Il muro israeliano danneggia la fauna selvatica a Gaza

Articolo originariamente pubblicato su al Monitor e tradotto in italiano su Frammenti Vocali

Un palestinese è seduto nella sua auto in una stazione di servizio vicino al muro israeliano il 17 maggio 2021 a Betlemme, in Cisgiordania. – Samar Hazboun/Getty Images

Il muro che Israele ha costruito lungo il confine con la Striscia di Gaza non sta colpendo solo la vita umana, ma anche la biodiversità autoctona.

La barriera impedisce agli animali selvatici, come cervi, volpi e lupi, tra gli altri, di attraversare l’enclave assediata.

Il muro ha anche minato la falda acquifera, interrompendo le falde acquifere che raggiungono la Striscia di Gaza e inquinando la fornitura esistente, secondo gli esperti che hanno parlato con Al-Monitor.

Nel dicembre 2021, Israele ha annunciato il completamento di un muro sotterraneo dotato di sensori al confine di Gaza, che si estende per oltre 65 chilometri con un’altezza di sei metri. Il muro , che comprende anche una recinzione fuori terra, sentieri lastricati e trincee, ha richiesto circa tre anni e mezzo per essere completato.

Il muro comprende anche una barriera navale dotata di tecnologia per rilevare le infiltrazioni via mare, un sistema d’arma telecomandato e una serie di radar e telecamere, sale di comando e controllo.

Abdel Fattah Abed Rabbo, professore associato di scienze ambientali presso l’Università islamica di Gaza, ha detto ad Al-Monitor che il muro israeliano ha effetti ambientali devastanti, poiché impedisce il naturale scambio biologico sopra e sotto terra.

“Il muro ostacola il movimento naturale di animali selvatici e rettili. Inoltre blocca il movimento naturale dei microrganismi nel sottosuolo che ripristinano la fertilità del suolo e ne accrescono la vitalità e la capacità di coltivazione. I tratti di cemento del muro faranno scomparire questi organismi sul lato di Gaza”, ha aggiunto.

La fauna selvatica nella Striscia di Gaza deve affrontare grandi pericoli. Soprattutto nelle aree orientali vicino al confine, ha detto Rabbo, gli animali attraversavano liberamente da Israele a Gaza, ma il muro ha bloccato l’accesso, soprattutto ai mammiferi, a causa delle loro dimensioni relativamente grandi. Ha menzionato volpi, lupi, lepri, cervi, sciacalli, manguste egiziane, gatti della giungla e istrici.

La costruzione di qualsiasi muro di separazione in qualsiasi parte del mondo riduce il movimento degli animali, ha osservato. “Questa separazione mina l’equilibrio ecologico e biologico e la diversità animale nella Striscia di Gaza, dove il numero e la tipologia di mammiferi, rettili e uccelli selvatici stanno già precipitando a causa dell’espansione urbana incontrollata e della contrazione delle aree agricole. Per non parlare della piccola superficie dell’enclave rispetto alla sua densità di popolazione. L’assenza di questi animali influenzerà sicuramente l’ecosistema”.

Attia al-Bursh , l’ Autorità per la qualità dell’acqua e dell’ambiente a Gaza, ha anche avvertito che il muro porterebbe la fauna selvatica sull’orlo dell’estinzione locale.

“Questa perdita dovrebbe essere compensata attraverso la migrazione di animali in cerca di cibo e riparo dalle terre della Cisgiordania alla Striscia di Gaza”.

Ha spiegato che nell’ultima guerra sulla Striscia di Gaza, Israele ha bombardato aree agricole e terre vuote, uccidendo molti animali che avevano trovato rifugio in quelle zone.

Bursh ha indicato che il delicato equilibrio in natura influisce su tutti gli aspetti della vita e la sua interruzione è dannosa. “C’è un’estinzione quasi completa di alcuni tipi di uccelli che sopravvivono su alcuni roditori che danneggiano le colture agricole, distruggono i nidi degli uccelli e portano malattie che possono essere trasmesse all’uomo. Nel prossimo periodo inizieremo a vedere sempre di più gli effetti negativi del muro sul nostro ecosistema”.

L’importazione di animali per ripristinare l’equilibrio ecologico non è un’opzione, ha affermato Bursh, perché le priorità del governo sono fornire acqua sicura alla popolazione.

L’acqua è un altro problema che il muro peggiorato. “Il muro, che si estende sopra e sotto la superficie del terreno, impedirà il flusso d’acqua verso l’enclave, privandola di un’importante fonte d’acqua stimata in milioni di metri cubi”, ha affermato Mazen al-Banna,: “Il muro ci impedirà di beneficiare di eventuali precipitazioni al di fuori dei confini della Striscia di Gaza, abbassando così il livello delle falde acquifere”.

Il muro inquina anche le acque sotterranee esistenti, ha detto Banna, perché “le macchine utilizzate per costruirlo hanno minato il suolo e la sua coesione, che consente agli agenti inquinanti in superficie di penetrare nelle acque sotterranee. Questo atto di Israele è contrario al diritto internazionale che stabilisce gli standard per la gestione delle risorse idriche condivise transfrontaliere”.

Banna ha inoltre indicato che la Striscia di Gaza soffre già di una grave carenza d’acqua poiché la falda acquifera costiera, l’unica fonte d’acqua della regione, è stata inquinata e consumata eccessivamente. “Il consumo annuo si aggira intorno ai 250 milioni di metri cubi, con una piovosità media annua sulla Striscia di Gaza di 130 milioni di metri cubi, ricaricando le acque sotterranee da 40 a 50 milioni di metri cubi all’anno. Questo mostra un esaurimento anormale della falda acquifera”.

Banna ha spiegato che l’acqua nella Striscia di Gaza è al di sotto degli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti i pozzi hanno alti livelli di salinità, elementi cloruri e nitrati, che rappresentano una minaccia per la salute dei cittadini palestinesi.

Il portavoce del ministero dell’Agricoltura della Striscia di Gaza, Adham al-Basiouni, ha denunciato tutte le misure arbitrarie adottate da Israele al confine : “Le misure israeliane mirano a minare il settore agricolo poiché le terre nella regione orientale sono fertili, con acque sotterranee a bassa salinità rispetto al resto delle aree. [Costruendo questo muro], Israele impedisce la coltivazione nelle aree vicino al confine”.

Basiouni ha avvertito che il muro avrà un grave impatto sul suolo agricolo della Striscia di Gaza, non solo per la sua profondità di penetrazione nel suolo, ma anche perché i veicoli che hanno speronato il terreno hanno lasciato materiali dannosi per il suolo.