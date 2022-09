Il primo ministro israeliano Lapid sostiene la soluzione dei due Stati

Articolo pubblicato originariamente su Times of Israel e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

La redazione di Bocche Scucite vi propone la traduzione integrale del discorso di Lapid all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2022 pronunciato il 22 settembre 2022, in cui ha anche parlato di una soluzione dei due Stati. Non c’è pace senza giustizia.

Signor Presidente, Signor Segretario Generale, Delegati, Signore e Signori,

Nel novembre 1947 questa Assemblea Generale si riunì e decise la creazione di uno Stato ebraico. All’epoca in Israele vivevano solo poche centinaia di migliaia di ebrei, in un ambiente ostile, sconvolto e devastato dopo l’Olocausto in cui sei milioni di persone del nostro popolo furono uccise.

Di seguito il testo integrale del discorso del Primo Ministro Yair Lapid all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, preparato per essere pronunciato il 22 settembre 2022:

75 anni dopo, Israele è una forte democrazia liberale. Orgogliosa e prospera. La Start-Up Nation che ha inventato Waze e Iron Dome, farmaci per l’Alzheimer e il Parkinson e un robot in grado di eseguire interventi alla colonna vertebrale. Leader mondiale nella tecnologia dell’acqua e dell’alimentazione, nella cyberdifesa e nelle energie rinnovabili. Con 13 premi Nobel per la letteratura e la chimica, l’economia e la pace.

Come è successo? È successo perché abbiamo deciso di non essere vittime. Abbiamo scelto di non soffermarci sul dolore del passato. Ma piuttosto di concentrarci sulla speranza del futuro. Abbiamo scelto di investire le nostre energie nella costruzione di una nazione. Per costruire una società felice, ottimista e creativa.

La storia è determinata dalle persone. Dobbiamo capire la storia, rispettarla e imparare da essa. Ma anche essere disposti e capaci di cambiarla. Scegliere il futuro al posto del passato. La pace invece della guerra. La partnership al posto dell’isolamento e della solitudine.

Qualche mese fa abbiamo organizzato lo storico vertice del Negev. Ci siamo seduti a cena, non lontano dalla tomba di David Ben Gurion, il padre fondatore dello Stato di Israele. Eravamo in sei. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, i ministri degli Esteri di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Israele. Una cena che solo due anni fa nessuno avrebbe creduto possibile.

Poi la porta si è aperta, qualcuno è entrato e ha detto: “Mi dispiace disturbarvi, ma c’è stato un attacco terroristico non lontano da Tel Aviv. Due israeliani sono stati uccisi”.

In un istante abbiamo capito tutti che l’obiettivo dell’attacco era distruggere il vertice. Creare rabbia tra di noi, farci litigare e dividere questa nuova partnership tra di noi.

Ho detto ai ministri degli Esteri: “Dobbiamo condannare questo attacco terroristico, ora, insieme. Dobbiamo dimostrare al mondo che il terrore non trionferà”. La sala si è ammutolita. Poi uno dei ministri degli Esteri arabi ha detto: “Siamo sempre contro il terrorismo, è per questo che siamo qui”. E cinque minuti dopo abbiamo rilasciato una dichiarazione congiunta dei sei che condannavano l’attacco e santificavano la vita, la cooperazione e la nostra convinzione che ci fosse un’altra strada.

Il vertice è proseguito. Sono stati firmati accordi. Sono stati formati gruppi di lavoro per affrontare i temi della tecnologia, della sicurezza alimentare, dell’energia, dell’acqua, dell’istruzione e delle infrastrutture. Questi gruppi di lavoro stanno cambiando il volto del Medio Oriente mentre parliamo.

I popoli del Medio Oriente, i popoli del mondo intero, dovrebbero guardarsi intorno e chiedersi: Chi sta meglio? Chi ha scelto la via della pace o chi ha scelto la via della guerra? Chi ha scelto di investire nel proprio popolo e nel proprio Paese o chi ha scelto di investire nella distruzione degli altri? Quelli che credono nell’educazione, nella tolleranza e nella tecnologia, o quelli che credono nel bigottismo e nella violenza?

Ogni volta che incontro qualcuno che critica Israele, ho sempre la stessa risposta: Vieni a trovarci. Venite a conoscere il vero Israele. Vi innamorerete. Un Paese che combina un’innovazione mozzafiato con un profondo senso della storia. Grande gente, grande cibo, grande spirito. Una democrazia vibrante. Un Paese in cui ebrei, musulmani e cristiani vivono insieme con piena uguaglianza civica.

Nel governo che dirigo ci sono ministri arabi. C’è un partito arabo come membro della nostra coalizione. Ci sono giudici arabi nella nostra Corte Suprema. Medici arabi che salvano vite nei nostri ospedali. Gli arabi israeliani non sono nostri nemici, sono nostri partner nella vita.

Venite a visitarci. Scoprirete che Israele è un incredibile mosaico culturale. Dalle bianche montagne innevate del Golan alla sabbia bianca del deserto del Negev. Da Tel Aviv, la capitale dell’alta tecnologia, una festa non-stop sul Mar Mediterraneo. A Gerusalemme, la nostra capitale eterna, la città santa per tre religioni, nelle cui belle strade il passato incontra il futuro ogni giorno.

Ci sono però due grandi minacce che incombono sulla testa del nostro meraviglioso Paese. E sono anche sulle vostre teste, anche se cercate di negarle. La prima è la minaccia nucleare. Il timore che Stati e organizzazioni terroristiche mettano le mani su armi nucleari. La seconda minaccia è la scomparsa della verità.

Le nostre democrazie vengono lentamente avvelenate dalle bugie e dalle fake news. Politici sconsiderati, Stati totalitari e organizzazioni radicali stanno minando la nostra percezione della realtà.

Dobbiamo sapere che non c’è Paese al mondo che affronti questo fenomeno più di Israele. Non c’è paese che abbia subito un maggiore attacco di menzogne, con una tale quantità di denaro e di sforzi investiti nella diffusione di disinformazione sul suo conto.

Lo scorso maggio è stata pubblicata in tutto il mondo la foto di Malak al-Tanani, una bambina palestinese di tre anni, con la terribile notizia che era stata uccisa insieme ai suoi genitori in un attacco dell’aviazione israeliana. È stata un’immagine straziante, ma Malak Al Tanani non esiste. La foto è stata presa da Instagram. Si tratta di una ragazza russa.

Potrei fornirvi altre migliaia di esempi di fake news simili su Israele. Il movimento anti-Israele diffonde queste bugie da anni. Nei media, nei campus universitari e sui social media. La domanda non è perché lo fanno, ma perché siete disposti ad ascoltare.

Perché ascoltate persone che hanno investito miliardi di dollari per distorcere la verità? Perché vi schierate con gli estremisti islamici che impiccano i gay alle gru, opprimono le donne e lanciano razzi sui civili dagli asili e dagli ospedali?

Non sono un ospite in questo edificio. Israele è un’orgogliosa nazione sovrana e un membro paritario delle Nazioni Unite. Non resteremo in silenzio quando coloro che vogliono farci del male useranno questo stesso palcoscenico per diffondere bugie su di noi.

L’antisemitismo è la volontà di credere al peggio sugli ebrei, senza fare domande. L’antisemitismo è giudicare Israele con uno standard diverso da quello di qualsiasi altro Paese.

A dirigere questa orchestra dell’odio è l’Iran. Da oltre quarant’anni, nelle piazze e nelle strade dell’Iran, i manifestanti vengono fotografati mentre bruciano bandiere israeliane e americane. Chiedetevi: Da dove vengono le bandiere? Come hanno fatto ad avere così tante bandiere?

La risposta è: Le producono appositamente. Solo per poterle bruciare. Questo è l’aspetto di un’industria dell’odio. Questo è un regime che si occupa sistematicamente di odio.

Odiano persino il loro stesso popolo. I giovani iraniani soffrono e lottano contro le catene del regime iraniano e il mondo tace.

Chiedono aiuto sui social media. Pagano con la vita il loro desiderio di vivere una vita di libertà.

Il regime iraniano odia gli ebrei, odia le donne, odia i gay, odia l’Occidente.

Odia e uccide i musulmani che la pensano diversamente, come Salman Rushdie e Mahsa Amini. Il loro odio è uno stile di vita. È un modo per preservare il loro dominio oppressivo.

C’è solo uno Stato membro dell’ONU che dichiara apertamente di voler distruggere un altro Stato membro. L’Iran ha dichiarato più volte di essere interessato alla “distruzione totale” dello Stato di Israele. E questo edificio tace.

Di cosa avete paura? C’è mai stato un momento nella storia dell’umanità in cui il silenzio ha fermato la violenza?

Il Paese che vuole distruggerci è anche quello che ha fondato la più grande organizzazione terroristica del mondo, Hezbollah. L’Iran finanzia Hamas e la Jihad islamica ed è dietro agli attacchi terroristici di massa dalla Bulgaria a Buenos Aires.

È una dittatura assassina che sta facendo ogni sforzo per ottenere un’arma nucleare.

Se il regime iraniano ottiene un’arma nucleare, la userà.

L’unico modo per impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare è mettere sul tavolo una minaccia militare credibile. E poi – e solo poi – negoziare con loro un accordo più lungo e più forte. Bisogna dire chiaramente all’Iran che se avanza nel suo programma nucleare, il mondo non risponderà con le parole, ma con la forza militare. Ogni volta che una minaccia del genere è stata messa sul tavolo in passato, l’Iran si è fermato e si è ritirato.

Oggi il mondo sceglie l’opzione più facile. Sceglie di non credere al peggio, nonostante tutte le prove del contrario. Israele non ha questo privilegio. Questa volta non siamo a mani vuote contro chi vuole distruggerci.

Gli ebrei oggi hanno uno Stato. Abbiamo un esercito. Abbiamo grandi amicizie, prima fra tutte quella con gli Stati Uniti. Abbiamo capacità e non abbiamo paura di usarle. Faremo tutto il necessario: L’Iran non avrà un’arma nucleare. Non resteremo a guardare mentre chi tenta di ucciderci. Mai più. Mai più.

La forza economica e militare di Israele ci permette di proteggerci, ma ci permette anche qualcos’altro: lottare per la pace con l’intero mondo arabo. E con i nostri vicini più prossimi, i palestinesi.

Un accordo con i palestinesi, basato su due Stati per due popoli, è la cosa giusta per la sicurezza di Israele, per la sua economia e per il futuro dei nostri figli.

La pace non è un compromesso. È la decisione più coraggiosa che possiamo prendere. La pace non è debolezza. Racchiude in sé l’intera forza dello spirito umano. La guerra è la resa a tutto ciò che di cattivo c’è in noi. La pace è la vittoria di tutto ciò che è buono.

Nonostante tutti gli ostacoli, ancora oggi una grande maggioranza di israeliani sostiene la visione della soluzione dei due Stati. Io sono uno di loro.

Abbiamo solo una condizione: Che il futuro Stato palestinese sia pacifico. Che non diventi un’altra base del terrore da cui minacciare il benessere e l’esistenza stessa di Israele. Che avremo la capacità di proteggere la sicurezza di tutti i cittadini di Israele, in ogni momento.

Se qualcuno ritiene che questa richiesta sia eccessiva, allora guardi il quartiere in cui viviamo: Guardate il Libano, uno Stato al collasso controllato da Hezbollah. La Siria, dove un regime assassino ha massacrato mezzo milione di persone. Guardate l’Afghanistan. Alla Libia. All’Iran.

Potete chiederci di vivere secondo i valori della Carta delle Nazioni Unite, ma non potete chiederci di morire per essi.

Mio padre è stato un bambino nel ghetto, mio nonno è stato ucciso in un

campo di concentramento. Vogliamo vivere in pace, ma solo se ci dà sicurezza, non se ci minaccia ancora di più.

Guardate Gaza. Israele ha fatto tutto ciò che il mondo ci ha chiesto, anche da questo stesso palco. Ce ne siamo andati. 17 anni fa abbiamo smantellato gli insediamenti e le nostre basi militari. Non c’è un solo soldato israeliano a Gaza. Abbiamo anche lasciato loro 3.000 case verdi perché potessero iniziare a costruirsi un’economia.

Cosa hanno fatto in risposta? In meno di un anno, Hamas, un’organizzazione terroristica assassina, è salita al potere. Hanno distrutto le serre e le hanno sostituite con campi di addestramento per terroristi e siti di lancio di razzi.

Da quando abbiamo lasciato Gaza, oltre 20.000 razzi e missili sono stati lanciati contro Israele. Tutti contro i civili. Tutti contro i nostri figli.

Ho una bambina con esigenze speciali. Si chiama Yaeli. È autistica.

Non parla. Nel maggio dell’anno scorso ho dovuto svegliarla alle 3 del mattino e correre con lei al rifugio antiaereo, perché sopra casa nostra stavano esplodendo dei missili. Tutti coloro che predicano l’importanza della pace sono invitati a provare a correre in un rifugio antiatomico alle 3 di notte con una bambina che non parla. A spiegarle, senza parole, perché c’è chi vuole ucciderla.

In questo edificio ci è stato chiesto più di una volta perché non togliamo le restrizioni a Gaza. Siamo pronti a farlo, domani mattina. Siamo pronti a fare di più. Da qui dico alla popolazione di Gaza: siamo pronti ad aiutarvi a costruire una vita migliore, a costruire un’economia. Abbiamo presentato un piano completo per aiutare a ricostruire Gaza.

Abbiamo solo una condizione: Smettete di lanciare razzi e missili contro i nostri figli. Mettete giù le armi, non ci saranno restrizioni. Abbassate le armi, riportate a casa i nostri figli tenuti in cattività – Hadar e Oron, che la loro memoria sia una benedizione; Avera e Hisham, che sono ancora vivi – e costruiremo insieme la vostra economia.

Possiamo costruire insieme il vostro futuro, sia a Gaza che in Cisgiordania. Mettete giù le armi e dimostrate che Hamas e la Jihad islamica non prenderanno il controllo dello Stato palestinese che volete creare. Deponete le armi e ci sarà la pace.

Questo è il minimo che devo a mio nonno, a mio padre e a mia figlia. Il popolo ebraico ha imparato le lezioni del passato. La nostra sicurezza è garantita dalla nostra forza militare, dal nostro ingegno economico e dalla nostra resistenza democratica.

Israele cerca la pace con i nostri vicini. Tutti i nostri vicini. Non andremo da nessuna parte. Il Medio Oriente è la nostra casa. Siamo qui per restare. Per sempre. E chiediamo a tutti i Paesi musulmani – dall’Arabia Saudita all’Indonesia – di riconoscerlo e di venire a parlare con noi. La nostra mano è tesa per la pace.

I conflitti non scompaiono da soli. L’ostilità non scompare da sola. Le persone creano i conflitti, ma possono anche sostituirli con l’amicizia, la gentilezza e il bene comune.

L’onere della prova non spetta a noi. Abbiamo già dimostrato il nostro desiderio di pace. Il nostro trattato di pace con l’Egitto è pienamente applicato da 43 anni. Il nostro trattato di pace con la Giordania da 28 anni. Siamo un Paese che mantiene la parola data e rispetta gli accordi.

Abbiamo dimostrato il nostro desiderio di pace con gli Accordi di Abramo, il Vertice del Negev e gli accordi che abbiamo firmato con il mondo arabo.

Nel libro dei Numeri, c’è un versetto che ogni ebreo conosce bene:

“ישא השם פניו אליך וישם לך שלום”.

“Che il Signore alzi il suo sguardo verso di voi e vi conceda la pace”.

Lo Stato di Israele è l’unico Paese al mondo fondato da un libro. Il libro dei libri. Il Tanach. Quel libro e i principi della democrazia liberale ci impongono di tendere la mano in pace. La nostra storia ci impone di essere lucidi e molto attenti.

È così che abbiamo fatto la pace in passato. È così che faremo la pace in futuro.

Grazie.