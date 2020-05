Il processo di pace non ha mai avuto lo scopo di dare uno stato ai palestinesi. Le rivelazioni del Consiglio delle Relazioni Estere

La vera tragedia in tutto questo è l’esproprio permanente dei palestinesi, che saranno senza dubbio indignati per il fatto che Washington si sta defilando dal conflitto, suggellando il loro destino è condannandoli a vivere per sempre sotto l’occupazione militare o confinati nei Bantustan. La loro rabbia sarebbe giustificata. Hanno anche frainteso gli interessi fondamentali degli Stati Uniti in Medio Oriente, che in realtà non si preoccupano dei palestinesi, che, nonostante l’evidenza, si fidavano degli Stati Uniti.