Il sionismo e il lato oscuro della Germania

Articolo pubblicato originariamente su Dissident Voice e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Germania ha mostrato caratteristiche lodevoli – espiando pubblicamente il suo passato nazista, lavorando assiduamente per creare una nazione prospera, progettando un Paese veramente democratico, integrando i suoi compatrioti europei in un mercato comune, guidando gli altri nell’apertura delle frontiere ai rifugiati e modificando il suo precedente ultranazionalismo per formare l’Unione Europea. Dietro questi lodevoli attributi si nasconde un’altra Germania, dall’aspetto letale. La Germania, che ha commesso il genocidio della Seconda Guerra Mondiale, aiuta e favorisce attivamente un altro genocidio, quello del popolo palestinese.

Conferenze, rapporti, articoli e discussioni hanno descritto i programmi e l’assistenza con cui la Germania ha sostenuto politicamente, finanziariamente e militarmente Israele e ha permesso ai sionisti di violare le norme internazionali, di prendere illegalmente il controllo delle terre palestinesi e di sopprimere le aspirazioni dei palestinesi alla libertà e all’autogoverno. Non è chiaro come i sionisti sfruttino la benevolenza tedesca e sovvertano le istituzioni tedesche in terra straniera per servire Israele. Dopo un breve riassunto di come la Germania abbia contribuito alla distruzione del popolo palestinese da parte di Israele, verrà discusso un esempio di sovversione deliberata.

A partire dal 1952, la Germania occidentale ha accettato di pagare tre miliardi di marchi tedeschi (DM) al neonato Israele e altri 4,5 milioni di DM alle organizzazioni ebraiche per l’assistenza ai sopravvissuti dell’Olocausto in tutto il mondo. Secondo le stime, il totale dei risarcimenti versati a Israele si aggira tra i 25 e i 30 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti stima che, nel 2018, i pagamenti dei vari programmi a tutti i sopravvissuti siano stati pari a 86,8 miliardi di dollari. L’importo finale potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari.

I risarcimenti della Repubblica Federale Tedesca hanno permesso a Israele, in regime di apartheid, di sviluppare infrastrutture – strade, ferrovie e trasporti marittimi. Israele ha utilizzato i fondi per acquistare motovedette, carri armati, armi e i sottomarini tedeschi della classe Dolphin, che possono essere dotati di testate nucleari. Le riparazioni tedesche hanno contribuito alla distruzione del popolo palestinese e alla possibile distruzione dell’Iran.

Il rafforzamento degli sforzi militari di Israele è solo un aspetto della fedeltà della Germania allo Stato dell’apartheid. Il Bundestag, il parlamento federale tedesco, ha votato per dichiarare l’esistenza di Israele parte dell’interesse nazionale della Germania e ha approvato una risoluzione non vincolante che definisce il movimento BDS antisemita.

Una singolare coda al senso di colpa della Germania appare in un recente articolo di Times of Israel, a firma di David Rising, 14 ottobre 2020.

La Germania ha accettato di stanziare più di mezzo miliardo di euro per aiutare i sopravvissuti all’Olocausto che stanno lottando contro il peso della pandemia di coronavirus, ha dichiarato mercoledì l’organizzazione che negozia i risarcimenti con il governo tedesco. I pagamenti saranno destinati a circa 240.000 sopravvissuti in tutto il mondo, principalmente in Israele, Nord America, ex Unione Sovietica ed Europa occidentale, nei prossimi due anni, secondo quanto dichiarato dalla Conferenza per le rivendicazioni materiali degli ebrei nei confronti della Germania, con sede a New York, nota anche come Conferenza per le rivendicazioni.

Questa “rivendicazione” mette in imbarazzo i Paesi e gli ebrei di tutto il mondo. La Conferenza per le rivendicazioni continua a tartassare i tedeschi di oggi, che potrebbero usare il denaro da soli o, almeno, aiutare i più sfortunati, soprattutto i recenti immigrati in Germania. Quanti sfollati hanno scarso accesso alle vaccinazioni?

Ho conosciuto e conosco tuttora molti sopravvissuti all’Olocausto, compresi i miei parenti, e nessuno di loro ha avuto bisogno di assistenza finanziaria. Decenni fa, tutti i sopravvissuti erano già cittadini affermati nelle loro nazioni e sostenuti dai loro Paesi di adozione. I fondi non sarebbero meglio utilizzati per l’oltre un milione di rifugiati che la Germania ha assorbito o per le decine di milioni di vedove e figli di coloro che sono stati uccisi dalle pallottole naziste, dalle bombe naziste e dalla vendetta nazista? Non meritano forse protezione? Perché la Germania ritiene che i suoi attuali cittadini, che non hanno alcuna responsabilità per le atrocità naziste, debbano essere finanziariamente e moralmente responsabili? Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio e l’Italia sono ancora responsabili delle atrocità che hanno commesso e delle vittime che hanno creato? Forse, l’ex cancelliere tedesco Konrad Adenauer ha fornito la risposta.

Le Monde diplomatique racconta che ad Adenauer, in un’apparizione televisiva del 1966, fu chiesto della sua politica di riparazione. L’ex cancelliere rispose che “i crimini tedeschi contro gli ebrei dovevano essere espiati o riparati, se volevamo recuperare la nostra posizione internazionale”. Ha poi aggiunto che “il potere degli ebrei ancora oggi, soprattutto in America, non deve essere sottovalutato”.

La posizione della Germania in materia di risarcimenti ha dato il via a programmi di commemorazione che hanno poca base per esistere in nazioni straniere e soprattutto in quelle nazioni che non offrono programmi di commemorazione per le atrocità che hanno commesso su altri popoli. L’American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) della Johns Hoping University di Washington DC è un ottimo esempio di come i programmi di commemorazione delle istituzioni tedesche, in modo silenzioso e non aggressivo, influenzino il pubblico di altri Paesi.

L’AICGS si definisce come “un centro di ricerca politica e di studio dedicato alle più importanti questioni politiche, economiche e di sicurezza che la Germania e gli Stati Uniti devono affrontare nell’arena globale”. L’AICGS anticipa le sfide, propone soluzioni e rafforza il partenariato tedesco-americano”.

Nel 2007, la Repubblica Federale di Germania ha istituito un’associazione di beneficenza indipendente chiamata Förderkreis des American Institute for Contemporary German Studies (AICGS). L’associazione di beneficenza ha permesso ai residenti tedeschi di effettuare donazioni deducibili dalle tasse per sostenere la missione dell’AICGS e diffondere uno dei suoi principali numeri ─ Memory Politics.

L’AICGS spiega la sua Politica della Memoria come:

L’approccio della Germania al riconoscimento e alla riparazione dei crimini del passato ha offerto ad altre nazioni del mondo una guida per la riconciliazione. Sebbene gli sforzi della Germania siano scaturiti da una situazione unica e non siano considerati un modello da emulare per altre nazioni, essi hanno comunque informato e influenzato altri Paesi che si occupano dei difficili processi di memoria, commemorazione e ricostruzione di relazioni bilaterali.

Come si inserisce la Politica della Memoria nell’ambito dell’AICGS, che è “un centro di ricerca politica e di studio dedicato alle più importanti questioni politiche, economiche e di sicurezza che la Germania e gli Stati Uniti devono affrontare nell’arena globale”.

Una discussione dell’AICGS, giovedì 7 luglio 2022, su “Documenta 15 e la controversia sull’antisemitismo” ha mostrato la natura dubbia di questo adattamento.

Già prima dell’apertura a giugno della quindicesima edizione della prestigiosa mostra d’arte contemporanea Documenta nella città di Kassel, si erano accese diverse polemiche, tra cui il presunto antisemitismo da parte degli organizzatori indonesiani e di alcuni artisti. Poi, il primo giorno, è stato svelato uno striscione in cui diverse figure ebraiche erano raffigurate in modo offensivo e antisemita. Si trattava di un agente del Mossad con la testa di maiale (il Mossad è il servizio segreto israeliano) e di una caricatura di un ebreo ortodosso con un cappello nero con le insegne delle SS, l’unità nazista responsabile dello sterminio di massa degli ebrei. Questo ha scatenato un fiume di commenti critici. L’AICGS ha riunito tre esperti di spicco per aiutarci a comprendere le controversie e i dibattiti che le circondano in Germania.

In ogni discussione, il moderatore è tenuto ad assumere una posizione neutrale e a guidare la discussione in modo che tutte le parti siano presentate correttamente. In questa discussione, se qualcuno ha rappresentato Documenta 15 e la sua difesa dalle accuse di antisemitismo, non l’ho sentito. Ho sentito il moderatore, il dottor Eric Langenbacher, comportarsi come un rappresentante sionista.