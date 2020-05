Il ritorno al dialogo e il ruolo dell’Italia. Parla l’ambasciatrice palestinese a Roma

Emanuele Rossi

Conversazione con l’ambasciatrice palestinese in Italia Abeer Odeh: gli insediamenti, le annessioni, il nuovo governo israeliano, il piano Trump e le presidenziali in Usa. E sul ruolo dell’Italia: “Apprezziamo molto le dichiarazioni del vice ministro italiano per gli Affari esteri, Marina Sereni”

Evidentemente

non possiamo parlare per conto del governo israeliano, e non sappiamo cosa vorranno effettivamente fare il prossimo anno. Possiamo però parlare di ciò che è stato fatto finora e cosa temiamo per il futuro. Ciò che Israele ha fatto sin dalla sua istituzione è stato di negare l’esistenza di uno Stato palestinese e di espandere il proprio territorio conquistando la nostra terra. Nel 1988, con la Dichiarazione di indipendenza della Palestina, l’Olp ha proclamato lo Stato di Palestina entro le frontiere del 1967 con Gerusalemme come capitale