaked, il Ministero dell’Interno si è rifiutato di discutere queste richieste, continuando a operare come se la legge fosse ancora in vigore.

Il contesto: All’inizio della Seconda Intifada la Knesset ha approvato una legge volta ad impedire ai palestinesi che vivono in Israele di sposare palestinesi dei Territori Occupati. La Knesset aveva compreso all’epoca che si trattava di una legge la cui costituzionalità era in dubbio, e che ledeva il diritto alla vita familiare e all’uguaglianza, e quindi dichiarò che si trattava di una temporanea “disposizione di emergenza”.

Questa era la motivazione per l’Alta Corte: Questa legge non è permanente, ne discuteremo su base annuale a seconda della situazione. E, naturalmente, dal 2003 la Knesset l’ha rinnovata anno dopo anno. Un “provvedimento di emergenza” si è trasformato in una legge permanente. E l’Alta Corte? Non si pronunciò sulla questione. I giudici hanno affermato che la legge solleva difficili questioni costituzionali, ma si sono astenuti dall’invalidarla. Perché dovrebbero crearsi questa preoccupazione?

Sei mesi fa la coalizione non è riuscita a ottenere la maggioranza e la legge è stata revocata. Il Primo Ministro Naftali Bennett ha promesso al partito Meretz, che aveva sostenuto la legge razzista, che avrebbe cambiato la legge. E cosa ha fatto Shaked? Ha annunciato che non le importa e che vieta il ricongiungimento familiare anche se non ha l’autorità giuridica per farlo. Invece di ordinare alla Procura di Stato di tornare sulla situazione precedente all’approvazione della legge, in altre parole, un esame individuale di ogni richiesta di riunificazione, Gil Limon, il sostituto procuratore generale, ha dichiarato di sostenere la legge.

Rivediamo per un attimo la situazione. Siamo nel 2022. La legge approvata 20 anni fa ha avuto origine nei giorni della Seconda Intifada e della situazione di sicurezza che ne è derivata. Questo è successo più di 17 anni fa. Come si può fingere, 17 anni dopo, con la situazione della sicurezza del 2002, che sia ancora attuale oggi? Non sarebbe preferibile la legge che si sta approvando si adattasse all’effettiva situazione di sicurezza?

Scusatemi per l’ironia. La legge sulla cittadinanza e l’ingresso in Israele è sempre stata giustificata con motivazioni di sicurezza, ma non ha un reale collegamento con la sicurezza. Il giudice Edmond Levy ha deriso questa affermazione durante le mie istanze e quelle delle organizzazioni per i diritti umani e ha notato che Israele consente ai lavoratori palestinesi di entrare nella sua giurisdizione.

E proprio qui sta il nocciolo della questione: la legge non protegge la sicurezza di Israele, e non è mai stata analizzata per farlo. È progettato per placare le paure demografiche degli ebrei israeliani. Lo disse all’epoca il Primo Ministro Ariel Sharon, e sei mesi fa il presidente di Yesh Atid, Yair Lapid, ripeté le sue parole: “Non dobbiamo nasconderci dall’essenza della Legge sulla Cittadinanza, è progettata per garantire una maggioranza ebraica nel Paese”.

Il significato delle parole di Lapid è che Israele non è una democrazia. Ha una grande minoranza autoctona i cui diritti saranno sempre inferiori a quelli della maggioranza. Questa minoranza autoctona non sarà in grado di realizzare i propri diritti legati alla famiglia o aspirare alla felicità. Uno dei vantaggi di questo governo è che gli arabi israeliani vi partecipano. Se Shaked sacrifica la comunità araba, Bennett, Lapid e i loro compagni dovrebbero essere consapevoli che non avranno un altro governo dopo le elezioni. Forse questo argomento opportunistico riuscirà a superare il male insito nella legge.