Il problema del “recupero” della bandiera israeliana

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Oren Ziv*

Manifestanti israeliani protestano contro la revisione giudiziaria prevista dal governo israeliano a Tel Aviv, il 25 aprile 2023. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Trasformando la bandiera in un simbolo di “resistenza”, i manifestanti antigovernativi escludono i palestinesi dalla loro presunta lotta per la democrazia.

Nelle proteste per la giustizia sociale del 2011, la bandiera era la tenda. Nelle proteste anti-Netanyahu del 2020-21 è stata la bandiera nera. Ora, nelle manifestazioni di massa contro il golpe giudiziario del governo di estrema destra, il simbolo indiscusso è la bandiera israeliana.

La bandiera blu e bianca con la stella di Davide è stata, ovviamente, una caratteristica regolare delle proteste in tutta la storia di Israele, ma non c’è mai stato un movimento di protesta così totalmente dominato da essa come stiamo vedendo ora. Nelle principali manifestazioni in Kaplan Street a Tel Aviv, così come in quelle davanti alla Knesset a Gerusalemme, il mare di bandiere è stato così grande che gli organizzatori hanno spesso dovuto chiedere ai manifestanti di abbassarle per qualche istante per consentire le fotografie aeree degli striscioni.

Tutto è iniziato all’inizio di gennaio, quando circa 30.000 persone hanno partecipato a una protesta a Tel Aviv organizzata dal movimento ebraico-palestinese Standing Together. I messaggi contro l’occupazione erano in primo piano e molti partecipanti tenevano bandiere palestinesi e cartelli che chiedevano la decolonizzazione. Dopo che Netanyahu e altri esponenti della destra hanno usato queste immagini per condannare la protesta, la settimana successiva la manifestazione – organizzata da gruppi più centristi – è stata invasa da bandiere israeliane.

Da allora, ogni settimana gli organizzatori hanno portato decine di migliaia di bandiere israeliane da distribuire tra i manifestanti. L’intento è stato chiaro fin dall’inizio: sviare il tentativo del governo di bollare il movimento di opposizione come “di sinistra” e fare appello agli elettori di centro-destra che in precedenza avevano evitato le proteste contro Netanyahu.

Shikma Bressler, una delle figure di spicco del movimento di protesta, ha dichiarato a +972: “Questa è una guerra per l’esistenza stessa dello Stato di Israele nella sua forma sionista. Quando sappiamo che Israele è in guerra, ci raduniamo dietro la bandiera. L’esercito si raduna dietro la bandiera, e [i manifestanti sono] un esercito civile. Non è una provocazione – la bandiera non appartiene [alla destra]”.

Le bandiere, la maggior parte delle quali prodotte in Cina, arrivano in grandi scatole in quello che viene chiamato “bunker” o “fabbrica” nel centro di Israele, dove vengono montate su bastoni di bambù prima di essere inviate ai vari luoghi di protesta. Sul bastone appare un link per la donazione, accanto alla frase: “Per favore, portatemi a tutte le manifestazioni”. Molti manifestanti portano anche le proprie bandiere da casa, ma ogni settimana ne vengono distribuite diverse migliaia.

Tradizionalmente, la bandiera israeliana è un simbolo delle proteste di destra. Questo è più evidente che nell’annuale Marcia della Bandiera del Giorno di Gerusalemme, dove migliaia di israeliani di destra e religiosi marciano attraverso la Porta di Damasco e il quartiere musulmano della Città Vecchia con le bandiere, gridando slogan razzisti contro i residenti palestinesi.

Nelle recenti contromanifestazioni a sostegno della revisione giudiziaria, la destra ha continuato a portare bandiere israeliane, ma in numero non paragonabile a quello delle proteste antigovernative. Per questo motivo, alcuni esponenti della destra portano invece bandiere con il simbolo del partito Likud di Netanyahu, o del partito di estrema destra Kach, dichiarato fuorilegge e fondato dal rabbino Meir Kahane. In una manifestazione è stata vista una bandiera israeliana con la parola “trasferimento” scritta sopra, a testimonianza del sostegno al trasferimento di popolazione dei palestinesi, compresi quelli con cittadinanza israeliana.

La trasformazione della bandiera israeliana in un simbolo di “resistenza” ha portato anche a situazioni assurde nelle ultime settimane. In diversi casi, le guardie di sicurezza private hanno cercato e impedito di portare le bandiere israeliane in edifici governativi, o in cerimonie ed eventi a cui partecipano politici di destra, per paura che venissero usate per protestare contro la revisione giudiziaria. A una persona con una bandiera è stato persino vietato dalle guardie di sicurezza di entrare nel parcheggio degli edifici governativi di Tel Aviv, e le è stato ordinato di parcheggiare altrove. La bandiera è stata associata alla “sinistra” a tal punto che chi marciava con essa per strada è stato persino maledetto dai passanti.

Oltre a mettere in imbarazzo la destra, però, la decisione di inondare le proteste antigovernative con bandiere israeliane ha avuto conseguenze più preoccupanti.

La prima è l’alienazione dei palestinesi in Israele, che rappresentano il 20% della cittadinanza. L’ubiquità della bandiera – così come di altri simboli nazionali come l’inno nazionale – è solo una chiara risposta al perché quasi nessun cittadino palestinese si unisca alle proteste. Dimostra che i leader della protesta non sono realmente interessati a includere i palestinesi nel loro movimento e che, come i deputati dell’opposizione Yair Lapid e Benny Gantz, non vedono gli arabi come partner per sostituire il governo di destra. E mentre alcuni sondaggi suggeriscono che il blocco di centro-sinistra potrebbe essere in grado di formare un governo senza i partiti arabi, non c’è alcuna garanzia che questa proiezione elettorale sia reale o che continuerà.

Il secondo effetto di questa frenesia da bandiera è che crea l’impressione che Israele sia in qualche modo un Paese “normale”, non uno Stato occupante che mantiene un regime di supremazia ebraica e compie quotidianamente violente oppressioni nei confronti dei non ebrei. Sventolando la bandiera in nome della “democrazia”, i manifestanti non solo ignorano la realtà dell’apartheid, ma partecipano attivamente alla sua normalizzazione. Anche se molti partecipanti esprimono simpatia per il blocco anti-apartheid, e altri vi aderiscono, il loro attaccamento alla bandiera israeliana dimostra che non riconoscono le evidenti contraddizioni del loro simbolo, e come esso escluda la questione palestinese dalla loro presunta lotta per la democrazia.

Molti dei manifestanti israeliani vogliono tornare allo status quo ante, prima della minaccia del colpo di Stato giudiziario, mentre altri dicono di desiderare un vero cambiamento. Stando così le cose, questi manifestanti devono chiedersi: cosa succederà il giorno dopo la loro “vittoria”? Che la vittoria significhi annullare la revisione giudiziaria, approvare nuove leggi fondamentali o sancire una costituzione, la società in cui vogliono vivere è quella che santifica i simboli dell’esclusione, del nazionalismo e del militarismo?

La rinascita del centro-sinistra israeliano è stata notevolmente favorita da questo recupero e riappropriazione dei simboli nazionali e, dopo anni di quiescenza e declino, coloro che si identificano con questo campo politico sentono di aver finito di cedere terreno alla destra. L’idea che “noi siamo lo Stato” – noi siamo l’economia, noi siamo l’esercito, e quindi la bandiera è la nostra bandiera – può funzionare nel breve periodo, ma è la strada più facile da percorrere. E, come per ogni dipendenza, è difficile smettere. L’eccitazione di molti per il “nuovo” significato della bandiera israeliana è sincera, ma non c’è nulla di rivoluzionario, radicale o ribelle nello sventolarla. Al contrario: farlo è un atto intrinsecamente conservatore.

Il Giorno dell’Indipendenza è stato l’apice della venerazione della bandiera israeliana. Ma ora che questo giorno è passato, è tempo di deporre le bandiere e pensare a ciò che verrà dopo. La vera ribellione richiede nuovi simboli che includano tutti e che simboleggino un futuro diverso da quello rappresentato dalla bandiera bianca e blu che sventola oggi nelle strade.

*Oren Ziv è un fotoreporter, reporter di Local Call e membro fondatore del collettivo fotografico Activestills.