Il Regno Unito deve impedire a chi specula sugli insediamenti di lavorare sulla linea ferroviaria ad alta velocità

9 febbraio 2021 | Adri Nieuwhof | Activism and BDS Beat

La compagnia pubblica che sta costruendo un collegamento ferroviario ad alta velocità attraverso l’Inghilterra ha il diritto di escludere un’azienda spagnola che sta aiutando Israele a colonizzare i territori palestinesi in violazione del diritto internazionale.

Questa è la conclusione di un nuovo ragguaglio del Centro europeo di supporto legale e degli avvocati per i diritti umani palestinesi.

HS2 Ltd., che sta costruendo la linea ad alta velocità che collega Londra, Birmingham, Manchester e Leeds, è già alla ricerca di offerte per le gare d’appalto. L’azienda HS2 è interamente finanziata dal governo britannico ed è sotto la supervisione del Dipartimento dei trasporti del Regno Unito.

Il produttore di treni spagnolo CAF è tra le aziende che sperano di fornire materiale rotabile per HS2. È tra le cinque aziende selezionate da HS2 come potenziali fornitori di locomotive e carrozze.

Tuttavia la CAF sta attualmente guidando l’estensione della metropolitana leggera di Gerusalemme, una linea tranviaria israeliana che collega gli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata con Gerusalemme.

Crimine di guerra

La complicità di CAF nelle continue violazioni del diritto internazionale da parte di Israele giustifica la sua esclusione dagli appalti pubblici nel Regno Unito, affermano i due gruppi legali. Sottolineano che “ogni insediamento israeliano illegale, costruito su terra rubata al popolo palestinese, è considerato un crimine di guerra ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra”.

Non più tardi del 2019, il governo britannico ha riaffermato la sua posizione secondo cui gli insediamenti israeliani “sono illegali secondo il diritto internazionale”.

Gli attivisti hanno fatto pressioni sul governo per far corrispondere i fatti alle parole .

La Palestine Solidarity Campaign ha mobilitato i suoi sostenitori per inviare un’e-mail al ministro dei trasporti Andrew Stephenson esortandolo a escludere CAF da qualsiasi gara d’appalto di HS2. Circa 2.000 persone hanno partecipato all’azione, spingendo Stephenson a rispondere che “sarebbe inappropriato per il dipartimento intervenire”. Ma i due gruppi legali rifiutano quest’affermazione.

Sostengono che HS2 è “legalmente autorizzato e dovrebbe prendere tutte le misure necessarie” per impedire a CAF di fare offerte. Gli enti pubblici come HS2 sono vincolati dagli obblighi legali internazionali “di rispettare, proteggere e adempiere ai diritti umani” e di evitare rapporti economici con società coinvolte in violazioni del diritto internazionale, sostengono i gruppi per i diritti.

La legge britannica consente alle autorità pubbliche di escludere dai contratti qualsiasi società coinvolta in “grave e cattiva condotta professionale”. I gruppi per i diritti sostengono che tale cattiva condotta include il coinvolgimento in continue violazioni del diritto internazionale – come l’occupazione israeliana e la colonizzazione dei territori palestinesi.

Proteste crescenti

CAF ha dovuto affrontare crescenti proteste per il suo ruolo nella metropolitana leggera di Gerusalemme. Nel 2019, il suo consiglio ufficiale dei lavoratori ha votato contro la partecipazione al progetto e ha esortato la direzione a ritirarsi.

Un anno fa, più di 70 partiti politici, sindacati e altri gruppi nei Paesi Baschi, dove ha sede la CAF, hanno esortato la ditta a ritirarsi da un progetto che “radica chiaramente l’apartheid israeliano”.

I gruppi baschi hanno ricordato alla CAF che la compagnia francese Veolia è stata costretta a ritirarsi dal progetto della metropolitana leggera di Gerusalemme nel 2015 dopo una prolungata campagna internazionale. Tuttavia, CAF ha finora ignorato questi avvertimenti e rimane profondamente coinvolta nella ferrovia dei coloni israeliani. Questo è il motivo per cui, lo scorso dicembre, più di 30 organizzazioni hanno chiesto all’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di includere CAF nella banca dati delle Nazioni Unite delle imprese coinvolte nell’impresa di insediamenti illegali di Israele.

Aiutando a estendere la metropolitana leggera di Gerusalemme, CAF è coinvolta in “violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali contro i palestinesi”, ha osservato Maha Abdallah dell’Istituto del Cairo per gli studi sui diritti umani – uno dei firmatari dell’appello. “Accogliamo con favore il brief legale di LPHR ed ELSC che conclude che è legale per il governo del Regno Unito escludere CAF e qualsiasi altra società che viola i diritti umani palestinesi, dal processo di appalto per HS2”, Alys Samson Estapé, coordinatore europeo per il boicottaggio palestinese, disinvestimento e il Comitato nazionale delle sanzioni ha detto a The Electronic Intifada.