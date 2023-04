Il presidente Mahmoud Abbas ha distrutto il movimento nazionale palestinese

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

La corruzione e il governo autocratico di Mahmoud Abbas sono profondamente radicati. Ma più recentemente la sua debole dirigenza ha portato gli estremisti palestinesi a controllare il corso degli eventi, in un pericoloso valzer con gli estremisti eletti da Israele.

Di Bishara A. Bahbah

Mahmoud Abbas, il Presidente dell’Autorità Palestinese, ha distrutto il Movimento Nazionale Palestinese da quando è stato eletto per un mandato di soli quattro anni nel 2005.

Ora siamo nel 2023 e la debolezza di Abbas ha spianato la strada ad Hamas, alla Jihad islamica e alle sacche di resistenza palestinese in Cisgiordania per combattere Israele alla ricerca di uno Stato Palestinese.

Se ciò non bastasse, la cosiddetta Amministrazione Civile israeliana in Cisgiordania, che controlla la maggior parte degli aspetti della vita dei palestinesi, ha recentemente iniziato a cercare clan che si riunissero da varie parti della Cisgiordania per formare una forza politica alternativa ad Abbas e ai suoi rivali più radicali simili alle “leghe di villaggio”, che Israele ha tentato, senza riuscirci, di potenziare come alternativa all’OLP durante gli anni ’80.

Ricordo vividamente il giorno in cui i membri delle leghe del villaggio fecero irruzione nel mio ufficio al giornale Al-Fajr a Gerusalemme nel 1984 e minacciarono di uccidermi se non avessi smesso di scrivere che erano semplici collaboratori dell’occupazione israeliana.

La debolezza di Abbas e il suo consenso di appena il 4% tra i palestinesi sono dovuti alla sua corruzione e a quella dei suoi alti funzionari, al suo stile di governo autocratico, che include il controllo sui rami legislativo, giudiziario ed esecutivo dell’Autorità Palestinese, e al suo rifiuto di consentire agli oltre 50.000 agenti delle forze di sicurezza palestinesi di difendere adeguatamente i palestinesi, almeno in Cisgiordania.

Ma si è aggrappato al potere perché teme che se si dimettesse, il prossimo leader dell’Autorità Palestinese o dell’OLP perseguiterebbe lui e i suoi figli con l’accusa di corruzione e abuso di autorità. I figli di Abbas sono ora multimilionari e sfruttano la loro posizione di figli di Abbas per condurre affari vantaggiosi.

Abbas si rifiuta di rinunciare alla sua posizione di capo dell’Autorità Palestinese e dell’OLP perché è un individuo assetato di potere. I suoi migliori consiglieri lo incoraggiano a non cedere alcun potere a nessun altro per paura di perdere la loro influenza e le loro fortune come consiglieri di Abbas.

Inoltre, dopo che Abbas è stato eletto in seguito alla morte di Yasser Arafat, si è sbarazzato della maggior parte dei consiglieri di Arafat perché la fedeltà a lui solo sembrava essere il criterio principale per la selezione dei consiglieri e dei ministri di governo.

Purtroppo, il governo di Abbas ha prodotto pochi concreti sviluppi a beneficio del popolo palestinese. Abbas e la sua squadra di politica estera sono riusciti a entrare a far parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come Stato membro e hanno potuto aderire a diverse organizzazioni internazionali, tra cui l’UNESCO e la Corte Internazionale di Giustizia.

Forse Abbas è convinto di essere l’unico leader qualificato a impedire che la Cisgiordania si disintegri tra le varie fazioni dissidenti, da Hamas ai dissidenti di Fatah.

Ma Hamas ha preso il controllo di Gaza, quindi ci sono due autorità palestinesi. Non ci sono stati progressi sul fronte del processo di pace. Gli insediamenti israeliani si estendono su molte parti della Cisgiordania e il numero di coloni in Cisgiordania è salito a oltre 500.000. Economicamente il tenore di vita è diminuito sia in Cisgiordania che a Gaza.

Le forze di sicurezza palestinesi sono state utilizzate per reprimere il dissenso palestinese, proteggendo anche Israele da potenziali attacchi palestinesi.

Al ruolo distruttivo che Abbas gioca nel mantenere il popolo palestinese oppresso viene prestata meno attenzione di quanta ne meriti perché è molto più facile concentrarsi sugli atti eclatanti di Israele.

La scorsa settimana, ad esempio, il mondo, e in particolare il mondo arabo e musulmano, è stato scosso dalle immagini sconvolgenti della polizia israeliana che picchia senza pietà i fedeli musulmani e distrugge deliberatamente, tra le altre cose, il podio del sermone dell’Imam e altri mobili all’interno della Moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro e venerato dell’Islam. Decine di palestinesi sono rimasti feriti durante l’assalto e centinaia sono stati arrestati, molti dei quali si sono visti ammanettati e costretti a terra sul pavimento della Moschea.

La violenza di Al-Aqsa ha spinto Hamas a lanciare per la prima volta decine di razzi contro Israele dal Libano, coinvolgendo il Libano nella violenza più grave a cui il fronte libanese abbia assistito dal 2006. Contemporaneamente, Hamas e la Jihad Islamica hanno lanciato razzi contro Israele da Gaza. Il giorno dopo, dalla Siria sono stati lanciati missili contro Israele.

Non sorprende quindi che Israele abbia reagito su tutti e tre i fronti.

Questo ha rappresentato una rarità nella storia di Israele di essere attaccato su tre fronti e gli unici altri due precedenti storici sono stati nel 1948 e nel 1967.

Sembra che i governi israeliano e palestinese abbiano ceduto il controllo, Israele volontariamente e la Palestina controvoglia, dei loro poteri a elementi estremi.

A Ramallah, l’OLP, l’unico rappresentante del popolo palestinese riconosciuto a livello mondiale, è stato ridotto all’ombra di ciò che era e ora svolge funzioni minori per il popolo palestinese al di fuori della Palestina.

Allo stesso tempo, l’Autorità Palestinese, una creazione degli Accordi di Oslo, è diventata il centro di un governo impotente grazie alla sua mancanza di credibilità tra la sua gente e alle infinite restrizioni che Israele le ha imposto.

La debole dirigenza di Abbas come Presidente dell’Autorità Palestinese e dell’OLP ha creato un vuoto nella dirigenza che Hamas, la Jihad Islamica e sacche di resistenza indipendente in Cisgiordania hanno assunto volentieri.

Nel frattempo, in Israele, il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha collezionato 15 accuse penali tra il 1993 e il 2007, ha ricevuto la supervisione della polizia israeliana. Le stesse forze di polizia hanno spietatamente attaccato i fedeli alla Moschea di Al-Aqsa la scorsa settimana.

A Bezalel Smotrich, il Ministro delle Finanze, è stata assegnata la supervisione aggiuntiva dell'”Amministrazione Civile” Militare israeliana che sovrintende a ciò che i palestinesi possono o non possono fare quotidianamente e alla costruzione di insediamenti israeliani in Cisgiordania.

Il ruolo principale che Hamas ha assunto nella “difesa di Al-Aqsa” deriva principalmente dalla debolezza dell’Autorità Palestinese nonostante il suo comando di un’importante forza di sicurezza di stanza in Cisgiordania.

Hamas vede la debolezza in Israele a causa delle turbolenze e delle manifestazioni di massa che stanno scuotendo Israele all’indomani dei tentativi di Netanyahu di riformare il sistema giudiziario israeliano. Hamas sa della paralisi dell’Autorità Palestinese sotto Abbas e della quasi totale perdita di fiducia del popolo nella sua dirigenza.

Purtroppo, Israele e Palestina sono ora coinvolti in un’esplosione di violenza e la minaccia di ulteriori intensificazioni in arrivo perché entrambi i governi hanno ceduto i loro poteri agli estremisti: Hamas e la Jihad Islamica da un lato, e il Partito di estrema destra del Sionismo Religioso e la fazione kahanista Otzma Yehudit (Potere Ebraico), dall’altro.

Gli ultimi sondaggi dell’opinione pubblica israeliana mostrano che il sostegno popolare di Netanyahu sta “crollando”. Se le elezioni si dovessero tenere ora, l’attuale coalizione di Netanyahu otterrebbe solo 46 seggi alla Knesset (Parlamento) invece dei 64 seggi di maggioranza che controllano oggi.

Allo stesso modo, Abbas, a 87 anni e ancora aggrappato al potere immaginario che attualmente detiene, non mancherebbe a nessuno se lui e i suoi compari dovessero scomparire.

Non si può sperare di raggiungere la pace, o anche di intraprendere la strada del ritorno a seri negoziati, con estremisti incalliti che esercitano una tale pressione su entrambe le parti.

Abbas, per definizione, non è un estremista, ma la sua debolezza ha portato gli estremisti palestinesi a controllare il corso degli eventi. Ma se Abbas e Netanyahu, aggrappati al potere, sono ancora in carica, la speranza per la pace appare solo come un sogno lontano.

Bishara A. Bahbah è l’ex redattore capo del quotidiano di Gerusalemme Al-Fajr. Ha insegnato all’Università di Harvard, dove è stato socio dell’Istituto del Medio Oriente (Middle East Institute), ed è stato membro della delegazione palestinese ai colloqui multilaterali di pace sul controllo degli armamenti e sulla sicurezza regionale.