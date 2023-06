Il ritorno del dominio militare di Israele sui cittadini palestinesi

Articolo originariamente pubblicato da +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir sul luogo in cui sono state uccise cinque persone nella città araba di Yafa an-Naseriyye, nel nord di Israele, l’8 giugno 2023. (Fadi Amun/Flash90)

Utilizzata da tempo nei Territori occupati, la detenzione amministrativa potrebbe essere il prossimo strumento di repressione contro i cittadini palestinesi nell’arsenale di Ben Gvir.

In qualità di ministro del Caos nazionale, Itamar Ben Gvir sta cogliendo l’aumento della violenza e della criminalità nella società palestinese come un’opportunità d’oro per promuovere la propria agenda politica. Secondo lui, con il numero di vittime di omicidi dall’inizio dell’anno che ha superato le 100 e con l’opinione pubblica ebraico-israeliana che finalmente inizia a prenderne atto dopo una settimana particolarmente sanguinosa, questo è il momento di sfruttare la crisi e di reimporre il regime militare che ha governato le vite dei cittadini palestinesi durante i primi anni dello Stato.

Oltre alle pressioni per integrare pienamente lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno di Israele) in quella che viene definita “la lotta contro la criminalità araba” – nonostante le raccomandazioni del Procuratore generale, della Procura di Stato e dello stesso capo dello Shin Bet – Ben Gvir chiede ora che gli vengano concessi poteri di ampio respiro che includano, tra l’altro, l’autorità di mettere i cittadini israeliani in detenzione amministrativa, proprio come il ministro della Difesa è autorizzato a ordinare la detenzione amministrativa dei palestinesi in Cisgiordania (e, in precedenza, a Gaza).

Ciò significherebbe che il ministro kahanista sarebbe in grado di incarcerare ripetutamente i cittadini per periodi fino a sei mesi alla volta, limitando le loro comunicazioni e i loro movimenti – compresi i viaggi internazionali – senza bisogno di presentare alcuna prova o di presentare accuse.

È difficile immaginare che qualcuno creda che Ben Gvir, il cui consulente di punta ha letteralmente urinato sul luogo in cui la settimana scorsa sono stati uccisi cinque cittadini palestinesi, sia davvero preoccupato per la sicurezza personale della comunità araba. Quello che vuole veramente è trasformarsi nel nuovo governatore militare che dominerà gli arabi – una posizione che sta raggiungendo con l’aiuto dello Shin Bet, della milizia privata che sta cercando di istituire e, se riuscirà ad ottenere, del potere degli arresti amministrativi.

I fedeli portano le bare di due dei cinque uomini uccisi la settimana scorsa nel villaggio palestinese di Yafa an-Naseriyye, nel nord di Israele, 9 giugno 2023. (Flash90)

Uno strumento di repressione politica

“Il 23 dicembre 2022, intorno alle 3.30 del mattino, io e mio marito Murad (42 anni) siamo stati svegliati da forti colpi alla porta. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto decine di soldati israeliani in strada. Mio marito ha aperto la porta e circa 10 soldati sono entrati.

“Uno dei soldati ha detto a mio marito che erano venuti ad arrestarlo, poi l’hanno portato fuori e l’hanno portato via. Non mi hanno permesso di uscire con loro. Più tardi, ho saputo da HaMoked [una ONG israeliana per i diritti umani] che lo hanno portato nella prigione di Ofer”. Il 1° gennaio, Murad ha ricevuto un ordine di detenzione amministrativa per quattro mesi.

“Murad è riuscito a chiamarmi circa una settimana dopo l’arresto. Ho avuto il permesso di visitarlo solo il 28 febbraio. […] Questo è il suo secondo arresto amministrativo. Otto giorni dopo il nostro matrimonio, il 25 ottobre 2012, è stato arrestato e gli è stato imposto un ordine di detenzione amministrativa per cinque mesi. All’epoca non sapevo cosa fosse la detenzione amministrativa.

Testimonianza di Fatima Hamdan, residente a A-Tabaqa, nel distretto di Hebron. Fonte: B’Tselem.

A marzo di quest’anno, Israele deteneva 1.017 persone in detenzione amministrativa, tra cui 10 minori. 1.002 di loro erano palestinesi – il numero più alto degli ultimi due decenni. Dei 1.017 detenuti, 366 sono stati imprigionati per meno di tre mesi, 550 per un periodo compreso tra tre mesi e un anno, 98 per un periodo compreso tra uno e due anni e tre sono stati rinchiusi per più di due anni.

L’uso della detenzione amministrativa da parte di Israele non ha nulla a che fare con la sicurezza. Si tratta di uno strumento draconiano e antidemocratico utilizzato per la repressione politica, che consente l’ergastolo senza alcuna imputazione o procedura legale, o anche solo una parvenza di giusto processo.

Soprattutto, la detenzione amministrativa è utilizzata come strumento che completa il più ampio sforzo di Israele di securizzare e criminalizzare la lotta per la liberazione della Palestina. Poiché tutti i partiti palestinesi al di là della Linea Verde sono definiti da Israele come organizzazioni terroristiche, l’appartenenza a uno di essi è vietata e può portare all’arresto (si vedano, ad esempio, i frequenti arresti di Khalida Jarrar, membro del Consiglio Legislativo Palestinese, e gli arresti di altri parlamentari e ministri palestinesi). La detenzione amministrativa, invece, permette a Israele di imprigionare i palestinesi per periodi di tempo indefiniti e di farlo in silenzio, al buio, senza correre il rischio di trasformare questi processi in uno spettacolo pubblico.

Se la richiesta di Ben Gvir verrà accolta, una delle implicazioni immediate sarà senza dubbio il consolidamento della criminalizzazione della politica palestinese in Israele. Stiamo già vedendo come i partiti e i politici arabi siano costretti a comparire davanti alla Corte Suprema prima di ogni elezione, perché rischiano di essere squalificati dal Comitato elettorale centrale. Possiamo solo ipotizzare dove porteranno questi tentativi di repressione della politica palestinese, ma la combinazione tra lo sforzo della coalizione di neutralizzare il sistema giudiziario, da un lato, e l’espansione delle tattiche di “sicurezza” utilizzate contro i cittadini palestinesi, dall’altro, non lascia presagire nulla di buono.

Raccogliere i frutti

Oltre alla sua utilità come tattica di repressione politica, la detenzione amministrativa viene utilizzata da Israele per torturare i detenuti. Non solo ignorando crudelmente gli scioperi della fame dei detenuti – tra cui quello di Khader Adnan, morto il mese scorso dopo uno sciopero della fame durato settimane – ma anche negando l’assistenza medica durante la detenzione, come hanno testimoniato innumerevoli prigionieri e le loro famiglie.

“Il 22 novembre 2022, i soldati sono venuti a casa nostra intorno alle 2:30 del mattino e hanno arrestato Khaled. Prima che lo prendessero, ha detto loro che era in attesa di un intervento chirurgico. Gli hanno detto di portare con sé tutti i referti medici e le medicine e gli hanno promesso che sarebbe stato curato, ma ho sentito che stavano mentendo”.

Durante la mia ultima visita, mi ha detto che aveva finito le medicine che aveva portato con sé la notte del suo arresto e che la prigione non gliene dava di nuove”. Medici Senza Frontiere, che sta monitorando le sue condizioni, mi ha detto che Khaled avrebbe dovuto fare una radiografia e farsi visitare da un cardiologo, ma questo non è ancora avvenuto.

“Le condizioni mediche di mio marito influiscono sul suo stato mentale. L’incertezza sulla data di rilascio è molto stressante anche per lui. Possono rinnovare la detenzione amministrativa più volte, anche dieci. […] Tutti in famiglia vivono nella paura e nella preoccupazione per le sue condizioni di salute. La sua vita è davvero in pericolo”.

Testimonianza di Ahlam Nawabit, residente nel villaggio di Burqa, nel distretto di Ramallah. Suo marito, Khaled, che necessita di un intervento chirurgico a cuore aperto, è detenuto in regime di detenzione amministrativa dal 22 novembre 2022 e la sua detenzione è stata recentemente prorogata di sei mesi. Fonte: B’Tselem.

Il fatto che la detenzione in Cisgiordania, frequente, arbitraria e priva di responsabilità (a parte il timbro di un giudice militare), sia considerata semplicemente come un fatto di natura, che a malapena fa male alla società israeliana, è un atto abbastanza grave di ignoranza intenzionale. Il tentativo di importare questa pratica draconiana nello Stato per usarla contro i cittadini palestinesi, tuttavia, rappresenta un passo importante in quella che l’organizzazione legale Adalah chiama la dottrina dello “straniero nemico”. È così che Israele ha sempre considerato i suoi cittadini arabi: come una minaccia demografica, politica e di sicurezza per lo Stato.