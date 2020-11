Il Ministro della Difesa israeliano si dice ‘pronto a parlare con Hamas’

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40920

Gantz said Israel was prepared to talk to Hamas [Getty]

In seguito ai colloqui con il coordinatore delle Nazioni Unite Nikolai Mladenov, il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha espresso la volontà di negoziare con Hamas sulle condizioni di Gaza.

New Arab Staff – 24 novembre 2020

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha espresso la volontà del suo Paese di avviare colloqui con il gruppo palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza assediata.

Lunedì, a seguito di un incontro con il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Nickolay Mladenov, Gantz ha affermato che Israele è pronto “ad arrivare a una soluzione e contribuire a migliorare le condizioni per i residenti di Gaza” fintanto che Hamas acconsenta al rilascio dei soldati israeliani catturati.

Tuttavia, il ministro della Difesa ha anche accusato Hamas di “violazione della nostra sovranità” nel sud di Israele.

Ha inoltre ringraziato Mladenov per “aver contribuito a facilitare la ripresa” del coordinamento della sicurezza con l’Autorità palestinese del presidente Mahmoud Abbas in Cisgiordania.

Non ci sono stati commenti immediati da parte di Hamas sui post di Gantz su Twitter.

La Striscia di Gaza, assediata da un paralizzante blocco israeliano dal 2007, soffre di una grave carenza di cibo e medicine, nonché di alti livelli di disoccupazione e di regolari tagli dell’elettricità.

Hamas detiene attualmente quattro prigionieri israeliani, compresi due soldati catturati durante la guerra di Israele del 2014 contro Gaza e ha chiesto il rilascio di alcune delle migliaia di prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in cambio del rilascio degli israeliani detenuti.

Gantz è a capo dell’alleanza politica centrista Blue and White, che attualmente è in una difficile coalizione di governo con il partito di destra Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu.

