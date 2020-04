IL MODELLO ISRAELE E’ IL SOLITO: PRIMA SPIAVA I PALESTINESI, ORA ANCHE I CONTAGIATI

tratto da: INVICTA PALESTINA

10/04/2020

In ogni caso questa levata di scudi non tiene conto del fatto che la sorveglianza elettronica, per «combattere il terrorismo», è usata regolarmente dallo Shin Bet e dall’Unità 8200 dell’Esercito per conoscere i particolari, anche quelli più intimi, della vita di milioni di palestinesi nei Territori occupati, i quali, evidentemente, non hanno diritto alla privacy.