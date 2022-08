Il potere che avevamo era sorprendente”: ex soldati al governo di Israele nei territori occupati

Articolo pubblicato originariamente sul Guardian e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Una donna palestinese viene sottoposta a un controllo dei documenti da parte delle forze di sicurezza israeliane. Fotografia: Hazem Bader/AFP/Getty Images

Testimonianze militari appena pubblicate evidenziano il potere burocratico del “regime dei permessi” del Cogat sui palestinesi

Quando Joel Carmel è andato a prestare il servizio militare nelle Forze di Difesa Israeliane (IDF), non si aspettava che questo significasse stare seduto tutto il giorno davanti a un computer per elaborare i permessi e digitare i numeri dei documenti d’identità palestinesi.

“Prima di entrare nell’esercito mi consideravo un centrista, politicamente parlando. Conoscevo a grandi linee l’occupazione e l’aspetto bellico delle cose. Ma era così noioso, così burocratico… Ti logora”, ha detto il 29enne.

“Non hai tempo o energia per pensare ai palestinesi come persone. Sono solo numeri su un computer, e tu fai clic su ‘sì’ o ‘no’ sulle richieste di permesso di viaggio”.

Il sistema tentacolare di governo militare creato dall’occupazione israeliana della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è un mondo che molti israeliani stanno conoscendo per la prima volta, dopo la pubblicazione di testimonianze di veterani che denunciano il “regime di permessi” che governa il popolo e la terra palestinesi.

Se l’occupazione, che dura da 55 anni, è forse il conflitto più documentato della storia moderna, meno conosciuta è l’ampiezza e la profondità del potere burocratico esercitato dagli organi militari israeliani.

L’unità del ministero della Difesa israeliano nota come Coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat) si occupa in gran parte dell’emissione e del disbrigo delle pratiche burocratiche: approvazione dei permessi medici e di lavoro per entrare in Israele o per viaggiare all’estero, controllo del flusso delle importazioni e delle esportazioni, pianificazione delle infrastrutture e assegnazione delle risorse naturali.

Le attività della Cogat sono state raramente studiate in profondità e non sono soggette a meccanismi investigativi indipendenti. Oltre all’uso diretto della violenza, palestinesi e veterani affermano che l’organo di governo militare è parte integrante di un sistema di oppressione.

“Durante l’addestramento ci è stato detto che tutto ciò che facevamo per i palestinesi era fondamentalmente generoso, un favore. Non ci siamo chiesti quale fosse il quadro generale, ad esempio perché non ci sono ospedali decenti nei territori, e quindi la gente deve viaggiare”, ha detto Carmel, che ha prestato servizio prima nell’ufficio di coordinamento militare israelo-palestinese di Gaza, e poi nella resistibile città di Jenin, nel nord della Cisgiordania.

“L’esercito fa irruzione in casa tua alle 2 del mattino e poi alle 8 devi ancora metterti in fila per ore per ottenere un permesso per le cose amministrative più elementari”, ha detto. “Credo che molti israeliani non se ne rendano conto. Non si tratta di carota e bastone, ma di bastone e bastone. È la stessa cosa”.

Le testimonianze dei militari di leva che hanno prestato servizio negli uffici Cogat negli ultimi dieci anni sono state raccolte per la prima volta da Breaking The Silence, una ONG fondata da veterani dell’IDF che da quasi 20 anni offre ai soldati congedati l’opportunità di raccontare le loro esperienze in modo confidenziale – e di dare al pubblico israeliano una comprensione senza veli di ciò che comporta l’applicazione dell’occupazione.

Le testimonianze verificate di diverse decine di intervistati – tra cui Carmel, che ora lavora per l’organizzazione – sono state raccolte in un nuovo opuscolo, disponibile gratuitamente, intitolato Military Rule. È accompagnato da testimonianze di residenti della Striscia di Gaza bloccata raccolte da Gisha, una ONG che si occupa della libertà di movimento dei palestinesi.

Durante la stesura del progetto, gli intervistatori di Breaking the Silence hanno riscontrato l’emergere di temi ripetuti: l’uso di punizioni collettive, come la revoca dei permessi di viaggio di un’intera famiglia; l’estesa rete di agenti palestinesi che collaborano con l’Amministrazione civile di Cogat, che governa alcune parti della Cisgiordania; la notevole influenza del movimento illegale di coloni israeliani sui processi decisionali dell’Amministrazione civile; i blocchi arbitrari o privi di fondamento delle merci che possono entrare e uscire da Gaza.

“Il livello di potere e di controllo che abbiamo è sorprendente”, ha detto un uomo di 25 anni che ha prestato servizio nel 2020-2021 presso la sede della Cogat vicino all’insediamento di Beit El, a nord di Ramallah.

“Ho scoperto che eravamo responsabili dell’approvazione dei permessi per le armi per le forze di sicurezza palestinesi, che è uno di quei dettagli a cui non pensi veramente finché non ti trovi davanti una pila di scartoffie. Sono piccole realizzazioni come questa, ogni giorno, che ti fanno capire la portata dell’occupazione.

“E avevamo accesso a così tante informazioni. Non sapevo quanto fosse profonda e ampia la raccolta dei dati. A volte mi annoiavo, così digitavo numeri di identificazione palestinesi a caso e vedevo cosa veniva fuori. Potevo vedere tutto ciò che riguardava la loro vita: le famiglie, i dettagli del viaggio, a volte i datori di lavoro.

“Ricordo che una volta il mio ufficiale in comando tirò fuori lo schermo per mostrarmi il file di uno dei funzionari palestinesi di più alto rango, solo per divertimento. È stato sconvolgente”.

Un altro tema comune alle testimonianze è l’impatto psicologico della rinuncia all’autonomia delle forze armate, anche in contesti burocratici.

“Sono andata nell’esercito pensando: ‘Farò il mio servizio e contribuirò a cambiare le cose in meglio dall’interno’. Ma appena arrivata sono diventata parte del sistema”, racconta una donna di 24 anni che ha prestato servizio presso la sede di Cogat nel 2017-2018.

“A volte potevo scegliere di finire prima per il fine settimana: il mio superiore non si sarebbe mai preoccupato se lo avessi fatto. Oppure, potevo rimanere fino alle 17 e continuare ad aiutare i palestinesi che aspettavano di consegnarmi i loro documenti. I miei desideri erano in conflitto con i loro bisogni. Non so dire quando o perché, ma il mio comportamento ha iniziato a cambiare.

“Pensavo che Breaking the Silence fosse solo per i combattenti, ma sono andata a una mostra e ho visto che c’era la testimonianza di una ragazza che aveva prestato servizio anche nella mia unità.

“Nell’esercito si fa solo quello che ci viene detto di fare, ma si vedono solo piccoli frammenti dell’insieme. È stato un lungo viaggio per capire cosa ho fatto durante il servizio militare e cosa ha significato”.