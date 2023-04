Il manuale per i soldati israeliani che fa il linguaggio un’arma

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Mahmud Muna*

Non c’è assolutamente alcun dubbio che senza libri siamo una società incolta. I libri ci portano in luoghi, ci fanno conoscere persone ed esplorare nuove realtà. I libri in lingua sono strumenti particolarmente importanti per conoscere nuove culture e ci permettono di ampliare il nostro vocabolario.

L’editore israeliano Minerva Books ha recentemente pubblicato un nuovo lavoro intitolato: “Manuale di Conversazione Arabo-Ebraico per l’Esercito e le Forze di Sicurezza: Gergo Arabo Colloquiale che Utilizza la Trascrizione Ebraica”. La premessa, come indicato sulla copertina posteriore, è quella di fornire ai soldati israeliani e alle altre forze di sicurezza uno strumento per “comunicare meglio e in modo più efficiente con chi parla la lingua araba”. L’editore aggiunge che “una migliore comunicazione e comprensione reciproca è imperativa e può prevenire incomprensioni in tempi di tensione e combattimenti”.

Questo manuale è più che problematico, per non dire altro. È dannoso, pericoloso e uno strumento per promuovere l’oppressione e l’abuso dei palestinesi, che spesso si trovano soggetti a vessazioni, detenzione e perquisizioni da parte dell’esercito israeliano.

Si tratta sostanzialmente di un improprio. Il manuale descrive gli scontri violenti tra l’esercito e i palestinesi come frutto di una scarsa comunicazione e di incomprensioni, non di pratiche israeliane discriminatorie e politiche del governo. Questo quadro distorto rafforza quindi l’illusione che un frasario possa evitare tali incomprensioni e prevenire eventuali malintesi.

Il manuale è piccolo, perfetto per la tasca laterale dei pantaloni di un soldato. Dall’inizio alla fine utilizza trascrizioni di lettere ebraiche in modo che l’alfabeto arabo possa essere evitato del tutto.

L’eliminazione della scrittura araba allontana ulteriormente l’esercito israeliano e il personale di sicurezza da un’importante rappresentazione visiva dei palestinesi e della loro identità culturale, negando loro il diritto fondamentale di essere visti come una nazione unita ed evoluta con una propria lingua. Li rende un gruppo anomalo di persone con cui si può comunicare solo usando un miscuglio di suoni e fonetica tramite lettere ebraiche mescolate con punteggiatura e annotazioni di forma strana.

I contenuti del manuale rispecchiano esattamente ciò che è scritto sulla copertina. Il primo capitolo è sui posti di blocco; la prima riga è il saluto “buongiorno”, ma tutto ciò che segue è esattamente ciò che un “buon” soldato israeliano dovrebbe chiedere a un posto di blocco:

“Esibisca la carta d’identità”

“Esibisca il permesso di ingresso”

“Il permesso non è valido”

“Dove lavora e per chi?”

“Disponetevi in una fila unica”

“Metta la borsa nello scansionatore”

E così via.

Questo frasario è sicuramente completo. È diviso in capitoli con titoli come “Arresto”, “Percorso Verso Un Bersaglio”, “Interrogazione Dei Passanti”, “Irruzione In Una Casa”, “Interrogatorio”, “Tipi Di Annunci Tramite Altoparlante”, “Dispersione Della Folla”, “Annunci Di Coprifuoco”, “Entrare In Un Villaggio” e molti altri argomenti su ciò che l’esercito comunica regolarmente ai civili palestinesi.

Il manuale contiene anche capitoli come “Colori,” “Il Corpo Umano,” “Attrezzature,” “Trasporto,” “Numeri,” “Giorni Della Settimana” e “Leggere l’ora”. Ma contiene anche capitoli peculiari come “Nomi e Festività Dei Mesi Islamici” e “Nomi Degli Apparati Di Sicurezza Palestinesi”, nonché “Sigle Dei Partiti Politici Palestinesi”.

Non si può fare a meno di chiedersi come i soldati useranno questo manuale. Contiene domande, ma nessuna potenziale risposta, nessuna preposizione o articolo, nessun consiglio sulla struttura di una frase araba. E, che ci crediate o no, tutti i verbi sono all’imperativo!

È palesemente evidente che il manuale era destinato alla comunicazione unidirezionale, con comandi forniti in modo ordinato. Non c’era interesse per le risposte, come se non fossero considerate veramente importanti.

Semmai, il manuale è un’ulteriore fonte di potere per gli oppressori senza alcun interesse per le persone sottoposte alle pratiche dell’esercito. Non ricevono il vantaggio di essere capiti o addirittura ascoltati.

Forse la parte più disumanizzante è a pagina 79: “Detti e Modi Di Dire Per Interrogare Qualcuno”. Qui gli autori vogliono che i palestinesi vengano interrogati e torturati con l’uso sofisticato di espressioni profondamente radicate nella cultura palestinese e araba.

Questo è molto ironico considerando tutti i tentativi da parte dell’esercito e del mondo politico israeliano di negare l’esistenza di questa cultura tanto per cominciare. Infatti, la copertina del manuale omette la parola “Palestinese”, iniziando con: “Gergo Arabo Colloquiale”.

Questo manuale non è eticamente valido né utile. Probabilmente è stato prodotto nel tentativo di generare una grande vendita di massa per l’esercito e le forze di sicurezza. Anche i coloni saranno potenziali clienti? O l’editore creerà un’edizione speciale per i coloni della Cisgiordania che imperversano nelle città palestinesi?

Questo manuale è pericoloso. Contraddice la premessa dell’editore; fuorvia il pubblico a cui si rivolge (in questo caso, persone con armi potenti e letali) facendogli credere che saranno in grado di capire e comunicare. Li inganna in un falso senso di familiarità e conoscenza, e quindi li induce ad agire in modo errato in situazioni che chiaramente fraintendono. Sarebbe più etico produrre un prontuario che descriva in dettaglio i diritti dei civili che vengono fermati, perquisiti, arrestati e interrogati.

Ci sono mille e una ragione per cui gli israeliani (esercito o meno) dovrebbero imparare l’arabo: per arricchire la loro consapevolezza culturale, per ampliare la loro comprensione dell'”altro” e per godere di un assaggio di una vasta e ricca civiltà.

Ma forse la ragione più importante è che 9 milioni di israeliani vivono tra 439 milioni di persone che parlano arabo in Medio Oriente. Questo manuale non è un passo in quella direzione. Utilizza il linguaggio come arma e disumanizza il popolo palestinese, trasformando l’arte della letteratura in uno strumento di tortura e il suono della poesia nell’inganno della “sicurezza”.

Con questa pubblicazione, Minerva Books è ben lontana dal rappresentare la Dea della Saggezza e della Giustizia. Piuttosto, abbraccia il Principe delle Tenebre.

* Mahmoud Muna, alias il Libraio di Gerusalemme, possiede l’American Colony Bookshop (Libreria Coloniale Americana) in città.

Fonte: https://www.haaretz.com/…/00000187-80b4-d484-adef…