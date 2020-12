IL TEMPO DEI GIOVANI A GAZA – di Iacopo Smeriglio

Quasi quindici anni sono passati da quando Gaza è stata isolata dal resto del mondo. I ragazzi e le ragazze che oggi la attraversano non hanno mai conosciuto realtà diversa: sono i figli delle bombe e delle recinzioni. L’esperienza di Gaza Freestyle mette in relazione centinaia di giovani attraverso le discipline della strada (lo skateboard, il circo e il calcio) per far emergere la forza e la voce di una generazione nata sotto le bombe e dentro una gabbia