Il ministro dell’Hasbara di Netanyahu vuole revocare le credenziali ai giornalisti critici verso Israele

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Gli alleati del primo ministro Netanyahu hanno proposto di fare pressione sui media indipendenti in Israele. Gli attacchi passati di Distal Atbaryan alla stampa internazionale “potrebbero mettere in pericolo i giornalisti in Israele”, afferma l’associazione della stampa estera.

Credit: Moti Milrod

Il Ministro della Diplomazia Pubblica israeliano Galit Distal Atbaryan ha messo in atto uno sforzo concertato per ottenere il controllo dell’Ufficio Stampa del Governo, dichiarando in conversazioni private di volere l’autorità di negare le credenziali stampa ai giornalisti stranieri critici nei confronti di Israele.

Secondo quanto riportato mercoledì mattina dall’emittente nazionale Kan, la politica del Likud ha contattato in più occasioni il direttore generale dell’Ufficio del Primo Ministro Yossi Shelley per chiedergli di trasferire la responsabilità dell’ufficio stampa al suo ministero, ma è stata ripetutamente respinta.

Inoltre, avrebbe esercitato pressioni inopportune sulla Commissione per il servizio civile affinché nominasse un alleato a una posizione all’interno dell’ufficio stampa.

L’ufficio stampa, solitamente indicato come GPO dai giornalisti, ha il compito di gestire il coordinamento tra il governo e la stampa, ma di recente è stato messo sotto accusa per aver agito al di là della sua giurisdizione per produrre clip di pubbliche relazioni per i politici, tra cui Distal Atbaryan.

All’inizio dell’estate, l’Associazione della stampa estera ha criticato la ministra dopo aver pubblicato un video prodotto dall’OPG che denunciava le notizie “false” provenienti dai media internazionali.



Gli attacchi di Distal Atbaryan alla stampa internazionale “potrebbero mettere in pericolo i reporter in Israele”, ha dichiarato in un comunicato l’associazione, che rappresenta centinaia di corrispondenti stranieri in Israele, affermando che l’uso di tale linguaggio “mina i valori della democrazia e di una stampa libera”.

In risposta agli appelli a togliere il video, Distal Atbaryan ha twittato che, sebbene Israele rispetti la libertà di parola, in qualità di Ministro della diplomazia pubblica “non permetterà che la copertura distorta che viene condotta nel nostro cortile esista senza una risposta adeguata”.

In risposta a questi sviluppi, l’Unione dei Giornalisti in Israele ha dichiarato mercoledì che “se un’idea del genere venisse presa in considerazione da qualche rappresentante del governo, sarebbe un colpo mortale alla libertà di stampa, al diritto del pubblico di sapere e danneggerebbe irrevocabilmente l’immagine di Israele nel mondo, trasformandolo in una dittatura simile alla Russia”.

Il sindacato ha aggiunto: “Siamo al fianco dei nostri colleghi della stampa estera in Israele e ci batteremo per la loro libertà di stampa, la loro e la nostra. Uno Stato democratico non può impedire ai giornalisti stranieri di fare il loro lavoro perché criticano la politica del governo”.

Da quando sono tornati al potere, gli alleati del Primo Ministro Benjamin Netanyahu hanno sostenuto una serie di misure per esercitare pressioni sui media indipendenti in Israele – tra cui la richiesta di un’indagine penale su una giornalista per i suoi post sui social media.



Il mese scorso, i giornalisti e le reti di informazione israeliane hanno denunciato una proposta di revisione del settore delle comunicazioni del Paese, affermando che avrebbe schiacciato i media liberi.

Le proposte del Ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi includono lo scioglimento del Consiglio per i cavi e i satelliti e della Seconda Autorità per la Televisione e la Radio, che supervisionano le trasmissioni televisive e radiofoniche in Israele.

La revisione prevede anche la cancellazione dell’obbligo per le reti di ottenere licenze per trasmettere contenuti giornalistici, cosa che, secondo l’Israel Democracy Institute, aprirebbe le notizie alle pressioni delle aziende.

Tali politiche costituiscono uno sforzo “per eliminare la stampa”, ha dichiarato l’Associazione dei giornalisti di Gerusalemme in un comunicato, protestando per quello che ha descritto come “un grave danno per l’emittenza pubblica”. L’associazione prevede che con le nuove regole ci sarà poca separazione tra contenuti commerciali e giornalistici.

All’inizio di quest’anno, Karhi, che ha anche minacciato di bloccare i finanziamenti governativi per la pubblicità su Haaretz, ha annunciato la sua intenzione di chiudere l’emittente nazionale Kan – un piano che è stato messo in attesa mentre il governo si concentra sul sistema giudiziario.

Nel frattempo, il legislatore del Likud Boaz Bismuth, che in precedenza ha lavorato come caporedattore del tabloid gratuito Israel Hayom, filo-Netanyahu, ha presentato una proposta di legge, non più attivamente promossa, che mira a vietare la pubblicazione di una registrazione che includa informazioni “sensibili” o “personali”.

Secondo i critici, questa legislazione avrebbe un effetto raggelante sulla capacità dei media di impegnarsi nel giornalismo investigativo, non da ultimo di coloro che occupano posizioni di potere.

E nonostante una serie di aggressioni fisiche di alto profilo ai danni di giornalisti, il ministro della Giustizia Yariv Levin ha dichiarato di essere contrario a qualsiasi legge che protegga i giornalisti dalle aggressioni, perché “i giornalisti di Canale 12 e 13 sono dei propagandisti, peggio che negli Stati totalitari”.