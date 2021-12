Il razzismo e la violenza israeliani sono sintomi di una società “malata”

Articolo originariamente pubblicato su Arab News e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto

Di Ramzy Baroud Per qualche ragione, alcuni percepiscono erroneamente il quotidiano israeliano Haaretz come liberale, progressista e persino “filo-palestinese”. Ovviamente niente di tutto questo corrisponde alla realtà. Questo fraintendimento racconta una storia molto più grande di quanto sia confusa la politica israeliana, e di quanto altrettanto confusi siano molti di noi nel comprendere il linguaggio politico israeliano.

Il 28 novembre, il Presidente israeliano Isaac Herzog si è presentato nella moschea Ibrahimi nella città palestinese di Al-Khalil (Hebron) con centinaia di soldati e coloni illegali, tra cui alcuni estremisti israeliani. La scena ricordava un evento simile quando l’allora leader dell’opposizione Ariel Sharon prese d’assalto Al-Haram Al-Sharif a Gerusalemme Est nel settembre 2000. Fu questo evento che scatenò la seconda rivolta palestinese, che portò a migliaia di morti. Il gesto di solidarietà di Herzog con i coloni di Kiryat Arba era identico al precedente gesto di Sharon, che era stato fatto anche per ottenere l’approvazione degli emergenti e influenti estremisti di destra di Israele.

Solo pochi mesi fa, Haaretz ha descritto Herzog come una “persona centrista, pacata, positiva” che, a volte, “si sentiva fuori posto nel burrascoso è diviso campo di battaglia politico israeliano”. Secondo il quotidiano, Herzog “potrebbe essere esattamente ciò di cui Israele ha bisogno”.

Ma è davvero così? Lasciatevi stupire da alcune delle dichiarazioni rilasciate da Herzog mentre visitava un sito in cui 29 palestinesi sono stati massacrati da un estremista di Kiryat Arba, Baruch Goldstein, e dove molti altri sono stati uccisi dai soldati israeliani all’indomani del tragico evento. Non solo gli israeliani hanno celebrato la memoria di Goldstein con un santuario degno di eroi e santi, ma molti al seguito di Herzog durante la provocatoria “visita” erano ardenti ammiratori del terrorista israeliano.

“Dobbiamo continuare a sognare la pace”, ha dichiarato Herzog durante la prima notte della festa ebraica di Hanukkah* all’interno del complesso della moschea, che era stato svuotato dei suoi fedeli musulmani. Con orgoglio, egli “ha condannato qualsiasi forma di odio o violenza”.

Nel frattempo, centinaia di soldati israeliani stavano terrorizzando 35.000 abitanti della vecchia città di Al-Khalil. Questi palestinesi, che subiscono quotidianamente violenze per mano di quasi 800 coloni armati a Kiryat Arba, insieme ad altrettanti soldati israeliani, sono stati reclusi. I loro negozi sono stati chiusi, la loro vita è stata sospesa, i muri delle loro case sono coperti di graffiti razzisti.

“Se avesse girato l’angolo”, ha riportato il sito di notizie israeliano +972Magazine, riferendosi al Presidente israeliano, “Herzog avrebbe potuto vedere i graffiti sui muri con la scritta ‘Gasare gli Arabi'”.

È probabile che Herzog capisca già, in effetti, sostiene, tale razzismo; dopotutto, a lui si sono uniti personaggi come Eliyahu Libman, a capo del consiglio regionale di Kiryat Arba, e Hillel Horowitz, capo dei coloni di Al-Khalil. Questi due uomini predicano l’estremismo e la violenza contro i palestinesi come una cosa ovvia. Oltre a ospitare la tomba e il santuario di Goldstein, l’insediamento ha un parco che porta il nome di Meir Kahane, leader spirituale degli estremisti più violenti di Israele.

In un discorso emozionante tenuto da Horowitz in compagnia di Herzog, il leader dei coloni ha annunciato che: “L’impetuosa entrata del Presidente israeliano alla moschea Ibrahimi ci ricorda che non abbiamo preso la terra degli stranieri”. Aggiungendo: “La sua presenza qui rafforza la nostra missione”.

Dal punto di vista di Horowitz, Libman e loro simili, la loro “missione” è stata un grande successo. Sono riusciti ad estremizzare quasi interamente la politica israeliana. Anche il Presidente “centrista, pacato” sta ora abbracciando pienamente i loro sinistri obiettivi.

Ma Haaretz riconoscerà questa realtà? E ammetterà che la linea editoriale “liberale” e “progressista” che avrebbe sostenuto per molti anni è completamente fallita. Dirà la verità su Israele?

Confrontate l’immagine positiva di Herzog ritratta dal giornale con quella dell’ex Presidente israeliano di destra Reuven Rivlin. Quest’ultimo è stato giustamente, in varie occasioni, criticato per la sua linea politica pro-Likud e per il suo ruolo divisivo che ha contribuito a un già frammentato scenario politico israeliano. Ma quando Rivlin, nell’ottobre 2014, ha dichiarato che “la società israeliana è malata ed è nostro dovere curare questa malattia”, un editorialista di Haaretz gli si scagliò contro suggerendo che: i suoi commenti “sono decisamente pieni di odio verso gli ebrei”.

“Prima ha definito la società ebraica malata, riportando alla luce retaggi antisemiti sugli ebrei come portatori di malattie culturali e ideologiche. Poi ha chiesto se gli ebrei sono “degni esseri umani”. Mettendo in discussione la loro stessa umanità”, ha affermato l’articolo.

Naturalmente, la malattia della “violenza, dell’ostilità, della sopraffazione e del razzismo”, che Rivlin aveva sottolineato, è molto reale. Altri sintomi di questa orribile malattia includono anche l’occupazione militare, l’apartheid e la violenza genocida come quella spesso inflitta contro la Striscia di Gaza assediata.

Mentre questa “malattia” israeliana sta diventando una conoscenza comune a livello globale, con organizzazioni come Human Rights Watch e molte altre che la descrivono nel modo più onesto e diretto, la stragrande maggioranza della società israeliana, compresi i loro rappresentanti e il loro Presidente “pacato”, rimangono ciechi. Sono protetti dalla verità dalla loro stessa arroganza, infatuati del loro potere militare e drogati dall’umiliazione e dalla violenza che infliggono ai palestinesi ad Al-Khalil, a Gaza, a Gerusalemme e in tutta la Palestina occupata.

Non ci sono indicazioni che la società, il governo e i media israeliani, “liberali” o di destra, svilupperanno da soli gli anticorpi necessari che cureranno il razzismo, l’occupazione militare e l’apartheid. Sì, alla fine sarà la resistenza palestinese a fare la differenza quando si tratta di ritenere Israele responsabile. Ma ciò può accadere solo quando la comunità internazionale assumerà una posizione coraggiosa nel sostenere incondizionatamente i diritti e la ricerca della libertà dei palestinesi.

Che sia di destra, di sinistra o di centro, Israele è impegnato nella sua superiorità militare, razzismo etnico e nell’occupazione militare. Prima accettiamo questo fatto e smettiamo di coltivare l’illusione che il cambiamento in Israele avverrà dall’interno, prima il popolo palestinese otterrà finalmente la giustizia di cui ha bisogno e che merita.

Ramzy Baroud è giornalista ed editore di The Palestine Chronicle. È autore di cinque libri. Il suo ultimo è “Queste catene saranno spezzate: storie palestinesi di lotta e sfida nelle carceri israeliane” (Clarity Press, Atlanta). Baroud è un ricercatore senior non residente presso il Centro per l’Islam e gli Affari Globali (CIGA), Università Zaim di Istanbul (IZU). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net