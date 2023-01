Il nuovo parco nazionale minaccia la comunità cristiana di Gerusalemme

Articolo originariamente pubblicato su + e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Si teme che il nuovo governo israeliano riprenda i controversi piani per l’acquisizione di terreni di proprietà palestinese ed ecclesiastica sul Monte degli Ulivi.

Di Judith Sudilovsky

Pellegrini cristiani partecipano alla tradizionale processione della Domenica delle Palme sul Monte degli Ulivi, nella Gerusalemme Est occupata, il 28 marzo 2021. (Yonatan Sindel/Flash90)

Normalmente si potrebbe pensare che la dichiarazione di un importante sito del patrimonio culturale come parco nazionale protetto sia un motivo di festa. Ma a Gerusalemme Est occupata, i piani del governo israeliano proprio per fare questo suscitano un sentimento opposto. Per i residenti e i critici palestinesi, queste mosse tendono a servire come una copertura “verde” per un accaparramento di terra – parte di una lunga storia di accelerazione dell’ebraicizzazione della città, ostacolando la crescita naturale delle comunità palestinesi locali.

L’ultima di queste proposte mira a espandere un parco nazionale esistente, che attualmente comprende le mura della Città Vecchia di Gerusalemme, per includere il Monte degli Ulivi – sede di una lunga lista di luoghi sacri cristiani e importante anche per le tradizioni musulmane ed ebraiche. Il progetto è venuto alla luce per la prima volta lo scorso febbraio, quando alti funzionari governativi lo hanno inavvertitamente rivelato, non comprendendone il significato.

Il piano di fatto trasferirebbe la supervisione dei terreni del Monte degli Ulivi dalla Municipalità di Gerusalemme all’Autorità israeliana per la natura e i parchi (INPA) che, in quanto ente nazionale, non è direttamente responsabile dei residenti della città e può quindi avviare i progetti che ritiene opportuni.

Il parco previsto includerebbe siti appartenenti a diverse confessioni cristiane, tra cui il Patriarcato greco-ortodosso, il Patriarcato armeno, la Custodia francescana cattolica di Terra Santa e la Chiesa ortodossa russa. Il vicino cimitero ebraico è stato apparentemente escluso dalla proposta dopo che le autorità religiose ebraiche si sono opposte alla sua inclusione iniziale.

L’estensione proposta, che comprende anche la Valle di Hinnom (Wadi Rababa), Abu Tor, la Valle di Kidron e Wadi al-Joz, avrebbe ramificazioni di vasta portata per le chiese e i residenti della zona. I quartieri palestinesi verrebbero separati dalla Città Vecchia e lo sviluppo residenziale di queste comunità – anche quello su terreni privati palestinesi, che sarebbero inclusi nel parco nazionale – subirebbe restrizioni ancora maggiori. Costruire, coltivare la terra e persino fotografare nell’area del parco richiederebbe un permesso da parte dell’INPA. In altre parole, gli attuali residenti del Monte degli Ulivi manterrebbero la proprietà della loro terra, ma perderebbero tutti i diritti autonomi sulla loro proprietà.

Poco dopo la rivelazione del piano, il membro del Meretz Knesset Tamar Zandberg – all’epoca ministro della Protezione ambientale – ne venne a conoscenza e lo rimosse dall’agenda del Comitato locale per la pianificazione e l’edilizia del Comune di Gerusalemme. Il Comitato ha poi annunciato che non avrebbe promosso il piano senza “il coordinamento e la comunicazione con tutti i funzionari competenti, comprese le chiese [che sovrintendono ai luoghi sacri sul Monte degli Ulivi]”, cosa che non era stata fatta durante la formulazione della proposta.

Ma ora la Zandberg, insieme al resto del suo partito, è uscita dal governo, mentre Benjamin Netanyahu è tornato come primo ministro a capo del governo più di destra, ultranazionalista e religioso della storia di Israele. Con questo passaggio di poteri, gli attivisti per i diritti umani che operano a Gerusalemme temono che il piano del Monte degli Ulivi torni presto in discussione e che, come ha fatto a lungo in altre aree di Gerusalemme Est, il movimento dei coloni lavori fianco a fianco con il governo per realizzare la propria visione biblica nel bacino della Città Vecchia.

Qual è il nostro ruolo qui?

“A volte restiamo in silenzio, ma ci sono momenti in cui vediamo che abbiamo problemi con questi gruppi radicali e dobbiamo parlare”, ha detto il patriarca greco-ortodosso Theopholis III a un gruppo di giornalisti internazionali, a cui mi sono unito, a Gerusalemme all’inizio di dicembre. “Il piano è destinato a privarci delle nostre proprietà, e allora cosa ci resta? Qual è il nostro ruolo qui? Siamo qui solo per fare i guardiani della porta? O per accendere le candele e tenere le porte aperte per i pellegrini?”.

Anche se l’INPA ha dichiarato che qualsiasi discussione formale sul piano sarà sospesa fino a quando non si sarà consultata con le autorità religiose competenti, i leader delle chiese di Gerusalemme affermano di non essere ancora stati contattati in merito al piano di espansione sul Monte degli Ulivi che coinvolge le loro proprietà.

“Non c’è alcun cambiamento nello stato del programma”, ha dichiarato a +972 un portavoce dell’INPA. “In questa fase non abbiamo fatto progressi. Come abbiamo promesso, il piano non sarà discusso prima di aver discusso con le chiese”. Anche un portavoce del Comune di Gerusalemme ha dichiarato che lo stato del piano non è cambiato per quanto riguarda la città.

Daniel Seidemann, avvocato e fondatore di Terrestrial Jerusalem, un’associazione senza scopo di lucro che si occupa delle implicazioni politiche degli sviluppi della città, è scettico sul piano del parco nazionale del Monte degli Ulivi. Ha fatto notare che la prevista riunione del comitato – che Zandberg aveva tolto dall’agenda del ministero – non è stata effettivamente cancellata, ma piuttosto rinviata al 28 dicembre. Sembra che, per ragioni ancora poco chiare, la riunione sia stata nuovamente rinviata al 23 agosto 2023.

“Non c’è un’interpretazione innocente del perché si voglia creare un parco nazionale [sul Monte degli Ulivi], se non il fatto che i coloni in generale, e il movimento dei coloni Elad in particolare, ambiscono alle proprietà e alle aree del bacino visivo intorno alla Città Vecchia”, ha detto Seidmann. Tutto questo si inserisce in un contesto… [di] un tentativo da parte del governo di Israele, insieme al movimento degli insediamenti… di creare un ponte di terra israeliano dalla “zona verde” [protetta dallo Stato] sul Monte Scopus attraverso Sheikh Jarrah, con insediamenti e attività di insediamento a sfondo biblico. Lo abbiamo già visto sui lati nord con l’accerchiamento dell’area di Sheikh Jarrah”.

Altri gruppi per i diritti umani avvertono che la prevista estensione del parco nazionale probabilmente rafforzerà l’emergente anello di insediamento intorno alla Città Vecchia, che già consiste in complessi residenziali di coloni e siti turistici gestiti da coloni che fungono da copertura per l’espansione degli insediamenti ebraici.

Sebbene non ci sia un accordo ufficiale pubblico, alcuni gruppi per i diritti umani sostengono che, se il Parco nazionale del Monte degli Ulivi dovesse essere istituito, l’INPA probabilmente subappalterebbe la gestione del sito all’organizzazione Elad, in modo simile all’attuale accordo del Parco nazionale della Città di Davide nel quartiere palestinese di Silwan. Lì, i coloni hanno espulso con la forza i residenti palestinesi e si sono insediati nelle loro case in diversi edifici, esercitando al contempo una notevole influenza sugli scavi archeologici della zona.

Il terreno di scavo del Givati Parking Lot accanto al Parco nazionale della Città di Davide nel villaggio palestinese di Silwan, di fronte alle mura della Città Vecchia che circondano il complesso della moschea di Al Aqsa, 14 luglio 2019. (Hadas Parush/Flash90)

L’INPA ha anche incaricato Elad di amministrare il Parco Nazionale della Valle di Hinnom, noto anche come Wadi Rababa, dove le attrazioni turistiche previste includono una funivia che traghetterà i turisti nella Città Vecchia da Abu Tor – o a-Thuri, come è anche noto in arabo – al centro visitatori di Elad a Silwan, e un ponte sospeso che collegherà il Monte Sion al complesso dei coloni. Il gruppo di coloni gestisce già una “fattoria biblica educativa” nella Valle di Hinnom, su un terreno conteso; in una recente visita al sito, è stato possibile vedere coloni armati aggirarsi intorno alla fattoria, mentre sono già in uso sentieri escursionistici creati di recente su terreni che le famiglie palestinesi di Silwan affermano di possedere, portando gli ebrei israeliani, spesso armati, a vagare tra Abu Tor e Silwan.

Elad gestisce anche strutture turistiche nella Foresta della Pace, tra il villaggio palestinese di Abu Tor e il lungomare di Armon HaNatziv, su incarico dell’Autorità fondiaria israeliana.

Tutti questi progetti implicano una spinta concertata da parte della municipalità di Gerusalemme, dell’INPA e del sistema giudiziario per “fornire la copertura legale necessaria per il progetto di ebraicizzazione che comprende il muro storico della Città Vecchia di Gerusalemme”, ha dichiarato l’anno scorso a Middle East Eye Hamza Quttaineh, un avvocato palestinese di Gerusalemme.

Vista dal Monte degli Ulivi della Cupola della Roccia e del Monte del Tempio, con le bandiere israeliane che sventolano davanti, Gerusalemme Est occupata, 3 maggio 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Gli attivisti temono che questa attività esistente sia un’anticipazione di ciò che accadrà presto sul Monte degli Ulivi, se il governo dovesse andare avanti con i suoi piani per un parco nazionale lì.

In un comunicato stampa pubblicato lo scorso marzo da Peace Now e dai gruppi per i diritti di Gerusalemme Bimkom, Emek Shaveh e Ir Amim, le organizzazioni hanno avvertito che “la collaborazione di lunga data tra l’INPA e le organizzazioni dei coloni, come Elad (alias la Fondazione Città di David), ha portato al trasferimento di terre nelle mani dei coloni che convertono gli spazi palestinesi in siti turistici e ricreativi israeliani come facciata per rafforzare le roccaforti dei coloni e radicare ulteriormente la sovranità israeliana nel bacino della Città Vecchia”.

Questa situazione ha fatto sì che anche le chiese della città sentissero il bisogno di “essere vigili e di stare in guardia”, come ha detto il mese scorso il custode francescano di Terra Santa Franceso Patton al gruppo di giornalisti. Non sanno, ha detto, quando questo tipo di iniziativa sarà promossa di nuovo, o da chi.

“Naturalmente si tratta di qualcosa che per noi è molto, molto negativo”, ha continuato. “Questi luoghi sono luoghi sacri… Per noi è importante che i luoghi sacri siano e continuino ad essere luoghi di preghiera, luoghi di culto, e non semplicemente luoghi aperti al pubblico”.

Questa è una palese discriminazione

Secondo Seidemann di Terrestrial Jerusalem, solo nel 2022 il governo israeliano ha investito 72 milioni di NIS nei piani di espansione, che a suo dire si sono svolti per anni sottotraccia.

“Questo non sarebbe potuto avvenire senza il sostegno attivo del governo precedente e il silenzio della maggior parte dei ministri, che non volevano saperne”, ha spiegato Seidemann. E il prossimo governo sarà molto più comprensivo nei confronti dei coloni”.

“E il prossimo governo sarà molto più comprensivo nei confronti dei coloni. Vorrei mettere in guardia sul fatto che questo piano non è scomparso… Potrebbe tornare prima di quanto pensiamo, e non possiamo in alcun modo essere compiacenti”.

L’INPA ha negato a +972 che la gestione del parco – se istituito – sarà affidata a terzi. “Si tratta di un piano per espandere un parco nazionale intorno alle mura”, si legge nel comunicato.

“Abbiamo avviato un dialogo con le chiese, ma non saranno apportati cambiamenti sul campo fino al completamento di tale dialogo”, ha proseguito l’INPA. “L’Ente per la Natura e i Parchi desidera portare avanti il piano di espansione del parco per preservare aree preziose come aree aperte, secondo i precedenti piani generali. L’Ente per la Natura e i Parchi promuove il piano e, se approvato, gestirà le aree [del parco]; non c’è alcuna intenzione di trasferire la gestione ad altri soggetti”.

Per Sari Kronish, urbanista del Bimkom a Gerusalemme Est, tuttavia, l’istituzione di questi parchi nazionali è semplicemente un uso improprio degli strumenti di pianificazione a fini politici. “Naturalmente un parco nazionale non è una cosa negativa in linea di principio, ma a Gerusalemme Est la designazione è usata come strumento per impedire lo sviluppo dei quartieri palestinesi”, ha detto. “Per esempio, il parco nazionale intorno alle mura della Città Vecchia è molto più grande del necessario nella sua sezione meridionale”.

Allo stesso modo, non c’è una vera giustificazione per il parco nazionale previsto sulle pendici orientali del Monte Scopus, sull’unica riserva di terra degli adiacenti quartieri palestinesi di Issawiya e At-Tur”, ha aggiunto. “Oggi le città urbane cercano di densificare”, ha detto Kronish. “Non conosco un’altra città [al mondo] con una tale percentuale di terra riservata all’interno dei confini municipali per i parchi nazionali – certamente non delle dimensioni di, o addirittura più grandi di, quartieri all’interno della città. Questa è una palese discriminazione”.

Gerusalemme Est sta affrontando una grave crisi abitativa, ha affermato l’autrice, e invece di dare priorità a tali esigenze, si sta verificando un “greenwashing” su scala enorme.

Inoltre, gli obiettivi dichiarati del piano di mantenere “il carattere unico dell’area, preservando i valori storici, religiosi e nazionali, paesaggistici e architettonici del sito” sono già sanciti da un piano urbanistico del 1977 per il Bacino Santo. Nel loro comunicato stampa congiunto, i gruppi per i diritti hanno osservato che questo piano già “impedisce la costruzione e lo sviluppo che potrebbero danneggiare i valori del paesaggio e il Comune di Gerusalemme applica la legge di conseguenza”, e che in oltre mezzo secolo di controllo dell’area, “non c’è stata alcuna costruzione massiccia che abbia compromesso la visibilità delle mura della Città Vecchia”.

Tuttavia, cosa forse più significativa, se dovesse andare avanti, l’espansione del Monte degli Ulivi includerebbe anche terreni finora etichettati come “aree verdi”, alcuni dei quali appartengono alle chiese e altri ai residenti di At-Tur e A-Sawane, due quartieri palestinesi che hanno un disperato bisogno di terreni per sviluppare abitazioni, anche se ai residenti è stato impedito di costruire lì. Mentre a volte è possibile ottenere la revoca della designazione di “area verde”, tali eccezioni non possono essere fatte in un parco nazionale che, una volta dichiarato, mantiene il suo status per sempre. In questo scenario, ha detto Seidemann, la proprietà della chiesa è semplicemente un “danno collaterale”.

Più “legittimo” di un insediamento

Il piano di espansione prevede anche una passeggiata che collegherebbe due insediamenti ebraici – il più grande insediamento di Beit Orot, che comprende una yeshiva e si trova sul bordo settentrionale della passeggiata proposta, e l’insediamento di un solo edificio di Beit HaHoshen, che si trova vicino a quello che sarebbe il bordo meridionale della passerella – entrambi ben radicati nel quartiere di A-Tur.

Una passeggiata è un bel nome per un percorso pedonale che va da un punto all’altro, ma in questo caso non è di buon auspicio per i residenti dei villaggi palestinesi, ha detto Aviv Tatarsky, ricercatore di Ir Amim, al gruppo di giornalisti internazionali che stavano visitando l’area.

Uno dei residenti di Beit Orot è Dov Lior, l’ultranazionalista ex rabbino capo degli insediamenti cisgiordani di Hebron e Kiryat Arba, nonché guida spirituale e alleato del capo di Otzma Yehudit e neoeletto ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. Lior sostiene la costruzione di insediamenti illegali in territorio palestinese e ha chiesto che Israele venga “ripulito dagli arabi”.

“Gli ebrei israeliani inizieranno a venire qui, portando gruppi scolastici e simili, perché il Monte degli Ulivi è molto importante per la storia ebraica”, ha detto Tatarsky. “Ma allo stesso tempo, si trova in un’area palestinese, quindi è [considerato] ‘pericoloso’, e quindi avranno bisogno di sicurezza. Si inizierà a vedere la polizia di frontiera e la sicurezza privata – israeliani armati – e l’area diventerà insicura per i palestinesi che vivono qui”.

In piedi sul lotto vuoto dell'”area verde” di fronte al Santo Monastero greco-ortodosso della Piccola Galilea, dove dovrebbe sorgere la passeggiata prevista, Tatarsky ha spiegato come la natura del piano del parco nazionale fornisca una copertura per un’ulteriore espansione degli insediamenti.

“Se Israele costruisse un insediamento qui, tutti saprebbero che si tratta di un insediamento”, ha detto. “È contro il diritto internazionale e… ci sarebbe una forte condanna. Ma quando si parla di parco nazionale, di ‘storia’, di ‘passeggiata’, di ‘turismo’, di ‘educazione’ e così via, sembra molto più innocente. Sembra molto più legittimo”.

Tatarsky ha fatto scorrere il braccio sull’ampia vista della Valle del Kidron e delle mura della Città Vecchia, sottolineando che deve esserci un equilibrio tra le esigenze degli abitanti di case e scuole e la necessità di preservare i siti e le strutture storiche.

È improbabile che il nuovo governo riesca a trovare questo delicato equilibrio. “Sappiamo che sarà un governo di estrema destra… che vuole dare la massima priorità alla difesa dell’identità ebraica”, ha avvertito. “Quindi possiamo presumere che nel prossimo anno questo piano per il parco nazionale tornerà in auge”.