IL PATTO SEGRETO. «Biden dà i vaccini al Messico in cambio dello stop ai migranti»

Baby-profughi a Las Penitas, in Texas – Reuters

Entrambe le parti sono state categoriche: le due questioni non sono collegate. Certo, la concomitanza dei tempi è sospetta. Come lo stesso affanno nel negare. Gli Stati Uniti hanno deciso di “prestare” 2,5 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca al Messico – altri 1,5 milioni andranno al Canada –, proprio nel momento in cui l’Amministrazione Biden ha inviato una serie di richieste d’aiuto al Paese vicino per contenere la crisi dei migranti lungo la frontiera comune. La petizione del farmaco anti-Covid – non ancora approvato negli Usa e, dunque, fermo in frigo – è stata formulata pubblicamente dal presidente, Andrés Manuel López Obrador a Washington. Il vero “negoziato” – secondo il New York Times – si sarebbe svolto in un video colloquio a porte chiuse avvenuto a inizio marzo. E, confermano vari esperti, i due leader avrebbero discusso sia il nodo del confine sia la “fame” di vaccini da parte del Messico. Un apparente paradosso quest’ultimo dato che qui si trova uno degli hub produttivi di AstraZeneca. Il Paese conta con una riserva di 870mila dosi ma ne occorrono molte di più data l’entità dell’emergenza: le vittime sono quasi 196mila, il terzo dato maggiore al mondo dopo Usa e Brasile. Il Messico, inoltre, è un trampolino strategico per il resto dell’America Latina stremata dal Covid. Da qui la battaglia messicana all’Onu per ottenere maggiore equità nella distribuzione globale e la petizione agli Usa di condividere le fiale in eccesso. L’istanza è arrivata in un momento cruciale. Il numero di migranti al confine sud è cresciuto esponenzialmente: in febbraio ne sono stati catturati 100mila, a marzo i fermi sono 4mila al giorno. Di questo passo, il flusso rischia di essere il più intenso degli ultimi vent’anni. Ad alimentarlo la devastazione economica provocata dalla pandemia, la lenta ripresa della circolazione regionale, la scelta di Joe Biden di archiviare la retorica anti-immigranti del predecessore. Nonché – fattore tutt’altro che secondario – il calo di arresti in Messico tra ottobre e dicembre, come evidenziato dagli esperti del Washington Office on Latin America. Da quando Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca ed è venuta meno la minaccia dei dazi sulle importazioni, il Paese sembra avere allentato la stretta. Finora. Insieme al “prestito” dei vaccini, il governo di López Obrador ha annunciato la chiusura del proprio confine meridionale con il Guatemala e il Belize. Il gendarme Messico pare di nuovo in attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA