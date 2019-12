IL NATALE DELLA SOLIDARIETA’ DI CESARA: NIENTE LUMINARIE MA SOLDI DONATI A CHI SOFFRE

Non mi risulta che Gesù sia venuto al mondo tra luci sfavillanti e meraviglie tecnologiche, anzi l’unica meraviglia era lui, povero, in una grotta di pastori

Noi abbiamo trasformato la sua nascita in ubriacatura di luci e colori che di natalizio hanno ben poco. Gesù è nato a Betlemme non a Las Vegas. Papa Francesco ci ha richiamati alla riscoperta del vero spirito del Natale, alla gioia di ritrovarci accanto a Gesù, piccolo e indifeso come milioni di bambini nel mondo. Ci chiede di trasformarci in testimoni di gioia, quella vera, che ci fa sentire fratelli indipendentemente dal colore della pelle e dal credo religioso