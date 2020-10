tratto da: https://comune-info.net/il-marketing-e-la-tratta-in-libia/

Il trafficante arriva con i biglietti da estrarre. Sono le ricevute dei trasferimenti di 1.500 dollari arrivati al suo conto. Chi ha pagato parte. I prescelti non esultano, salutano in fretta gli amici, consci della possibilità di non rivederli mai più, e vengono trasferiti in un luogo privo di connessione internet, da dove è impossibile consultare un qualsivoglia bollettino meteo. Si parte al buio, in tutti i sensi. Guardia costiera, polizia e milizie libiche sono coinvolti da sempre nel business degli imbarchi dalla Libia verso le coste europee. Il business, però, ha bisogno anche di pubblicità, le foto e i video dei migranti esausti e disidratati sbarcati su territorio europeo sono la migliore. il marketing, anche quello della paura, è fondamentale per le organizzazioni criminali in tutto il mondo. Come fermare il racket e quel business terrificante? Secondo Musa, nome di fantasia di un uomo che racconta com’è arrivato in Europa, i migranti salgono sui gommoni perché l’Onu li ha abbandonati in Libia. I corridoi umanitari, sicuri e legali, possono annientare in un lampo un traffico illegale che provoca migliaia di morti ogni anno e arricchisce i criminali da due lati: quello illegale del pizzo pagato dai gommoni alle guardie costiere libiche e quello legale dei finanziamenti europei