IL PAPA IN IRAQ SCONFIGGE I POTENTI DELLA TERRA – di Alberto Negri

tratto da: https://ilmanifesto.it/il-papa-in-iraq-sconfigge-i-potenti-della-terra/

In missione di pace. È suo il vero patto di Abramo che ieri in Iraq ha stretto con Ali Sistani, con tutti gli iracheni e anche con noi: basta guerre, basta armi, basta intolleranza. In poche ore Bergoglio in Medio sta facendo più di chiunque altro in un secolo di guerre e massacri, di falsi accordi e di pacificazioni effimere