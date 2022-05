Il parlamentare di estrema destra attacca il premier israeliano e il capo dello Shin Bet

Articolo pubblicato originariamente da Al Monitor

di Mazal Mualem 02/05/2022

Il membro della Knesset Itamar Ben Gvir sta portando avanti la sua battaglia contro il governo, attaccando personalmente sia il primo ministro Naftali Bennett che il capo dello Shin Bet, Ronen Bar.

Lo Shin Bet è rimasto sbalordito nello scoprire una serie di annunci sui giornali di venerdì (29 aprile) che attaccavano il suo direttore Ronen Bar. Gli annunci erano firmati dalla fazione di estrema destra Otzma Yehudit (Potere ebraico), guidata dal membro dell’opposizione della Knesset Itamar Ben Gvir.

Gli annunci contenevano una foto di Ronen Bar, insieme a un articolo su un rapporto ufficiale sullo Shin Bet riguardante Ben Gvir. Il rapporto Shin Bet, apparentemente presentato circa 10 giorni fa, avvertiva di una marcia guidata da Ben Gvir alla Porta di Damasco nella Città Vecchia di Gerusalemme che avrebbe offerto ad Hamas l’occasione incendiare l’intera regione. Secondo il rapporto Shin Bet, “l’ arrivo di Ben Gvir è un detonatore e un detonatore deve essere disinnescato”. A seguito del rapporto, il primo ministro Naftali Bennett ha impedito a Ben Gvir di visitare la zona, visti i disordini del 20 aprile, durante il Ramadan.

Dopo aver visto l’articolo, Ben Gvir ha deciso di uscire allo scoperto. Ha utilizzato una serie di annunci sui giornali per lanciare una campagna mediatica contro il capo dello Shin Bet, facendo riferimento ai recenti attacchi terroristici nelle città israeliane. “Hai fallito sul Monte del Tempio. Hai fallito a Beersheba. Hai fallito a Bnei Brak e Hadera. Hai fallito a Gaza. Quindi ora stai accusando Itamar Ben Gvir e dicendo che ha bisogno di essere “disinnescato”? Smetti di fare briefing. Vai a lavorare!” si legge in questi articoli.

È molto insolito che un membro della Knesset cinduca un simile attacco contro il capo di un’organizzazione statale ufficiale, in particolare una con un tale prestigio tra la gente. Fino a pochi anni fa era proibito divulgare sui media anche il nome del capo dello Shin Bet – va da sé che nemmeno la sua foto era consentita. Faceva tutto parte di un approccio che diceva che gli alti funzionari delle organizzazioni di intelligence israeliane dovevano rimanere nell’ombra. la gente non aveva idea di chi fossero i capi dello Shin Bet o del Mossad, ma questi due individui senza nome erano comunque cinsiderati con rispetto e persino soggezione. Da quando la nuova ondata di terrorismo è iniziata due mesi fa, lo Shin Bet ha lavorato 24 ore su 24, cercando di prevenire ulteriori attacchi terroristici. In circostanze normali, quando la tensione è alta.

Il problema è che Ben Gvir è un provocatore politico, e per di più molto controverso. Non gioca secondo le regole. Secondo Ben Gvir, il direttore dello Shin Bet ha incitato i giornalisti contro di lui nei suoi briefing e lo ha presentato come un estremista. Ben Gvir lo spiega dicendo che questo viene fatto per distrarre i giornalisti dai fallimenti dello Shin Bet e, soprattutto, dai fallimenti del suo direttore.

Bennett si è affrettato a schierarsi in difesa di Ronen Bar. Ha twittato un aspro attacco contro Ben Gvir e contro il leader del partito sionista religioso, Bezalel Smotrich, che fino a poco tempo fa era suo alleato in politica. Ricordiamo che i due partiti – Sionismo religioso e Otzma Yehudit – corrono con un unica lista alle elezioni. Ora, Bennett li ha accusati di seminare il caos. “Questa pericolosa campagna contro lo Shin Bet e il suo direttore è un atto codardo e anti-israeliano. Ha lo scopo di accendere il paese con il fuoco del fanatismo e del caos”, ha scritto.

Bennet ha continuato: “Ronen Bar, direttore dello Shin Bet, è un uomo che ha dedicato tutta la sua vita, lavorando giorno e notte, per garantirci sonni tranquilli e sicuri. Quando il popolo ebraico trascorre del tempo con le proprie famiglie ogni vigilia delle vacanze e quando va in gita il sabato, è sulla linea rossa. La responsabilità che grava sulle sue spalle, e sulle spalle di tutti i guerrieri dello Shin Bet, è enorme”.

Anche il ministro degli Esteri e il vice primo ministro Yair Lapid si sono scagliati contro Ben Gvir, definendolo “il criminale condannato che Netanyahu vuole nominare ministro della sicurezza interna”. Lapid ha poi chiesto a Netanyahu di mostrare responsabilità condannando Ben Gvir”.

Ben Gvir e Smotrich non sentivano il bisogno di moderazione. Hanno attaccato di nuovo Bennett, che era, come noto, il loro alleato in un passato non troppo lontano nella politica di partito dell’estrema destra. “Bennett sta usando il capo dello Shin Bet per i suoi bisogni politici “, ha risposto Ben Gvir. “Amo i membri dello Shin Bet e li difendo nei comitati della Knesset, ma il capo dello Shin Bet non deve fare briefing contro un funzionario eletto. E se lo fa, quel funzionario eletto può criticare il fatto che il primo ministro stia usando il capo dello Shin Bet per i suoi scopi”, ha affermato.

Anche il partito sionista religioso di Smotrich ha risposto con rabbia e ha accusato il primo ministro di incitare il paese contro di loro, dicendo: “Naftali Bennett continua a mentire e dividere il Paese alla stessa velocità con cui respira. Il presidente del partito sionista religioso non si è mai pronunciato contro il direttore dello Shin Bet Ronen Bar. È pieno di ammirazione per l’organizzazione e il suo leader per la loro guerra contro il terrorismo islamico”.

Questa lotta tra i membri della Knesset dell’estrema destra e il loro ex partner, il primo ministro, mostra quanto sia diventata profonda la spaccatura all’interno della destra da quando si è formata l’attuale coalizione. È una spaccatura che si è allargata nelle ultime settimane sulla scia della recente ondata di terrore che affligge Israele. La destra fuori dalla coalizione accusa Bennett di alimentare le fiamme del terrorismo a causa della sua collaborazione con il partito islamista Ra’am. Dicono che gli arabi israeliani si stanno approfittando del governo proprio come i palestinesi, e che il governo ha paura di prendere provvedimenti contro di loro – perché senza Ra’am, andrebbe in pezzi. Queste accuse si sono intensificate di recente, a causa dei violenti disordini sul Monte del Tempio durante le preghiere del Ramadan.

Di conseguenza, Bennett e la sua famiglia sono stati minacciati seriamente negli ultimi giorni. A sua moglie e ai suoi figli sono state inviate due lettere minatorie in buste contenenti proiettili veri. Le lettere richiedevano che Bennett si dimettesse immediatamente da primo ministro.

La coalizione accusa i vertici dei partiti di avere il diritto di incitare l’opinione pubblica contro Bennett. Tra i suoi bersagli ci sono Ben Gvir, Smotrich, ma anche il capo dell’opposizione, l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu. Afferma che la retorica che usano suscita odio contro Bennett, perché lo trattano come un primo ministro illegittimo, che ha rubato voti alla destra per unire le forze con la sinistra. Al contrario, i leader di destra affermano di essere vittime dell’istigazione e che le accuse contro di loro mirano a impedire loro di criticare legittimamente la coalizione e il suo leader.

Nel caso di Ben Gvir, anche lui sembra essere minacciato , a causa delle sue posizioni estremiste. Il 1 maggio ha denunciato una serie di minacce alla vita sua e alla sua famiglia. Una di queste lettere includeva foto di pistole e munizioni. Un’altra minaccia, ricevuta la notte del 30 aprile, includeva le foto della famiglia di Ben Gvir sulla spiaggia. “Uccideremo te e la tua famiglia”, ha detto. “Prenderemo la vita a te e ai tuoi figli. Ti metteremo una pallottola in testa”. Le lettere sono state presentate alla polizia per le indagini.

Non c’è dubbio che questa sia una delle controversie più accese – socialmente e politicamente – che Israele abbia mai visto. La sensibilità è alta, a causa del ricordo traumatico dell’omicidio del primo ministro Yitzhak Rabin da parte di un assassino di destra nel 1995. L’assassino, Yigal Amir, si è opposto all’Accordo di Oslo, avanzato da Rabin e dal suo governo, e ha deciso di fermarli con un pistola. Anche allora l’istigazione contro Rabin era particolarmente grave.

